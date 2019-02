Aplicaciones para podcast: las herramientas que usan 11 podcasters de referencia para sus creaciones

Si estás pensando en crear un podcast, un medio que sigue en plena forma y por el que ya apuestan gigantes como Sporify, posiblemente la segunda pregunta que te asalte la cabeza después de la temática sea qué aplicación o aplicaciones puedes utilizar para crearlo. Para esta misión tienes a tu disposición una gran cantidad de herramientas que te pueden ayudar desde las primeras fases a los últimos retoques, pero quizá también te interese saber cuáles son las que utilizan quienes se dedican día a día a esto.

Por eso mismo, hemos hablado con once podcasters para que nos digan qué aplicaciones utilizan para grabar y producir sus contenidos. De esta manera, podrás saber la opinión de algunos de los creadores de referencia del mundo de los podcast en español sobre las herramientas que utilizan, y a través de sus razones para usarlas podrás tomar una decisión más informada a la hora de crear el tuyo.

En este artículo vas a poder leer cómo varios podcasters con diferentes tipos de perfil nos cuentan qué herramientas utilizan para crear sus contenidos y las razones por las que lo hacen. Serán todo palabras textuales, aunque añadiendo en el cuerpo de su escrito enlaces a las webs desde donde te vas a poder descargar estas herramientas. El orden en el que aparece cada uno de ellos es estrictamente alfabético.

Adriana Izquierdo

OhhhTV Podcast / Esta peli ya la he visto / Gamers Ocupados

Adriana trabaja en televisión como analista de proyectos, guiones y mercado audiovisual, y le apasionan las series, el cine, los videojuegos, los comics, los libros y el manga. Habla de televisión en OhhhTV Podcast, de cine en Esta peli ya la he visto, de industria audiovisual, ciencia ficción y Stephen King en Xataka, y de videojuegos en Gamers Ocupados.

Para preparar el guión siempre tiramos de Google Drive porque es lo más cómodo. En los tres podcast en los que participo lo hacemos de la misma manera, con un documento compartido donde cada uno añade lo que sea y, el rato antes de la grabación, lo vamos ordenando y cotejando. Esto salvo programas especiales que están más preparados. Como la mayoría grabamos desde casa, utilizamos Appear in para gestionar la llamada. Después de probar muchas formas (Skype, hangouts, Discord, Mumble...) nos quedamos con esta porque incluye un feed de vídeo, por lo que es más fácil pedirnos el paso y que no nos interrumpamos. Y gestiona bastante bien el ancho de banda, evitando que estemos desincronizados. Aunque el "técnico" de los podcast graba el audio del appear in por si acaso, nuestra forma principal de guardar el audio es a través de Zencastr, que graba y sube a la nube los audios de cada persona por separado. El proceso de edición es algo más laborioso, pero la calidad de sonido final es mucho mejor. En el caso de Esta peli ya la he visto (que es más de andar por casa que los de Sons, y no tenemos en el equipo a un técnico de radio con muchas manías xD), nos conectamos por Skype y grabamos en local los audios con Audacity. A la hora de editar, usamos una cuenta atrás a modo de "claqueta", para facilitar la sincronización. Para editar los audios y equilibrar volúmenes, meter músicas y eliminar silencios y demás, utilizamos Adobe audition. Y el tema de la medición de audiencia en los podcast es aún un terreno complejo, es difícil tener unas estadísticas claras y fiables, pero poco a poco van saliendo plataformas. Nosotros de momento usamos Blubrry, aunque últimamente estamos echando un ojo también a Chartable, que para Spotify funciona bastante bien y da estadísticas interesantes.

Alex Barredo

Mixx.io / Hacia falta

Experto en tecnología y colaborador de La Vanguardia, Alex Barredo complementa su newsletter diaria con un podcast donde busca explicar qué ocurre en el mundo de la tecnología tanto de consumo como en su vertiente de negocios. Entre sus recomendaciones, una de la que vas a escuchar hablar mucho en este artículo y otras a las que recurre en las raras ocasiones en las que decide salirse de su norma.

