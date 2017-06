Facebook hace tiempo que dejó de ser una simple red social, y se ha convertido en un inmenso portal llego de funcionalidades y opciones que muchos visitamos a diario. Pero claro, cuantas más cosas tienes más consumen sus aplicaciones móviles, por lo que hoy te enseñaremos cómo ahorrar datos en Facebook en tu móvil.

Te vamos a proponer varias maneras de hacerlo. Empezaremos por la configuración de la propia aplicación, y luego nos pondremos más drásticos delimitando su uso de datos de datos en segundo plano. Para terminar, por si ninguno de estos métodos te convence te propondremos dos maneras alternativas de seguir conectándote a Facebook sin gastar tanto.

Configura la aplicación de Facebook

La aplicación móvil de Facebook te permite cambiar algunas configuraciones para ahorrar unos cuantos datos extra. Para empezar ve al menú de opciones pulsando sobre el icono de las tres líneas grises. Una vez estés en él baja y pulsa sobre la opción de Configuración de la aplicación que encontrarás en la sección de Ayuda y configuración.

En este menú tienes varios elementos que puedes activar y desactivar. Empieza desactivando las opciones de Subir fotos en HD y Subir vídeos en HD. Subirás tus fotos y vídeos con menos calidad y ahorrarás datos. La más importante es la de los vídeos. Si tienes un navegador ligero como Opera Mini también podrías activar la opción Los enlaces se abren externamente para abrirlos en él en vez de en la propia app de Facebook.

Por último pulsa sobre Reproducción automática. Esta es una de las opciones más importantes, más que cualquiera de las anteriores. En el menú en el que entrarás selecciona Sólo con conexiones Wi-Fi. De esta manera, cuando estés utilizando tus datos móviles los vídeos que veas en Facebook no empezarán a reproducirse automáticamente, algo que teniendo en cuenta la gran cantidad de ellos que hay reducirá considerablemente el consumo "accidental" de datos.

De vuelta al menú de configuración, ahora pulsa sobre la opción Ahorro de datos. Se trata de una nueva característica que ha implementado Facebook para automatizar al máximo las configuraciones que debes realizar para ahorrar datos con la aplicación.

Una vez dentro del menú activa la opción de ahorro de datos y activa también la opción de desactivarla automáticamente con conexión WiFi. De esta manera, cuando estés con tus datos móviles se bajará la calidad de la imagen que subes y se detendrán las reproducciones automáticas como hemos activado antes.

Es por lo tanto un proceso para automatizar todo lo que te hemos enseñado antes. La diferencia es que si por ejemplo quieres desactivarlo todo menos una opción concreta como la subida de fotos de alta calidad mejor será que lo hagas de forma manual como te hemos enseñado.

Uso de datos en ‘segundo plano’ en Android

Pero si con esto no tienes suficiente puedes tirar por una solución más radical, la de evitar que Facebook los consuma cuando no tienes la aplicación abierta. Para ello tienes que deshabilitar en Android el uso de datos en ‘segundo plano’. Para eso primero entra en los Ajustes de Android, y allí pulsa sobre Uso de datos para acceder a la lista desde donde controlar los datos que gastas.

En esta página tendrás en la parte inferior una lista de todas las aplicaciones que consumen datos en tu móvil. Busca y haz click sobre Facebook en esta lista para acceder al perfil en el que se te dirán los datos que lleva consumidos este mes.

La ficha te dirá cuantos datos lleva consumida la app estando en primer plano (cuando la estás utilizando) y en segundo plano (cuando la has cerrado). Si consideras que está consumiendo demasiado, desactiva la opción de permitir el uso de datos en segundo plano. Dependiendo de tu versión de Android saldrá de una u otra manera, pero está en esa ficha.

Eso sí, ten en cuenta que cuando impidas que Facebook acceda a la red en segundo plano la aplicación ya no te mostrará notificaciones ni avisos con las actividades de la red social. Y es que no estará conectada a Facebook a no ser que tú la abras deliberadamente, y cuando cierres la aplicación dejará de conectarse.

Utiliza Facebook Lite o la web móvil de Facebook

Pero si la aplicación de Facebook no te termina de convencer y la segunda opción te parece demasiado radical, también puedes utilizar Facebook Lite. Se trata de una aplicación de Facebook especialmente pensada para países en desarrollo y con peores conexiones a Internet, por lo que reduce cuantiosamente la cantidad de datos que consume.

Eso sí, ten en cuenta que para conseguirlo sacrifica varias funciones para ceñirse a lo básico, o sea que puede que eches de menos unas cuantas cosas si la comparas con la aplicación completa. Por lo menos en los últimos meses han añadido las reactions y más funciones multimedia para que sea un poco más completa.

Y la última opción para ahorrar datos es que entres a Facebook no con una aplicación, sino a través de la versión móvil de su página web. Esta también es mucho más sencilla que la aplicación oficial, por lo que consumirá bastantes menos datos cuando la utilices.

