Android Auto 10.1 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

El verano no detiene el avance del desarrollo de Android Auto, y Google ha lanzado su nueva versión estable. Y como con cada lanzamiento, vamos a decirte cuáles son las novedades de Android Auto 10.1, la nueva versión de este sistema operativo que instalas en el móvil para usarlo luego en la consola de tu coche.

De esta manera, vamos a proceder a repasar cuáles son las principales novedades de esta nueva versión, que hay una bastante importante relacionada con el asistente. Y después, también te diremos por qué suele haber pocas novedades, y por qué Android Auto tiene un desarrollo tan rápido en versiones pero lento en novedades.

Novedades de Android Auto 10.1

La primera novedad de esta versión de Android auto es que se ha cambiado el diseño del asistente de Google, que ahora parece más moderno y similar al que podemos ver en los móviles. Este nuevo diseño tiene colores de luz en la parte inferior, y su gran novedad es que transcribe a texto lo que nos está entendiendo, de forma que podemos saber si ha habido algún malentendido.

La otra novedad de Android Auto es que ha corregido el molesto error de Google Maps, con el que la aplicación se quedaba abierta al desconectar el móvil del coche en algunos casos. Además de esto, Google también ha corregido otros errores que no ha especificado.

También hay malas noticias, y es que todavía no se ha liberado de forma generalizada Coolwalk, su modo claro, ni la interfaz de Material You para los ajustes de la aplicación. Estas novedades no se liberan para todos, pero sí están llegando poco a poco a pequeños nuevos grupos de usuarios con cada nueva versión, quizá esta vez te toque tener suerte.

Y esta lentitud implementando estas nuevas características es así porque las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Actualiza a Android Auto 10.0

Ahora que Android Auto 10.0 ya está disponible en su versión pública y estable, actualizar a ella es algo muy sencillo para lo que no necesitas hacer gran cosa. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.