Para editar podcasts uso Audacity, una aplicación muy fea pero muy capaz y muy robusta. Que sea software libre de código abierto es la guinda del pastel por temas éticos. Hay otras que he tocado durante estos años como Hindenburg o Logic, pero el 99% de los episodios los he hecho con Audacity, y ya van más de 450 en total.

Antonio Runa

La órbita de Endor

LODE es un podcast dirigido a los aficionados de la ciencia ficción y la fantasía. Pero pese a tener nueve temporadas y ser uno de los podcasts más antiguos, Antonio sigue comentando la actualidad del mundo del cómic, el cine y los videojuegos con la misma transparencia. Para la creación de su podcast, tras probar varios programas ha acabado quedándose con tres.

Nosotros usamos Skype para grabar, porque cada uno vive en un sitio diferente de la ciudad. Los que vivimos cerca, a veces nos reunimos en mi casa, pero somos pocos y todo el equipo está repartido por toda la geografía española. Para grabar la conversación utilizo Audacity, y para editar Acoustica. Con estas cosas hay que probar varios programas y quedarte con ése al que te adaptes mejor y te parezca más ergonómico.

Francisco Izuzquiza

La Escóbula de la Brújula / El Enganche

Licenciado en Comunicación Audiovisual y con experiencia en emisores como COPE y Onda Cero, Francisco es locutor de diversos podcasts como el que se emite en Podium sobre historia, misterio, leyendas y lugares mágicos y otro dedicado al fútbol. Para la creación de sus podcasts utiliza soobre todo dos aplicaciones, aunque también recomienda algunas más.

A la hora de grabar podcasts, utilizo dos aplicaciones, fundamentalmente: Adobe Audition suele ser mi elección personal, dado que llevo trabajando con ella desde hace unos 15 años, en los tiempos de Cool Edit. Me parece un software de grabación y edición muy completo, su editor multipista me resulta realmente cómodo a la hora de trabajar, y viene con una cantidad muy extensa de plugins y herramientas que ayudan mucho a dar el toque final deseado a mis producciones de audio. Y con mi empresa de podcasting, Yes We Cast, utilizamos mucho Audacity, por costumbre y gusto de mi socio, Alberto Espinosa. Cumple muchas de las características que he descrito sobre Audition, con el punto a favor extra de su gratuidad. Y para hacer la realización en vivo, al margen de softwares específicamente diseñados para la emisión en radio como Audioplus o xFrame, me gusta mucho Zara Radio. Es un programa de emisión y realización que incluye muchas herramientas útiles para tener todos los sonidos preparados de cara a la grabación de un podcast. Como digo, es un estilo de trabajo muy similar al de la radio tradicional, pero es algo que he heredado de mis años trabajando en emisoras.

Gregorio Urquia

Histocast

Más conocido como Goyix, el geógrafo y apasionado de la historia es uno de los podcasters con más experiencia. Cada lunes nos ofrece un extenso programa donde se repasan eventos de historia militar. Ya van por la séptima temporada y han logrado de manera independiente situarse entre los podcasts más escuchados del país.

