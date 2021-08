Cómo comprobar que tu Certificado COVID funciona bien con una aplicación

Vamos a contarte cómo puedes comprobar que tu Certificado COVID es válido y funciona correctamente. Generalmente no deberías tener ningún problema con él si simplemente lo tienes impreso o has guardado el PDF en tu móvil, pero si lo has guardado en otros lugares como en Google Play o Apple Wallet, te pueden quedar dudas al respecto.

Para verificar la autenticidad del Certificado COVID usaremos una sencilla aplicación oficial desarrollada por la Confederación Suiza. El Certificado es universal para toda Europa, de modo que la comprobación de esta aplicación nos sirve para comprobar que nuestro certificado está en orden, y de una forma muy sencilla. Te contamos cómo.

1. Instala la aplicación

Lo primero que vas a necesitar es la aplicación en cuestión. La buena noticia es que está disponible tanto para iPhone como para móviles Android, además de que es gratis y no tiene ningún tipo de publicidad. La única pega es que la aplicación no está traducida al español, aunque realmente no es un impedimento para su uso pues apenas necesitas pulsar un botón. Puedes descargar la aplicación desde las correspondientes tiendas de aplicaciones:

La aplicación funciona exactamente igual en un iPhone y en Android, de modo que los pasos son iguales. Recuerda que la finalidad de la aplicación es simplemente comprobar si el certificado es correcto.

2. Da acceso a la cámara

La aplicación es muy sencilla y, aunque no está en español, tiene únicamente un botón. Pulsa Verify para que se abra la cámara, aunque antes de que la aplicación pueda acceder a la cámara necesitas darle permiso. Pulsa Allow access to camera para darle permiso a la aplicación para usar la cámara. Después te toca dar permiso a la aplicación para que haga fotos y grabe vídeos.

3. Apunta al código QR con la cámara

Después llega el momento de apuntar con la cámara al código QR del Certificado COVID, ya lo tengas impreso en un papel o en la pantalla de otro móvil. La aplicación no te permite analizar el código QR en tu propio móvil.

Cuando el lector de códigos de la aplicación reconozca el código QR, es posible que pasen tres cosas: que lo reconozca como inválido, que lo reconozca como válido, pero que no supera los criterios de Suiza y que sea válido.

Si tu Certificado COVID no es válido por cualquier motivo, te aparecerá el texto Invalid code encima del código, y no te aparecerá nada más. Si te aparece el resultado con tu nombre, eso significa que el certificado es válido. Que aparezca en rojo no quiere decir que sea inválido, sino que no cumple los requisitos para entrar en Suiza (por ejemplo, si no tienes la pauta de vacunación completa).