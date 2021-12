Cómo comprobar el estado de la memoria RAM en Windows y si tiene problemas

Vamos a explicarte cómo comprobar el estado de la memoria RAM en Windows, y que así puedas saber si los problemas que estás experimentando con tu ordenador se deben a fallos en tus módulos de memoria. Esta memoria es importante, es la que se utiliza para cargar programas, procesos y aplicaciones, por lo que tener fallos en ella puede hacer que tu ordenador funcione bastante mal y más lento.

Vamos a empezar explicándote qué síntomas puede estar dándote el ordenador para decirte que hay un fallo en la memoria RAM. Luego, te diremos cómo hacer la comprobación en Windows, y mencionaremos otras dos herramientas de terceros que puedes utilizar.

Síntomas de que algo puede estar mal

La razón por la que puedes querer saber si algo está fallando en la memoria RAM de tu ordenador es porque estás percibiendo algún tipo de comportamiento anómalo en el equipo. Por ejemplo, un síntoma puede ser que tu ordenador falle sin que haya problemas de software, ni en el sistema operativo ni en ningún programa. Esto puede deberse a otros fallos en el hardware, pero entre ellos está la RAM.

Además, si el ordenador emite un par de pitidos al iniciarse también puede ser porque la BIOS está detectando un problema en tu hardware y te avisa. Lo mismo pasa si notas que el PC va más lento de lo normal cuando se está encendiendo, o mientras realizas algunas tareas concretas.

Una señal todavía más evidente es que, cuando vas a la pestaña de Acerca de en la información del sistema dentro de la configuración de Windows no se indique toda la memoria RAM que tiene tu ordenador. Imagina que tienes 16 GB pero solo aparecen 8 GB, eso puede ser porque tengas dos módulos de 8 GB y uno esté fallando.

Usa el diagnóstico de Windows

Windows tiene desde hace varias versiones una herramienta para diagnosticar el estado de la memoria RAM. Para lanzarla, tienes que pulsar Windows + R y escribir mdsched.exe en la ventana de ejecución para lanzar esta herramienta. También puedes abrir el menú de inicio y escribir mdsched.exe para ejecutar desde ahí la herramienta.

Se abrirá el diálogo de la herramienta de diagnóstico de Windows. En él, podrás reiniciar para comprobar si hay problemas, que es la opción recomendada. Al hacerlo, se reiniciará el ordenador y se abrirá una herramienta que te dice que pulses F1, y elijas si quieres hacer una prueba básica, estándar o extendida. Estas pruebas, cuanto más duren más a fondo es el análisis de la RAM, o sea que elegir una u otra dependerá de lo que te preocupe y del tiempo que quieras.

Luego, Windows se reiniciará automáticamente y te enviará una notificación en la que se te va a especificar si hay errores. La veracidad de este resultado dependerá del tipo de prueba, y la extendida es la que más información te dará.

Utilizar aplicaciones de terceros

También tienes la posibilidad de usar otras aplicaciones especialmente creadas para comprobar la RAM de tu ordenador, programas mucho más completos que el nativo de Windows. El mejor de todos es MemTest, cuya versión básica es completamente gratuita, y la versión Pro más completa vale únicamente 5 dólares.

También tienes otro programa llamado MemTest86, que también es muy completo y tiene dos versiones gratuitas. En este caso, también tiene otras dos versiones de pago, aunque con precios que suben hasta los 44 y los 2600 dólares. Sin embargo, son programas muy completos si quieres una información detallada.

Qué pasa si detectas un error

Si no has detectado ningún error en estos tests, posiblemente la memoria RAM funciona correctamente, y si tu ordenador está dando problemas tendrás que buscar otras causas. Por lo menos, ya habrás descartado que se trate del problema de la memoria RAM.

Y si tienes errores, la parte positiva es que también has salido de dudas y ya sabes por qué está fallando tu ordenador. Sin embargo, no todo es positivo, porque vas a necesitar comprar un nuevo módulo de RAM. Si el módulo está en garantía, contacta con la atención al cliente del fabricante, y si no, entonces tendrás que comrpar una nueva que sea compatible con tu placa base.

Si tienes conocimientos avanzados, puedes intentar corregir los relojes con los tiempos de escritura y lectura a los que está funcionando la RAM para comprobar si son los adecuados para tu sistema. También comprueba que esté bien conectada a la placa base y que no haya fallado ningún anclaje.