Como en HistoCast nos es imposible coincidir temporal y geográficamente casi siempre grabamos online. Para ello utilizamos principalmente el Team Speak 3, que cumple dos funciones: la de conectarnos para tener conversiones de audio y la de grabación. Permite grabar a cualquiera de nosotros y por tanto hacer respaldo y posee una fidelidad buenísima así como unos filtros de ruido excepcionales, a parte de activación por voz y mucho más. Si no es posible grabar por el anterior método, por tener un invitado por ejemplo, utilizamos Skype para conectar y conversar y la mesa de mezclas virtual Voicemeeter Banana, que frente a las grabadoras de Skype me permite silenciar mi micrófono y controlar el audio. En ambas versiones obtenemos un archivo WAV que, si no necesitamos limpiarlo de ruido, pasaremos por el Levelator para igualar el audio y limitar los picos. Resultados sorprendentes. Una vez pasado por la aplicación anterior, editamos y montamos el audio en Audacity para exportarlo a MP3 posteriormente. También lo utilizamos para limpiar de ruido la grabación cuando se da el caso. El último toque lo damos con el Mp3tag donde le adherimos al MP3 la carátula del capítulo que previamente hemos preparado en cualquier software de diseño gráfico. Cómo se puede comprobar, todo software gratuito. Utilizamos Buffer para programar publicaciones en varias redes sociales a la vez con imágenes y enlaces acortados a través bit.ly para monitorizarlos. Para registrar las descargas usamos servicios que siguen las pautas de medición de podcast de IAB, que se están convirtiendo en cierto modo en un estándar. Empleamos las estadísticas según IAB de iVoox para las descargas en dicha plataforma y Podtrac para nuestro RSS o feed ya que se alimenta de un repositorio distinto. Casi se me olvida, en HistoCast elaboramos a mano el RSS o feed con el Notepad++.

Hector Socas

Coffee Break: Señal y Ruido

Hector Socas es una de las voces del podcast semanal de ciencia realizado desde el Instituto de Astrofísica de Canarias y recomendado por varios científicos de primer nivel. Para su podcast, como no había nada que hiciera exactamente lo que querían tuvieron que crearse su propia aplicación.

Es muy simple.. pero es que también nuestro podcast es extremadamente simple desde el punto de vista técnico. Hacemos una primera edición automática usando Coffeepy, un programa en Python que hicimos nosotros mismos y está disponible públicamente en Github. Luego, lo que haya que hacer a mano, lo hacemos interactivamente con Audacity. Respecto a Coffeepy, lo que pasa es que no había nada que hiciera lo que nosotros queríamos (un programa desatendido para leer las pistas, limpiarlas, equilibrar niveles, comprimir el audio y mezclarlas), así que nos lo hicimos nosotros mismos. Y el Audacity lo cogimos porque es gratuito, código abierto y hace bien todo lo que necesitamos.

Pablo Juanarena

Las tres muertes de mi padre / La vida puede ser maravillosa / El podcast de los sueños

Pablo Juanarena lleva casi 20 años trabajando en la radio. Le puedes escuchar de lunes a viernes al mediodía en A Diario de Radio Marca. También es el responsable de varios podcast: creador de La vida puede ser maravillosa, productor de Los hilos de Washington y editor de El podcast de los sueños, de Balamoda. Sin embargo, cuando hablamos con él se centra en Las tres muertes de mi padre que grabó junto a Pablo Romero.

Grabamos la voz de Pablo Romero en un estudio profesional. En concreto en el estudio Robinaudio de Miguel Ángel Pérez, que es un estudio habitual para locuciones de publicidad. Allí usamos el ProTools y grabamos con dos micros en dos pistas diferentes para poder elegir tomas más húmedas o más secas. Los cinco episodios los grabamos en dos días diferentes, aunque antes habíamos grabado ya el piloto para poder experimentar con lo que podíamos hacer. Tras ese piloto decidimos que iba a ser una narración muy desnuda, con música y pocos efectos. Apenas pinceladas. Por eso fue muy importante que la voz sonara sin ningún ruido o ligero zumbido. Una vez que teníamos la voz la trasladamos a mi ordenador, un iMac de 2018, y con Adobe Audition hicimos ya la mezcla en diferentes pistas. Ordenamos las pistas como se suele hacer en una composición musical. En la primera siempre la música y en la segunda la voz de Pablo. Después usamos dos para diferentes efectos y otra más para las voces de los entrevistados. En este caso multiplicamos las pistas ya que aplicamos los efectos sobre ellas, no sobre los clips de audio. Y es que había varias voces que había que distorsionar y tuvimos que ajustarlas con los diferentes plug-ins. Creo que no usamos ningundo distinto a los que ya vienen integrados en Audition. Al final, con las pistas ya en orden y sincronizadas, las mandamos de vuelta al ProTools del estudio de Miguel Ángel Pérez para firmar la mezcla definitiva. Robinaudio es un estudio profesional y tiene “maquinas” (compresores, cajas de efectos, puertas, amplificadores... ) que fidelizan el sonido mucho mejor que cualquier software.

