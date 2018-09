Hoy vamos a explicar cómo restaurar mensajes de WhatsApp desde la copia de seguridad. En el pasado ya te hemos explicado cómo guardar tus conversaciones de WhatsApp en una copia de seguridad y ahora toca utilizar esos guardados para poder recuperar alguna conversación que hayamos borrado por error.

En esencia hacerlo es tan fácil como reinstalar la aplicación, aunque también tienes que tener en cuenta algunas cosas sobre el funcionamiento de las copias de seguridad para saber si con eso es suficiente o no. En cualquier caso, para que todo quede claro, vamos a explicar lo que debes saber sobre estas copias de seguridad a la hora de guardar tus conversaciones, y después el proceso para recuperarlas.

Primero ajusta bien tus copias de seguridad.

Cuando se realiza una copia de seguridad, WhatsApp sobreescribe en Google Drive los datos de la anterior copia, por lo que si has eliminado una conversación y se guarda la copia sin ella, la habrás perdido. Si quieres restaurar un mensaje este tiene que estar guardado en la copia de seguridad, por lo que tiene que ser lo suficientemente reciente como para que se haya guardado en una, pero no demasiado para que WhatsApp no lo haya borrado al sobreescribir otra copia.

Por eso, lo primero que tienes que hacer es ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad en WhatsApp, y una vez estés ahí pulsar sobre la opción Guardar en Google Drive para elegir la frecuencia con la que quieres que se guarden automáticamente las copias de seguridad de WhatsApp.

Como puedes ver esta captura, WhatsApp te permite configurar varias frecuencias de guardado para las copias de seguridad, e incluso hay una opción Sólo cuando toco "Guardar" para que tú decidas manualmente cuándo se hacen. Por lo tanto, lo importante es que seas consciente de cuál es tu configuración para saber qué margen tienes a la hora de recuperar un mensaje borrado que pueda permanecer en tu copia de seguridad.

Restaurar los mensajes de la copia de seguridad

El primer paso para restaurar una copia de seguridad con sus mensajes es desinstalar WhatsApp. Esto lo puedes hacer desde el cajón de aplicaciones del móvil, dependiendo del fabricante se hace de una manera u otra, pero también simplemente entrando a la tienda de aplicaciones, yendo al perfil de WhatsApp y pulsando el botón Desinstalar.

Después de desinstalar WhatsApp, ahora tienes que volver a instalar la aplicación. Para ello pulsa el botón Instalar de la tienda de aplicaciones y espera a que se complete la operación. Esto es así porque de momento WhatsApp sólo restaura las copias de seguridad cuando instalas la app.

Una vez reinstales WhatsApp, vuelve a iniciarlo y avanza por el proceso de configurarlo. Introduce tu número de teléfono cuando te lo pidan (1) después de aceptar sus términos, y después pulsa Siguiente (2).

Y cuando confirmes tu número de teléfono, WhatsApp te preguntará si quieres restaurar la copia de seguridad que ha detectado. Este es el paso clave, porque restaurará todos los mensajes que hubiera en la copia de seguridad, incluso aquellos que borraste, pero cuyo borrado no se guardó en una copia de seguridad posterior.

