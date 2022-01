Certificado COVID tras la tercera dosis: qué cambia y cómo actualizarlo

Vamos a explicarte qué pasa con tu certificado COVID cuando te pones la tercera dosis de la vacuna, para que sepas cómo tienes que actuar y actualizarlo. El Certificado Digital COVID es la herramienta de la Comunidad Europea para intentar facilitar viajes y ocio de los ciudadanos en tiempos de COVID, pudiendo saber si quien va a entrar en un sitio o coger un avión está vacunado para garantizar la seguridad de todos, o si ha pasado la enfermedad.

Vamos a empezar explicándote qué pasa con el certificado y qué puedes hacer tras ponerte la tercera dosis. Y luego, pasaremos a decirte cómo bajarte el certificado COVID, de forma que puedas llevarlo en el móvil siempre contigo.

Qué pasa con el certificado si te pones la tercera dosis

El problema que tiene el Pasaporte COVID es que no es una aplicación, y tampoco es un documento dinámico. Es un archivo que te bajas en un momento puntual y que refleja tu estado respecto al COVID en el momento exacto en el que has solicitado su descarga. Y aunque pase el tiempo, te pongas una tercera dosis o incluso aunque pases el propio COVID, este pasaporte que tienes descargado solo refleja el momento en el que estabas cuando te lo descargaste.

Esto quiere decir que cuando te pongas la tercera dosis de la vacuna el certificado quedará obsoleto, ya que lo que indicará es el estado en el que estabas cuando lo solicitaste, y no tu estado actual. Vas a poder seguir utilizándolo como hasta ahora, ya que no hay manera de saber que está desactualizado, pero no es recomendable.

Aquí, recuerda que los certificados COVID tienen una validez de 9 meses, por lo que si te vacunaste con la pauta completa algo antes del verano pasado, es posible que el tuyo actual esté a punto de caducar y de dejar de ser válido. Cuando te lo escaneen al entrar en un establecimiento, al empleado de ese establecimiento le saldrá que ya está obsoleto y no es válido.

Por lo tanto, lo que pasa cuando te pones la tercera dosis de la vacuna es que tendrás que volver a solicitar un nuevo certificado de forma manual. No vas a poder actualizar el que ya tienes, tendrás que realizar el proceso completo para descargarte uno nuevo que refleje que ya tienes la tercera dosis de la vacuna.

Cómo descargar tu nuevo certificado COVID

A la hora de descargar tu nuevo certificado en el que se refleja tu tercera dosis, el proceso es exactamente el mismo que cuando vas a solicitar el Certificado Digital Covid normal. Lo único que cambia es eso, que en vez de reflejar que tienes dos dosis, ahora ya te aparecerá que tienes tres. Sigues teniendo los dos métodos para descargar el certificado, el centralizado por el Ministerio de Sanidad y el de tu comunidad autónoma.

La primera es entrar en la web creada por el Ministerio de Sanidad para solicitar el Certificado COVID Digital. Con este método, lo único que tienes que hacer es entrar en la web de 'Solicitud del Certificado COVID Digital de la UE', y acceder a él mediante tu certificado digital, la Cl@ave permanente o el programa Autofirma. Dentro, tendrás que elegir uno de los tres tipos de certificado para que se te envíe.

El segundo método es solicitar el certificado por tu Comunidad Autonómica. Aquí, el cómo puedes solicitarlo va a depender en parte de cada comunidad, aunque por lo general muchas de ellas lo ofrecerán a través de sus respectivas aplicaciones de salud. A continuación, te decimos cómo solicitarlo en cada una de ellas.

No olvides tu DNI

Por último, un pequeño recordatorio. Y es que cuando vayas a salir y quieras entrar en sitios donde te pedirán el certificado COVID, es recomendable que lleves siempre el DNI contigo. Si en el establecimiento lo hacen bien, te pedirán el DNI para comprobar que el certificado que muestras es realmente el tuyo, ya que sale tu nombre y datos al escanearlo. Aunque es verdad que en muchos sitios esto no se hace, haciendo que el hecho de mostrar el certificado sea un poco inútil al no saber si realmente es tuyo.

En cualquier caso, para evitar malas sorpresas, recuerda siempre tener el DNI o tu carnet de conducir. Y si se te ha olvidado, la aplicación de miDGT puede ayudarte, porque es el carnet de conducir digital. Sin embargo, la validez de este método puede depender de si quien está controlando el acceso al establecimiento conoce o no esta aplicación y que se trata de un identificador válido y real.