Android Auto 9.0 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Ya tenemos con nosotros su versión final, y por eso vamos a decirte cuáles son las novedades de Android Auto 9.0. Se trata del sistema operativo para el coche creado por Google, que instalas en el móvil como una aplicación, y luego funciona en la consola de tu coche compatible cuando conectas a él tu dispositivo.

Y como es habitual cada vez que sale una de estas nuevas versiones estables, nosotros venimos a contarte cuáles son sus principales novedades y cambios. Y después, también te diremos la sencilla manera que tienes para actualizar la aplicación y recibir la nueva versión pública.

Novedades de Android Auto 9.0

Como viene siendo habitual, no encontrarás novedades estéticas en esta nueva versión de Android Auto, y tampoco se han añadido nuevas funciones. Todo parece seguir igual porque las novedades de Android Auto van por dentro , y son trata de pequeños cambios en el código con los que preparar el camino para el lento despliegue de novedades.

Al fin y al cabo, estamos hablando de un sistema operativo para el coche, por lo que cualquier fallo puede ser fatal. Y a pesar de este cuidado, sigue habiendo usuarios que siguen sufriendo problemas o ralentizaciones, por lo que Google debería estar centrándose en mejorar este punto en las actualizaciones de Android Auto.

Además de esto, se mejoran otros aspectos de la estabilidad de la app y se añaden compatibilidades para nuevos modelos de automóvil que puedan haber llegado al mercado.

En cuanto a las novedades más esperadas, lamentablemente todavía no se ha activado la interfaz Coolwalk de forma general con esta nueva versión de Android Auto. Google sigue con su propuesta de activar la interfaz Coolwalk poco a poco cada vez en más dispositivos, y de momento todavía no hay una activación generalizada. Lo mismo pasa con el rediseño a Material You.

Actualiza a Android Auto 9.0

Teniendo ya la versión estable disponible, actualizar a Android Auto 9.0 es extremadamente sencillo, ya que puedes hacerlo directamente a través de Google Play. Lo que tienes que hacer es entrar en la tienda de apps de tu móvil Android y buscar actualizaciones de tus aplicaciones instaladas. Ahí tendrás la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.