Cómo descargar y suscribirte a un podcast, y las 11 mejores aplicaciones

Vamos a explicarte cómo descargar y suscribirte a un podcast, un proceso que te explicaremos con Spotify e iVoox por ser dos de las principales aplicaciones para reproducir este tipo de emisiones de audio que te puedes encontrar. Sin embargo, no son las últimas alternativas, y por eso no dejaremos de recomendarte algunas otras.

Por ello, el artículo lo empezaremos con una lista con las mejores aplicaciones para reproducir y suscribirte a tus podcast favoritos. La mayoría de ellas son multiplataforma, pero también mencionaremos algunas exclusivas para Android y otras para iOS.

Las 11 mejores aplicaciones de podcast

Vamos a empezar con una lista con las mejores aplicaciones con las que suscribirte a tus podcast favoritos. Algunas de ellas son apps de sobra conocidas por otras de sus ventajas, como Spotify y su enorme catálogo de música, pero la mayoría de ellas son aplicaciones dedicadas exclusivamente a los podcast.

Spotify : Uno de los servicios de streaming musical más importantes del mundo tiene también en su aplicación una sección dedicada a los podcast que puedes utilizar tanto en el móvil como en el PC. Podrás buscar tus favoritos, suscribirte a ellos y descargar cada capítulo en tu dispositivo. Enlace: Spotify.

Overcast: Y ya que hemos mencionado un par de apps exclusivas para Android, Overcast es una de las mejores para escuchar podcast que sólo están disponibles en iOS. Con un diseño excelentemente cuidado, te permite bajar y reproducir tus capítulos favoritos de los podcasts, avisarte cuando hay alguno nuevo, normalizar los niveles de audio para que se entiendan mejor, subir el volumen de las voces cuando suenen demasiado bajas, o incluso recortar automáticamente los huecos sin sonido. Enlace: Overcast.

Cómo descargar y suscribirte a un podcast en Spotify

Spotify recientemente ha hecho cambios en su interfaz, y los podcast han ganado peso. Para acceder a ellos, ve a la categoría Tu biblioteca que hay en la columna izquierda y pulsa sobre la opción Podcast que verás en ella. Irás a la interfaz principal donde aparecerán esos a los que estás suscrito, y debajo aparecerán otros recomendados.

Una vez en la sección de podcast, puedes utilizar la barra de búsqueda que tienes arriba para encontrar tus favoritos. Además de podcast, también te encontrará episodios que coincidan con los términos de búsqueda.

Ya sea en el catálogo principal o al usar el buscador, cuando entres en la ficha de un podcast debes pulsar el botón Seguir para suscribirte. En esta ficha también verás una lista con los últimos capítulos para empezar a escucharlo.

En la app móvil tienes que pulsar en la sección Tu biblioteca (1) que tienes en la parte inferior de la pantalla, y luego arriba pulsa en la sección Podcast (2). Allí tienes tres secciones, una primera con el feed de episodios de los programas a los que estás suscrito, la de descargas y la lista de tus podcast. En la sección de episodios verás que cada uno tiene un botón para reproducir y otro para descargar.

La búsqueda de podcast está incluida directamente en la sección Buscar a la que accedes desde la barra inferior. De hecho, tal y como ves en la captura, en la categoría Explorar todo también verás la opción de explorar podcasts para encontrar los que quieras. Y si no, siempre tienes la barra superior para buscarlos por sus nombres.

Cómo descargar y suscribirte a un podcast en iVoox

Si tienes pensado escuchar tu podcast tranquilamente en casa y no te apetece instalar ninguna aplicación, lo único que necesitas es un navegador web y acceder a la web de iVoox. No necesitas una cuenta para escuchar un podcast, sólo tienes que entrar a la página del podcast (o usar el buscador) y elegir qué episodio quieres escuchar. Cada episodio tiene su propio botón Reproducir que te lleva a su página concreta desde donde reproducir.

Para suscribirte a los podcast tendrás que registrarte en el servicio y crear una cuenta de usuario. Ya con tu cuenta creada y con la sesión iniciada, es el momento de suscribirte a tu primer podcast. Hay varios modos de lograr lo mismo, desde usar las recomendaciones de iVoox hasta acceder a través de un enlace directo a un podcast o usar el buscador. Para buscar un podcast específico, haz clic en el cuadro de búsqueda, en la parte superior.

Escribe lo que quieres buscar (por ejemplo, el nombre de un episodio o de un podcast) y recibes resultados directamente en la lista de sugerencias. Si ahí te aparece ya lo que buscas, haz clic en el podcast que quieres seguir. Si no, pulsa el botón de Buscar o Ver todos para ver todos los resultados.

En la página de un podcast te aparece ya el botón naranja para suscribirte a su contenido. Pulsa Suscribirse y se añadirá automáticamente a tu lista. Esto te facilitará mucho poder volver y seguir escuchando episodios. Al suscribirte tienes la opción de que se te notifiquen por mail los nuevos episodios, pero es opcional.

Para escuchar un podcast desde la app de iVox primero deberás abrir la información de un episodio. Tienes varias formas de hacer esto, pero una de las más fáciles, si ya te has suscrito a un podcast, es ir a la pestaña Suscripciones (1) y luego tocando en el podcast que quieres escuchar (2). Si aun no te has suscrito, puedes acceder a un episodio desde el apartado Explorar o usando el buscador.

Ya sea desde la vista de tus Suscripciones o desde el buscador, la ventana de información de un programa te muestra la lista de episodios que lo componen. Pulsa sobre el episodio e irás a su página de información, donde sólo tendrás que pulsar en el botón de reproducción.

A diferencia de la web de iVoox, con la app puedes suscribirte a un podcast sin tener una cuenta. No obstante, si quieres guardar tus suscripciones para recuperarlas en otro móvil o PC, te interesa crear una cuenta. En cualquier caso, una de las formas más fáciles de suscribirte a un podcast es tocar en Buscar para usar el buscador.

Escribe el nombre del programa o de un episodio y pulsa en el nombre del programa que quieras escuchar. La búsqueda se divide en tres categorías: audios, podcasts y radios. La pestaña de audios incluye episodios concretos en lugar de programas. Necesitas por tanto tocar en Podcasts para ver los resultados de programas, a los que sí te puedes suscribir.

En los resultados de programas sí te aparecerá el icono de suscripción, que asemeja a unas ondas y es el icono clásico de sindicación o RSS. Toca en este icono para suscribirte a un podcast desde la app de iVoox para el móvil.

Ya estás suscrito, aunque una ventana emergente te avisa de que se te enviarán notificaciones al móvil cada vez que haya un nuevo episodio en este podcast. Si no quieres, puedes pulsar Ir a ajustes para cambiar la configuración. Pulsa OK si prefieres estar siempre al día con los nuevos episodios de tus podcasts favoritos.