Cómo reparar tu Chromecast si no funciona: solución definitiva incluso si has restablecido el tuyo

A mediados de marzo de este 2025, un error generalizado hizo que muchos Chromecast dejasen de funcionar, afectando a los de segunda generación y Chromecast Audio. Luego vino una solución parcial, y ahora tenemos la solución definitva para arreglar el tuyo. El culebrón se ha acabado.

La anterior solución solo arreglaba esos Chromecast que no habías tocado, pero si intentando solucionarlo lo habías restablecido a los ajustes de fábrica, entonces seguía no funcionando. Esta solución vale para todos.

Cómo devolver a la vida tu Chromecast

Para solucionar el problema de los Chromecast que han dejado de funcionar, Google ha lanzado otra actualización de firmware que empezará a llegar a todos los dispositivos. Esta es una solución definitiva para esos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio que dejaron de funcionar.

Esta actualización es automática. Esto quiere decir que lo único que necesitas es que tu Chromecast esté conectado a la red WiFi de casa y esté conectado a la corriente. Aunque no pudieses enviar contenido, tu Chromecast no había dejado de estar conectado a la red, por lo que no habrá problema para recibir la actualización.

Si habías restablecido el Chromecast, entonces solo necesitas actualizar la app Google Home de tu móvil a la última versión (3.30.1.6 para Android y 3.30.106 para iOS). Esto implementará los cambios necesarios para poder volver a configurarlo desde cero sin que de esos errores que daba antes.

En el caso de que no te llegue la actualización de Google Home en Google Play, puedes descargarla a mano a través de este enlace de APKMirror, descargando a mano el archivo e instalándolo en el móvil.

