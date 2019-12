Cómo "blindar" tu teléfono Android para prepararlo y protegerlo por si lo pierdes

Vamos a explicarte cómo blindar tu teléfono Android para prepararlo en caso de pérdida, de manera que puedas intentar recuperarlo si se te ha perdido y que tengas siempre bien protegidos tus datos frente a cualquiera que lo encuentre o lo pueda haber robado. Vamos a centrarnos en los consejos más esenciales y sencillos que todos deberíamos tener en cuenta, dividiendo el artículo en la preparación para recuperar el móvil y la protección de tus datos.

Como siempre pasa en este tipo de artículos, nosotros te damos todas las opciones que consideramos esenciales, pero luego depende de ti elegir cuáles de ellas quieras aplicar dependiendo de tus preferencias. Además, como es costumbre en Xataka Basics, también te invitamos a utilizar los comentarios del artículo para compartir con el resto de la comunidad tus propios consejos.

Primero, prepara tu móvil para intentar recuperarlo

Lo primero que te vamos a explicar es cómo preparar tu móvil para que tengas más posibilidades de recuperarlo en caso de pérdida. Son medidas que nunca van a garantizar totalmente poder recuperarlo, pero sí que aumentarán las posibilidades de que puedas hacerlo. Son preparativos con los que vas a perder un poco de privacidad, pero que a la larga pueden acabar sacándote de algún problema.

Activa la opción de "Encontrar mi dispositivo"

El primer paso que deberías dar es activar todo lo necesario para poder utilizar la función de Encontrar mi dispositivo que Google tiene implementada en Android. Este sistema te dirá dónde se encuentra exactamente tu dispositivo, mostrándote en un mapa su ubicación aproximada, permitiéndote emitir un sonido, bloquear el dispositivo o borrar todos sus datos de forma remota.

Para poder hacerlo, el primer paso será asegurarte de tener activada la ubicación de tu dispositivo. Para eso tienes que entrar en los ajustes, y una vez dentro pulsar en la sección de Ubicación. Es posible que si en algún momento has decidido maximizar tu privacidad hayas decidido desactivar esta opción, por lo que nunca está de más revisarla de vez en cuando.

El segundo paso tener en tu dispositivo Android iniciada una cuenta de Google, algo que ya necesitas tener para utilizar casi todos sus servicios. A continuación, debes activar la función Encontrar mi dispositivo en tu teléfono móvil. Para ello, entra en los ajustes y búscala en la sección de Seguridad, y si tienes una versión no muy reciente de Android prueba a entrar en la sección de Google dentro de los ajustes, y buscarla ahí dentro. Los pasos los tienes especificados en este artículo.

Una vez lo hayas activado todo, asegúrate primero de que funciona. Para ello, tienes las tres opciones a las que tendrás que recurrir para localizar el móvil con Encuentra mi dispositivo en el caso de que lo pierdas:

Utilizar otro dispositivo Android con la aplicación oficial.

Utiliza la web del servicio entrando a google.com/android/find.

Buscar en Google el término "encontrar mi dispositivo", para que te aparezca la ubicación como resultado destacado.

Algunos fabricantes también tienen implementados sus propios servicios para localizar tu móvil en caso de pérdida. Invierte unos minutos en mirar si el de tu móvil es uno de ellos, y de ser así activa también estos servicios para tener una opción secundaria. En estos casos, como Samsung o Huawei, tendrás que utilizar tus cuentas creadas para estos fabricantes.

Pon tu información de emergencia en la pantalla de bloqueo

Android tiene una opción que te permite activar un botón Emergencia en la pantalla de bloqueo. Puedes configurarlo para que al pulsarlo aparezca cierta información de emergencia, como tu nombre o grupo sanguíneo, pero también puedes añadir un número o contacto de emergencia. Con ello, si alguien se encuentra tu móvil perdido podrá llamar a ese número para intentar localizarte a ti o a tu contacto de emergencia.

Para configurar esa información, tienes que ir a los ajustes del móvil y pulsar sobre la opción de Información del teléfono. Esta opción puedes encontrártela independiente en algunos dispositivos, pero también puede estar dentro de la sección de Sistema en algunos dispositivos. Una vez dentro, tienes que pulsar en la opción de Información de emergencia que aparecerá dentro.

Irás a una pantalla en la que verás dos opciones diferenciadas, y cuya interfaz puede variar dependiendo de la versión de Android que tengas o la capa de personalización. Primero tendrás la opción Información médica para meter tus datos médicos en el caso de que te pase algo y alguien te encuentre con el móvil. También tienes la opción de Contactos de emergencia para que quien te encuentre sepa a quién llamar, o por si se te pierde el móvil que haya alguien a quien acudir.

