Cómo evitar que tus hijos vean contenidos no apropiados para su edad en Netflix con su control parental

Vamos a explicarte cómo evitar que tus hijos vean series y películas que no sean apropiadas para su edad utilizando los controles de acceso al contenido. Ahora que series como 'El juego del Calamar' están rompiendo récords en Netflix con su propuesta, estamos viendo cómo crece la preocupación porque los niños accedan a esta serie para adultos llena de violencia.

En Netflix, la serie está perfectamente catalogada como para mayores de 16 años. Una de las soluciones para que los pequeños de la casa no accedan es crear una cuenta infantil. Pero pudiendo acceder a Netflix, podrían entrar en el resto de perfiles. Netflix ya no tiene su control parental, por lo que la solución es asignarle un PIN a las cuentas para adultos y bloquear el contenido de la que use tu hijo o hija para que sólo pueda acceder a contenidos para cierta edad.

Por lo tanto, este procedimiento lo vamos a tener que hacer en dos pasos. Primero, tendrás que bloquear el contenido al que tiene acceso la cuenta concreta a la que acceda el menor a quien le quieres limitar el contenido. Luego, tendrás que bloquear el resto de cuentas que no tengan el contenido restringido para que la persona a la que se lo has bloqueado no pueda acceder a ellos.

Configura quién puede ver qué en Netflix

Como hemos dicho, vamos a hacer este procedimiento en dos pasos diferentes. En ambos casos, lo primero siempre va a ser entrar en la configuración de Cuenta de Netflix, independientemente de el perfil desde el que te estés conectando.

Vamos a empezar configurando el contenido al que puede acceder la cuenta de tu hijo o hija. Para eso, dentro de las opciones de cuenta, abre las opciones de su perfil y pulsa en la opción Cambiar de Restricciones a la visualización, que es una de las opciones que va a aparecer dentro.

Cada vez que vayas a hacer un cambio importante, Netflix te pedirá que escribas la contraseña de la cuenta de Netflix para poder hacerlos. Por eso, es importante que la contraseña no cambia en manos de a quien quieres bloquear, porque entonces esta persona podría desbloquear el contenido a su gusto.

Cuando entres en las opciones de restricciones a la visualización, lo primero que vas a ver es una barra en la que puedes elegir hasta qué tipo de contenido se puede consumir en esta cuenta. Si lo pones en 16+, se podrá ver el contenido recomendado hasta 16 años, ese incluído, pero no el de 18. Configura esto como quieras.

Además de esto, también vas a poder bloquear el acceso a títulos concretos, tanto series como películas o documentales. Solo tendrás que escribir el nombre de la serie o película y seleccionar el que coincida entre los resultados. Puedes añadir todos los que quieras. Así, aunque tenga acceso a contenidos adultos, no lo tendrá a determinados títulos. Al terminar, pulsa Guardar.

Ahora, el siguiente paso es bloquear el resto de perfiles para que esta persona no pueda acceder a ellos y saltarse así la restricción de su perfil. Para ello, pulsa en el botón Cambiar de la opción Bloqueo de perfil dentro del resto de perfiles.

Cuando lo hagas, tendrás que escribir la contraseña de la administración de cuenta para hacer los cambios. Y luego, simplemente escribe un PIN de cuatro dígitos en cada una de las cuentas. Así, para poder acceder a ellas y ver contenido con ellas tendrás que saber este PIN.