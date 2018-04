Cómo borrar un montón de aplicaciones conectadas a Facebook a la vez

Después del escándalo de Cambridge Analytica mucha gente ha optado por eliminar su cuenta de Facebook, descargar sus datos para ver qué datos conoce Facebook de ellos o revisar y eliminar aplicaciones conectadas. Este último método es ahora más fácil con la eliminación de aplicaciones por lotes.

Aunque ya era posible antes modificar las aplicaciones conectadas a tu cuenta de Facebook, el proceso antes era manual y llevaba mucho tiempo. Esto ha cambiado recientemente con un sutil cambio con el cual puedes elegir aplicaciones conectadas a Facebook y borrarlas todas de golpe.

Borra aplicaciones al por mayor

El proceso es el mismo que te comentábamos hace tres meses, pero si comparas las capturas de pantallas verás que hay un cambio importante: la casilla al lado de cada aplicación. En cualquier caso, lo primero es lo primero, abre esta página web para ir directamente a la configuración de aplicaciones. Después haz clic en Ver todas para desplegar la lista al completo.

Ahora viene el cambio más importante. En lugar de tener que hacer clic en cada aplicación para poder eliminarla, puedes seleccionar tantas aplicaciones como quieras usando la casilla al lado de su nombre. Selecciona todas las aplicaciones conectadas a Facebook que ya no uses o que consideres prescindibles.

Ahora viene la parte más importante: pulsa el botón Eliminar (1) para que se abra la ventana de confirmación. Aquí se te explicará que después de borrar una aplicación esta ya no podrá obtener más datos de Facebook, pero no significa que borren los datos que recopilaron en su momento. Tienes la opción de borrar también todas las publicaciones, fotos y vídeos generados por las aplicaciones que estás borrando, marcando la casilla. Si estás seguro, pulsa Eliminar (2) de nuevo.

Recibirás en ese momento una ventana emergente indicándote que el borrado no es totalmente inmediato, sino que puede tardar un poco según cuántas aplicaciones hayas seleccionado. No necesitas hacer nada más... salvo, si quieres, echar otro vistazo si te has dejado alguna aplicación que merezca ser borrada.