Lo ideal aquí es que vayas a la sección de Contactos de emergencia, y añadas por lo menos un teléfono de la agenda para que si se te pierde el móvil, quien lo encuentre tenga a quién llamar. Por ejemplo, puedes añadir a tus contactos un segundo número que tengas, como el de casa, ponerle algún nombre como Llamar en caso de pérdida, y ponerlo como tu contacto de emergencia.

Ten anotado el IMEI de tu móvil

Por último, también es recomendable que tengas anotado en algún sitio el IMEI de tu móvil . Se trata del número de identificación único que tienen todos los dispositivos, y que puede ser necesario en el caso de tener que denunciar la pérdida o el robo de tu terminal (algo para lo que también puede servirte conservar la factura de compra) así como para llamar a tu operadora para pedir bloquearlo.

El IMEI lo encontrarás en la caja de tu dispositivo o impreso en su parte trasera. Pero si por alguna razón no puedes encontrarlo, es suficiente con abrir la aplicación del teléfono y marcar el código *#06# como si fueras a llamar. Cuando lo hagas, el móvil mostrará el IMEI en la pantalla independientemente de su fabricante.

Aunque es un poco más complicado, también puedes encontrar el IMEI el menú de Ajustes de Android. Sólo tienes que entrar en Información del teléfono, y allí ir a la sección Estado. En ella encontrarás otra opción que es la de mostrar el IMEI. Ten en cuenta que el camino puede variar ligeramente dependiendo de la capa de personalización que le ponga a Android cada fabricante. Además, desde la aplicación de Encontrar mi dispositivo también puedes obtener el IMEI.

También hay protecciones de terceros

Más allá de estas opciones bastante nativas de Android, siempre tienes la posibilidad de recurrir a protectores antirrobo de terceros. En este aspecto, uno de los más populares y recomendados es Cerberus, aunque no está en la tienda de aplicaciones oficial de Google y lo tendrás que descargar a mano.

Se trata de una suite de seguridad que siendo años siendo una referencia. Te permite tener control remoto a tu móvil desde Internet o vía SMS, así como ubicar tu dispositivo siempre en el móvil. También puedes iniciar alarmas, bloquear y borrar datos, e incluso forzar la cámara de fotos para sacar una fotografía de quien quiera que te pueda haber robado el móvil.

Protege los datos de tu móvil

Ahora, vamos a pasar a darte unos cuantos consejos que te ayuden a proteger tus datos lo mejor posible, de forma que si pierdes el móvil la persona que lo encuentre pueda hacerte el mínimo daño posible. Además de protegerte contra terceros, también te daremos algunos consejos para que esta pérdida no suponga tampoco una pérdida de datos importantes.

Ten activo el PIN de tu tarjeta SIM

La principal medida que tienes que tomar para evitar un desastre y que se pueda acceder a todos tus datos es asegurarse de tener bloqueada la SIM de tu móvil con un PIN. Esto es algo que viene configurado por defecto, pero que algunos usuarios desactivan para no tener que estar metiendo el PIN cada dos por tres. Para comprobarlo, entra en la sección Seguridad dentro de los ajustes, y pulsa sobre la opción Bloqueo de tarjeta SIM.

Irás a una ventana en la que tienes que tener activa la opción de Bloquear tarjeta SIM. ¿Por qué es importante? Pues porque si no, quien consiga tu móvil podrá utilizar tu tarjeta SIM. Esto no es sólo malo porque puede hacer llamadas con tu número y gastar tus datos, sino porque se podrá solicitar el envío de contraseñas de los servicios donde estés registrado, ya que muchos de ellos tienen como opción de recuperación de la contraseña la interacción con tu número de teléfono.

Utiliza el bloqueo de pantalla

Otro consejo básico para tener un mínimo de privacidad es que tengas configurado un bloqueo para la pantalla. No vale el deslizar y listo, porque entonces cualquier persona que encuentre tu móvil perdido podrá entrar. Ve a los ajustes de Android, y entra en la sección de Seguridad. Una vez dentro, pulsa sobre la opción Bloqueo de pantalla, donde podrás configurar la fórmula que utilizas para el bloqueo.

Irás a la pantalla en la que puedes elegir el tipo de bloqueo. Aquí, si quieres que nadie pueda entrar en tu móvil descarta las opciones de Ninguno o Deslizar, ya que no requerirán de ningún tipo de contraseña. El patrón no siempre es el más seguro, por lo que lo mejor sería utilizar el PIN, o incluso mejor todavía, utilizar una contraseña y tomar nota de los consejos que te dimos para crear una contraseña segura.

Cuidado con el desbloqueo facial

El desbloqueo biométrico es ese en el que utilizamos una parte de nuestro cuerpo para desbloquear el móvil. Es cómoda pero imperfecta, ya que las huellas pueden llegar a falsificarse, y el desbloqueo facial a veces puede llegar a ser muy inseguro.

