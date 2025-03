Chromecast no funciona: qué está pasando y por qué de repente no puedes enviar contenido

Vamos a explicarte qué pasa con los Chromecast que han dejado de funcionar, un error extendido que muchos usuarios de todo el mundo están reportando. Simplemente, al usar varios modelos de Chromecast han dejado de poder hacerlo, y ni siquiera reiniciarlos sirve.

Vamos a empezar este artículo explicándote cuál es exactamente este error y lo que está pasando. Luego especificaremos los modelos a los que parece estar sucediendo, y terminaremos hablándote sobre qué puedes hacer al respecto.

Qué está pasando

De repente, parece haber un error que está afectando algunos modelos de Chromecast de todo el mundo. Simplemente, no pueden mandar contenidos a los dispositivos. Esto quiere decir que cuando se entra en el móvil en un vídeo o contenido y se elige la opción de enviar al Chromecast, simplemente esto no funciona.

Además de que los Chromecast se conviertan en pisapapeles, otro de los problemas es que no se puede acceder a su configuración mediante la aplicación Google Home que sirve para gestionarlos desde el móvil. Es como si hubiesen dejado de funcionar.

Al parecer, en las pantallas está apareciendo un error que dice que no se puede identificar el Chromecast. Este error se produce aunque hasta ahora hubiese funcionado. En otros casos, el error parece apuntar a un firmware antiguo.

A qué dispositivos afecta

Este error parece estar afectando a los modelos más antiguos de Chromecast, como a los de segunda generación o los Chromecast Audio. Los modelos más modernos como los Google TV o los Chromecast Ultra funcionan sin ningún problema, solo afecta a los viejos.

Cómo solucionar el problema

El peor de este problema es que actualmente no puedes solucionarlo. Si tiras por las soluciones clásicas como restablecer el dispositivo o reiniciarlo, esto no arregla nada. El Chromecast seguirá sin funcionar y no se puede hacer nada.

Lo normal es pensar que en pocas horas o días Google lance una actualización que sirva para solucionar este problema. Por lo tanto, debes prestar atención a las actualizaciones de la app de Google Home o a las de firmware que pueda recibir tu Chromecast.

