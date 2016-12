LG quiere ponernos un altavoz en el cuello y convertirnos en reproductores de audio ambulantes

El CES 2017 está a la vuelta de la esquina, y como en años anteriores, LG se adelanta con varios anuncios que buscan ganar protagonismo ahora y no perderse en al avalancha de lanzamientos que se darán la siguiente semana. Hace unos días nos presentaban su interesante altavoz inalámbrico que levita, y hoy seguimos con el audio, pero ahora personal.

LG está presentando dos nuevos integrantes de su gama de productos inalámbricos portátiles 'TONE'. En primer lugar tenemos al LG TONE Free, que son unos auriculares que se pueden cargar en una base que se coloca en el cuello, y por otro lado el LG TONE Studio, que es la apuesta más interesante, y extraña, ya que se trata de un sistema de audio personal que podremos llevar en el cuello como accesorio. Conozcámoslos a detalle.

LG TONE Free

Los LG TONE Free (HBS-F110) buscan ser una opción para aquellos que quieren auriculares inalámbricos independientes, pero que no quieren sufrir por no tener donde cargarlos cuando no lo están usando. Para resolver esto, LG creó una banda que se coloca en el cuello, como si fuese un collar, que sirve exclusivamente para colocar los auriculares, protegerlos mientras no los estamos usando, y además cargarlos.

Este collar además de servir como base de carga, también brinda alertas vibratorias que servirán para enviar notificaciones al usuarios de llamadas entrantes y mensajes de texto. Adicional a esto, los LG TONE Free también incluyen una base de carga independiente en forma de estuche, ideal para quienes no quieren usar el collar.

LG TONE Studio

En segundo lugar tenemos al LG TONE Studio (HBS-W120), que consiste en un altavoz en forma de collar, sí, el cual se deberá colocar en el cuello para tener "una experiencia personal de sonido envolvente". Este altavoz portátil cuenta a su vez con cuatro altavoces, dos en la parte superior, y dos vibrantes en la parte inferior.

Cuenta con conexión Bluetooth, certificación DTS, y posee su propio DAC con el que prometen mejorar la calidad del audio. El objetivo de este dispositivo es ofrecer experiencias más personales al ver una película, jugar un videojuego, o simplemente escuchar música. No queremos imaginar cuando la gente empiece a usarlos en el transporte público. Además posee una función llamada 'Dual Play', con la que podremos enlazar hasta dos TONE Studio y así compartir el sonido en una película por ejemplo.

Los detalles acerca del precio, fechas de lanzamiento y especificaciones completas serán anunciadas durante el CES 2017. Pero eso no es todo, ya que junto a los TONE Free y TONE Studio llegarán los nuevos TONE Infinim (HBS-920), TONE Ultra (HBS-820), TONE Platinum, TONE Active+, TONE Pro y LG Force, por lo que familia de audio de LG aumentará de forma importante.

