Cómo configurar las compras internacionales de Amazon para comprar desde tu país en Amazon.com

Hoy te vamos a explicar cómo configurar las compras internacionales de Amazon, un sistema con el que podrás comprar miles de productos de Amazon Estados Unidos desde España u otros países como México. Se trata de un servicio presentado en abril del 2018, y también te permite el pago con 25 divisas distintas.

Se trata de un servicio muy orientado a dispositivos móviles, por lo que vamos a empezar explicándote cómo configurar tu aplicación de Amazon para aprovecharlo. Después pasaremos a explicarte cómo hacer las mismas compras internacionales desde la web, para lo que tendrás que recurrir directamente a la internacional de Amazon.com.

Cómo configurar las compras internacionales de Amazon en tu móvil

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu aplicación móvil de Amazon. Una vez estés en la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú que tienes arriba a la izquierda, y que tiene el icono de tres rayas en horizontal.

Se abrirá el menú lateral de la aplicación, en el cuál podrás ver una gran cantidad de opciones sobre tu cuenta, los programas de Amazon o la configuración de la aplicación. En este menú, pulsa sobre la opción Configuración que tendrás debajo de las notificaciones, y en la que aparecerá por defecto la bandera de tu país.

Se abrirá en el mismo menú lateral otra ventana en la que te aparecerán diferentes opciones relacionadas con la configuración. Aquí, ahora debes pulsar sobre la opción País e idioma para entrar a configurar la tienda que vas a utilizar.

Irás a la pantalla en la que puedes cambiar tu país o idioma. Aquí, el idioma no hace falta que lo cambies, pero tienes que pulsar sobre la opción País/Región en la que por defecto te aparecerá el país de la tienda de Amazon a la que te conectas, como por ejemplo Amazon.es.

Entonces, cuando se te despliegue la opción de elegir un nuevo país ahora tienes que seleccionar Compras Internacionales como país. La aplicación se reiniciará, y entrarás en el modo internacional de Amazon. A partir de ahora también podrás acceder a los productos de Amazon Estados Unidos que permitan el envío internacional a tu país.

Una vez configurado Compras Internacionales como tu país o región, en volverás a la configuración de país e idioma. En ella también vas a poder elegir la moneda con la que quieres comprar, y una vez lo tengas todo configurado pulsa el botón de Listo para confirmar los cambios.

En el modo de compras internacionales, cuando vayas a hacer compras te tienes que fijar en dos cosas. En primer lugar, fíjate que el producto que vayas a comprar tenga un Envío prioritario de AmazonGlobal, que es la confirmación de las compras internacionales. Pero lo más importante es que te fijes en los gastos de envío, ya que Amazon sumará en ellos los gastos de envío, impuestos y aduanas.

En la web es todo mucho más sencillo

Para hacer lo mismo desde tu navegador todo es más sencillo. Sólo tienes que entrar en la web internacional de Amazon e iniciar sesión con tu cuenta como lo harías en España. La web internacional es la estadounidense: www.amazon.com.

Una vez inicies sesión, puedes configurar la web para que te calcule siempre los gastos de envío a tu país incluyendo las aduanas. Para establecer el país, en el caso en el que no esté configurado, pulsa en el botón Deliver to que tienes en la parte de arriba a la izquierda.

EN el caso de que Amazon no te tenga configurada tu dirección de envío convencional, en la pantalla a la que accederás tienes que pulsar en el botón Ship outside the US, y luego elegir de la lista en la que vas a ver cuál es el país desde el que quieres comprar.

Una vez tengas configurado tu país te tienes que fijar en lo mismo de siempre. Primero que aparezcan referencias a AmazonGlobal, ya que hay productos que no se pueden enviar a otros países de forma internacional. Y luego tienes que fijarte siempre en los gastos de envío, a los que se suman las aduanas e impuestos que Amazon estime que vas a tener que pagar.