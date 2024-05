Cómo comprobar si te ha afectado el hackeo del Banco Santander

Vamos a explicarte cómo puedes comprobar si te ha afectado el hackeo del Banco Santander. Ha entidad confirmó haber sufrido un acceso no autorizado a sus servidores, por lo que es normal que si tienes una cuenta en ella tengas dudas de si te ha afectado y cómo saberlo.

En primer lugar, vamos a empezar explicándote qué ha pasado exactamente, para ahorrar alarmismos diciéndote qué datos han sido hackeado y cuáles no. Luego, pasaremos a decirte los métodos que tienen para poder comprobar si tu cuenta se ha visto afectada.

A qué datos se ha accedido en el hackeo

Lo primero que tienes que saber es que tu dinero está a salvo, ya que el hackeo no ha afectado a nada crítico. Según el Santander, no existe ningún tipo de riesgo para ninguno de sus clientes.

Con esto, debes saber que los atacantes no han accedido a las credenciales de acceso de los usuarios. Esto quiere decir que las credenciales para acceder a tu cuenta y las contraseñas de tu cuenta no corren peligro, ya que no han sido sustraídas. No se han detectado filtraciones ni robos de ellas.

Según el Santander, a lo que se ha accedido es a otros datos e información de sus clientes, como pueden ser tu nombre, apellidos y otros tipos de datos similares. Esto sí que puede dar pie a que en el futuro se puedan usar datos como tu teléfono para campañas de phishing, por lo que tocará prestar especial atención.

Cómo saber si te ha afectado el hackeo

Lo primero que debes saber es que el Santander se comunicará contigo en el caso de que tus datos hayan sido comprometidos. Por lo tanto, recibirás un correo postal o uno electrónico informándote de lo sucedido, en el que también se te dirá que tu dinero no correo peligro.

La otra manera de saber si te ha afectado el hackeo es contactar directamente con el banco. La entidad bancaria también dice que atenderá las consultas de sus clientes a través de distintos medios. En primer lugar, puedes ir a una oficina física para preguntar allí por la situación de tus datos. Te tendrás que identificar como cliente, y entonces se te dirá.

El Banco Santander también dice estar atendiendo a sus usuarios a través de redes sociales. Por lo tanto, podrás escribirles a través de las cuentas oficiales de Banco Santander España de Facebook, Instagram o X. Pero lo mejor es acudir a la cuenta Banco Santander Responde que puedes encontrar en X.

También vas a poder contactar con el servicio de atención al cliente del banco a través de correo electrónico y teléfono. El número de teléfono al que llamar desde España es el +34 91 257 30 80, y el correo electrónico al que puedes escribirle sus consultas es santander_reclamaciones@gruposantander.es.

Y por último, también puedes mirar la web o la app oficial del Santander. El banco dice estar siendo proactivo, por lo que de la misma manera que te enviará un correo, también te llegará una notificación en tu cuenta en el caso de haberte afectado la filtración de datos.

Imagen de portada | Can Pac Swire