El consejo sería que sólo utilices el desbloqueo facial si tu móvil pueda escanear en tres dimensiones tu cara. El iPhone, por ejemplo, tiene sensores para poder analizar tu cara de forma tridimensional, y algunos otros móviles Android también. Pero hay otros que sólo utilizan una imagen básica para reconocer tu cara, abriendo la puerta en algunos casos extremos a que se pudiera desbloquear el teléfono con una foto tuya.

También es importante que el desbloqueo facial requiera tu atención y tenga un sistema para detectar que tengas los ojos abiertos. Esto ya no es necesario en el caso de que pierdas el móvil, pero ya que estamos hablando del tema, con ello se evita que una persona que esté cerca tuyo pueda desbloquear el móvil mientras duermes o estás inconsciente.

Añade un extra de bloqueo en todas las apps que lo permitan

Otro consejo muy recomendable es añadir un extra de seguridad a todas tus aplicaciones. Me refiero a que no te fíes únicamente del bloqueo que tengas activado en tu móvil, y configures los bloqueos extra y la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones clave que lo permitan. Especialmente esas donde tengas material sensible, como tus archivos personales, fotografías o conversaciones.

La autenticación en dos pasos puede ayudarte, aunque a veces si otra persona tiene tu móvil no es tan efectiva. Lo más importante es que pruebes a bloquear con PIN y biometría todas las aplicaciones que lo permitan. Por ejemplo, WhatsApp permite activar una protección con huella dactilar para que necesites confirmar tu identidad cada vez que lo uses, y la mayoría de aplicaciones bancarias y otros servicios también tienen esa opción.

Es muy recomendable que actives estas opciones extra de seguridad siempre que estén disponibles, por lo menos si quieres maximizar la seguridad de los datos que hay en esas aplicaciones en el caso de que se te pierda el móvil. Y si utilizas un gestor de contraseñas, entonces todavía más importante que esa aplicación SIEMPRE tenga esa doble protección, porque si acceden a las contraseñas de todos tus servicios, tu seguridad dependerá del segundo paso de identificación y de que no hayan podido acceder a la SIM de tu móvil.

Que perder el móvil no suponga perderlo todo

Hasta aquí te hemos explicado cómo intentar prevenir perder el móvil en la medida de lo posible, y también cómo proteger tus datos en el caso de pérdida. Pero igual de importante es intentar que perder el móvil no suponga perder todos tus datos, y eso lo vas a conseguir mediante copias de seguridad.

Algunas aplicaciones como Telegram mantienen siempre sincronizadas tus conversaciones, pero en otras apps como WhatsApp tienes que hacer copias de seguridad para no perderlas y poder reestablecerlas cuando quieras. En Android, estas copias se realizan a través de tu cuenta de Google Drive.

Para ello, entra en la opción Chat de los ajustes de WhatsApp y ve a la categoría Copia de seguridad, donde podrás realizarla manualmente o decidir cada cuanto quieres hacerla. Aquí, es aconsejable configurarlo para que la haga cada poco tiempo para perder las menos conversaciones posibles.

Otro elemento muy importante que debes tener siempre respaldado son tus fotografías, porque al final perderlas también puede ser un disgusto. Para esto tienes varias opciones disponibles, que pasan desde ir conectando el móvil cada cierto tiempo al PC hasta por utilizar aplicaciones como Google Fotos. Aquí, a cambio de que las fotos estén algo comprimidas tienes espacio infinito.

También puedes recurrir a otros servicios de almacenamiento en la nube, porque tienes muchas opciones disponibles que van desde OneDrive hasta varias otras como la nube de Amazon para usuarios Prime, Dropbox, o incluso iCloud. La idea es que intentes configurar los servicios para hacer las copias de tus fotos cada poco tiempo, por ejemplo cada vez que estás conectado a la WiFi y con el móvil cargando, y así siempre tenerlas todas disponibles para recuperar en caso de pérdida del móvil.

Y de la misma manera que los utilizas para las fotos, también puedes utilizar estos servicios en la nube para respaldar cualquier otro elemento importante que tengas en tu teléfono móvil, desde los documentos que no quieras perder hasta cualquier otro elemento que te hayas descargado o te hayan enviado.

Intenta tener la cuenta de Google siempre sincronizada en tu móvil, y de hacerlo puedes utilizar otros de sus servicios como la agenda de contactos para no perder ninguno de los que tienes. En el caso de que tu fabricante también ofrezca servicios en la nube, también ten siempre sincronizada la cuenta que te puedan haber obligado a crear para que los datos de tu agenda de contactos nativa creada por ese fabricante también estén siempre actualizados.