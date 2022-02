BBVA no funciona: qué falla, qué está pasando y cómo saber cuándo vuelve a funcionar

No eres tú, es tu banco. La banca online de BBVA está fallando desde esta mañana, y si estás intentando abrir su aplicación posiblemente no lo estés consiguiendo. En estos casos, siempre solemos tener la duda de si lo que falla es tu móvil o la aplicación del banco, y vamos a sacarte de dudas explicándote qué está pasando exactamente.

Como todos los servicios en Internet, los de la banca online también está expuesta a tener errores en sus servidores y que estos dejen de funcionar durante unas horas. El caso de los bancos es especialmente sensible, ya que muchas operaciones y pagos de penden de ellos. Por eso, al final te vamos a decir cómo puedes saber el momento en el que se solucione el problema.

Qué está pasando exactamente

Los servicios online de BBVA están fallando desde hace horas, lo que está provocando que si eres cliente de este banco, no puedas operar correctamente a través de su móvil o su página web. BBVA no ha especificado el error concreto que está teniendo, pero sí ha dicho que están teniendo problemas, y que están intentando buscar la solución.

Este mensaje avisando de los problemas lo han emitido a través de sus canales sociales, como su cuenta de Twitter, donde tienen anclado un mensaje en el que se puede leer lo siguiente:

🔵 Estamos teniendo problemas técnicos de acceso en nuestro canales. Tenemos detectada la incidencia y estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Sentimos las molestias. Gracias. 🔵

En cuanto al tipo de error, como decimos, de momento no sabemos si es algún tipo de problema puntual en sus servidores o algo más serio. Solo sabemos que son problemas técnicos, aunque el hecho de que estén tardando varias horas en arreglarlo parece apuntar a que no son problemas pequeños. En cualquier caso, según están respondiendo a los usuarios que preguntan, tienen detectado ya el problema y trabajan en solucionarlo.

Qué es lo que está fallando

El fallo está afectando a casi todos sus servicios online, como a su página web, lo que está evitando que los usuarios puedan acceder a sus cuentas a través de Internet. Esto quiere decir que si necesitas hacer una operación en tu banco a través del navegador de tu móvil o tu ordenador, no vas a poder hacerlo. Posiblemente ni siquiera puedas iniciar sesión.

También está habiendo problemas con su aplicación móvil, por lo que si estás fuera de casa y necesitas hacer algún tipo de gestión a través de su app oficial, tampoco vas a poder. También hay usuarios que están reportando problemas a la hora de hacer pagos con la tarjeta a través del móvil, donde se están aceptando pagos pero no se envían mensajes de confirmación.

Cómo saber cuándo vuelve a funcionar BBVA

Lamentablemente, páginas de reporte de errores de servicios online como estafallando.es no comprueban el estado de la banca online, y las páginas que sí lo hacen como Down Detector no son lo suficientemente utilizadas, y no está habiendo demasiados reportes. Por lo tanto, son métodos clásicos a la hora de comprobar el estado de servicios online que en este caso no funcionan.

Por lo tanto, lo mejor es permanecer atentos a las redes sociales del banco. Cuando el problema se solucione, en la cuenta @BBVA_espana de Twitter se informará de ello, igual que se está informando de que el servicio sigue caído. Si tienes urgencia por saber cuándo se soluciona el problema, puedes seguir a la cuenta del banco y pulsar en el icono de la campanita para que te lleguen notificaciones con sus mensajes, y así saber en tiempo real cuando digan que se ha solucionado.

A no ser que se trate de algo realmente serio, lo normal es que durante las próximas horas consiga solucionarse el error y todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, lo único que queda por hacer es armarse de paciencia y esperar a que se solucione.