Santi Araújo

Despeja la X

Santi Araujo es músico, redactor en Genbeta, colaborador en Xataka y presentador y responsable de 'Despeja la X', el podcast de Xataka donde analizamos el gran tema de cada semana. Con este currículum, y sobre todo siéndole familiar también el mundo de la música que también requiere sus aplicaciones, también nos ha dejado sus recomendaciones.

Estoy acostumbrado a utilizar Logic Pro desde hace años para grabar maquetas de canciones. Me gusta como está organizando todo y soy muchísimo más productivo que con otras herramientas. Como en Despeja la X participa gente diferente y no siempre se utiliza el mismo equipo para grabar, recurro a Adobe Audition para eliminar el ruido de fondo y mejorar un poco la calidad de la pista. Desde Logic Pro hago el resto de la edición, y tengo algunos VST's (los de Waves, por ejemplo) que me ayudan a comprimir, ecualizar y aplicar efectos a cada pista de manera individual.

Santiago Camacho

Días Extraños

Periodista y escritor, a Santiago Camacho se le conoce sobre todo por sus trabajos relacionados con las teorías conspirativas. Tras trabajar en varias publicaciones escritas y programas radiofónicos y de televisión, en su podcast Días Extraños (DEX) intenta profundizar en temas relacionados con las conspiraciones, la historia, la ciencia y lo paranormal, sin olvidarse de la geopolítica, los servicios de inteligencia o las tendencias sociales.

Lo hago todo con GarageBand. Es la versión gratuita del Logic y tiene herramientas de sobra para todo. Solo hay que echarle horas a los manuales y practicar. Los primeros DEX salieron horribles y poco a poco fui detectando los fallos, aprendiendo a ecualizar, a manejar el compresor, a utilizar los efectos y ahora queda un resultado cien por cien profesional. Si tienes un Mac es la mejor forma de comenzar porque ya está instalada en tu ordenador. Para hacer podcast tiene capacidad de sobra y, si por alguna razón se te queda corto hay mil y un plugins para cubrir cualquier necesidad que se te presente. Pero no es mágico, la curva de aprendizaje es relativamente ardua, pero al final merece la pena.

Sara Romero

Los reinos del sol

La corresponsal con base en Pekín explica cada domingo en su podcast curiosidades y eventos de China y Corea del Norte. Desde principios de año, Sara Romero resume en diez minutos toda la actualidad política del gigante asiático. En su caso, nos ha explicado las aplicaciones que utiliza para grabar, editar y publicar sus podcast.

Yo en realidad utilizo pocas aplicaciones. Utilizo Audacity para grabar y editar los podcast en Mac y también Spreaker porque me parece que son las dos más completas. Para publicarlos, utilizo Libsyn, porque me ofrecen un seguimiento de las estadísticas muy completo. No suelo editar podcast con el móvil, siempre uso el ordenador por una cuestión de organización. Aunque últimamente estoy probando Podbean, que permite montajes muy sencillos pero completos.

Yoyo Fernández

Salmorejo Geek / Activando la Manzana / Frecuencia Improvisada / Killall Radio / Audio Momentos / Un Día Cualquiera / Yoyeando

Aunque su podcast principal es un Salmorejo Geek sobre el mundo de la tecnología, del que también tiene una web, Yoyo mantiene al día una buena colección de podcasts que tocan casi todos los temas, desde el mundo de GNU/Linux hasta el de Apple, pasando por vivencias diarias, humor y opinión. Pese a todos estos podcast variados, Yoyo lo tiene muy claro a la hora de recomendar dos únicas aplicaciones con las que tiene suficiente para hacerlo todo.