Hoy te vamos a explicar cómo encontrar tu móvil Android utilizando Google Home. En el pasado ya te explicamos cómo utilizar una función que tiene Google para poder localizar cualquier teléfono desde el ordenador, y ahora vamos con una alternativa que puedes realizar a través de su asistente mediante Google Home.

En esencia, esta alternativa hace prácticamente lo mismo, con la diferencia de que en este caso no vas a tener que activar la opción del móvil para localizar siempre el dispositivo. Te vamos a explicar primero qué necesitas para poder utilizar este localizador, y luego iremos explicándote cómo es el proceso con los comandos de voz.

Qué necesitas para usar esta función

Esta función se va a realizar utilizando los datos de los teléfonos móviles que tengas vinculados a la cuenta de Google con la que hayas configurado en tu Google Home. Esto quiere decir que tanto tu teléfono como tu Google Home tendrán que utilizar la misma cuenta de Google para que puedas localizarlo.

En el caso de que esto sea así, no podrás hacer otra cosa. La única opción será la de cambiarle la cuenta con la que está configurado tu Google Home, pero claro, para eso también vas a necesitar el móvil. Por lo tanto, sólo por precaución lo mejor es que no utilices cuentas diferentes para cada dispositivo.

La conexión entre tu Google Home y el teléfono para activarlo y hacer que suene para que lo encuentres se realiza a través de Internet. Por lo tanto, tu móvil tiene que tener una conexión activa, ya sea a través de su tarifa de datos o de la WiFi de tu casa. Si el móvil no tiene conexión, no le podrá llegar la orden de que empiece a sonar.

Lo más curioso de esta opción es lo que no necesitas. Por las pruebas que hemos hecho, no vas a necesitar activar en tu Android la función Encontrar mi dispositivo que necesitas para localizarlo a través del navegador. Google Home lo va a hacer de una manera diferente, o sea que aunque no te diera tiempo a configurar esto, vas a poder localizarlo igual.

Cómo hacer sonar tu móvil desde Google Home

Si cumples con todos los requisitos, lo único que te queda por hacer es decirle a Google que te ayude a localizar el móvil con el comando Ok Google, ¿dónde está mi móvil?. Si tienes más de un móvil vinculado a tu cuenta no te preocupes, ya que el asistente te dejará elegir cuál de ellos estás buscando.

La conversación con el asistente es la siguiente:

Primero, dile a tu Google Home: Ok Google, ¿dónde está mi móvil?

Te responderá: Veo varios teléfonos, el primero es un XXXX. ¿Quieres que suene?

Si dices que sí, tu móvil empezará a sonar para que lo encuentres.

Si dices que no, te hará la misma pregunta por el resto de móviles que aparezcan en tu cuenta.

Cuando le digas que sí a alguno de los teléfonos que te propone, el dispositivo empezará a sonar automáticamente para que puedas saber dónde está. Cuando lo cojas, simplemente toca en cualquier parte de la pantalla para que el sonido pare.