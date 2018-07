Hoy vamos a explicar cómo cambiar filas por columnas en Excel. Se trata de una función cuyo nombre oficial es el de transponer, y que sirve para intercambiar las posiciones de los datos de una hoja de cálculos, poniendo los que tenías en una fila en la posición de las columnas y viceversa.

Esta operación no se puede realizar sobre un cuadro en sí, y lo que tendrás que hacer es copiar ese que quieras invertir y pegarlo en otra parte del Excel utilizando una función especial. Esto es bastante útil, ya que si el resultado no ten convence seguirás teniendo el cuadro original y no perderás ningún dato.

Transponer datos entre filas y columnas

Lo primero que tienes que hacer para cambiar filas por columnas en un cuadro que has hecho en Excel es seleccionar el cuadro y copiarlo en el portapapeles. Para eso, haz click derecho en una de las celdas esquineras del cuadro y mantén pulsado el botón del ratón mientras lo mueves al otro extremo para dejarlo todo seleccionado. Una vez hecho esto, pulsa Control + C para copiarlo todo.

A continuación haz click derecho en la celda donde quieras copiar el cuadro invertido (1). Al hacerlo te aparecerá un menú emergente, en el que tienes que pulsar sobre la flecha que hay a la derecha de la opción Pegado especial (2).

Cuando pulses en la flecha de la opción de Pegado especial te aparecerá un nuevo submenú con varias opciones de pegado. Aquí, pulsa sobre la opción de transponer, que es esa en la que el icono muestra una fila y una columna cambiándose de posición.

Y ya está, verás que en el sitio en el que has hecho este pegado aparecerá el mismo cuadro que tenías antes, pero con la diferencia que se habrá organizado llevando los elementos de las columnas a las filas y viceversa. Como esto lo has hecho sin eliminar el cuadro que ya tienes hecho, podrás comparar y quedarte con el que más te convenza.

