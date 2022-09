Esta es la mejor barra de sonido que hemos probado, aunque cuesta 6490 euros. Esto es lo que la hace única (y espectacular)

Con los equipos de sonido prémium sucede lo mismo que con los coches de lujo: la mayor parte de los aficionados no podemos comprarlos, pero a casi todos nos gusta admirarlos e indagar en su tecnología y su diseño. La protagonista de este artículo es una barra de sonido de alta gama ideada por la compañía danesa Bang & Olufsen, y no disimula lo más mínimo su identidad.

Y es que esta Beosound Theatre es un dispositivo de audio de lujo diseñado para no hacer la más mínima concesión constructiva, estilística, y, mucho menos aún, en lo que se refiere a su calidad de sonido. Hemos tenido la ocasión de escucharla con la debida calma en un evento organizado por B&O, y os aseguramos que es uno de esos productos exclusivos en los que merece la pena indagar aunque su precio lo coloque fuera de nuestro alcance.

Bang & Olufsen Beosound Theatre: especificaciones técnicas



características arquitectura acústica 2 x altavoces de 6,5 pulgadas (graves) 1 x altavoz de 5,25 pulgadas (rango medio) + 1 x tweeter de 1 pulgada (coaxial) 2 x altavoces de 3 pulgadas (rango medio) 4 x altavoces de 2,5 pulgadas (rango total) 2 x tweeters de 1 pulgada (agudos) amplificadores 2 x amplificadores de 100 vatios para los altavoces de graves 10 x amplificadores de 60 vatios respuesta en frecuencia 28 Hz a 23 kHz presión sonora a 1 metro 112 dB SPL entrega de graves 94 dB SPL procesado de sonido Dolby Atmos 7.1.4 Dolby Digital TrueHD Dolby Digital Plus 7.1 ecualizador integrado 5 modos de escucha personalizables conectividad 3 x HDMI (CEC) 1 x HDMI eARC 1 x Gigabit Ethernet 1 x puerto de control integrado 1 x jack de 3,5 mm para micrófono 8 x salidas Powerlink conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 servicios de streaming Apple AirPlay 2, Bluetooth audio streaming, DLNA, Chromecast integrado, Spotify Connect, Deezer, QPlay, Google Cast y BeoLink Multiroom consumo típico 120 vatios dimensiones 19,7 x 15,7 x 122,2 cm peso 18 kg (incluido soporte de mesa o pared) precio 6490 euros

La construcción de esta barra de sonido es soberbia. No hace ninguna concesión

Las prestaciones sonoras de una caja acústica están condicionadas en gran medida por las propiedades de su recinto, y para poner a punto el de esta barra de sonido los ingenieros de B&O han utilizado aluminio, madera de roble y polímeros sintéticos con un propósito: dotarlo de una alta rigidez, maximizar su capacidad antirresonante y minimizar la presencia de ondas estacionarias en su interior.

En la tabla que publicamos un poco más arriba hemos recogido las especificaciones de esta barra de sonido, pero, aun así, merece la pena que nos detengamos brevemente en su arquitectura acústica. Y es que incorpora nada menos que doce altavoces: dos para graves de 6,5 pulgadas, una unidad coaxial equipada con un diafragma de 5,25 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada, dos altavoces para medios de 3 pulgadas, cuatro altavoces de 2,5 pulgadas de rango completo, y, por último, dos tweeters de cúpula blanda de 1 pulgada.

De la excitación de este despliegue de transductores se responsabiliza una batería de doce amplificadores en clase D que tienen una capacidad de entrega de potencia conjunta de 800 vatios.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver el bloque de alimentación de esta barra de sonido, y os aseguro que cuando lo tienes delante es mucho más impactante que en esta imagen. En cualquier caso, en mi opinión una de las características más atractivas de esta barra de sonido es su construcción modular, una decisión de diseño que permite reparar o cambiar cualquiera de los componentes electrónicos o mecánicos de la barra de audio de una forma sencilla y sin necesidad de interferir con cualquier otro elemento de este dispositivo.

La estrategia en la que acabamos de indagar adquiere relevancia si nos fijamos en el bloque electrónico que se encarga de resolver la conectividad de esta barra de sonido. Y es que es posible extraerlo y cambiarlo por una nueva lógica que haga a esta Beosound Theatre compatible con las tecnologías de conectividad que llegarán en el futuro. Esta capacidad de actualización del hardware siempre es bienvenida, pero en un dispositivo con un precio tan alto como el de esta barra de sonido (6490 euros) esta prestación nos parece imprescindible.

Otra virtud diferencial de esta barra de sonido: su flexibilidad de instalación

Aunque a priori puede convivir con un abanico amplio de televisores, B&O ha diseñado este dispositivo de sonido para que idealmente trabaje codo con codo con un televisor G2 de LG. De hecho, es el modelo que la marca danesa nos propone expresamente en su página web junto a su Beosound Theatre. En cualquier caso, y esta es una característica de esta barra de sonido que merece la pena que no pasemos por alto, los usuarios que puedan permitírsela podrán decidir con mucha flexibilidad qué opción de instalación prefieren.

En la fotografía que publicamos encima de este párrafo podemos ver el diseño de los soportes de sobremesa y de suelo. Este último, como cabe esperar, está impecablemente mecanizado en aluminio. Y en la siguiente imagen tenemos el soporte de pared. Tanto este último como el de suelo están motorizados y nos permiten actuar sobre su comportamiento utilizando el mismo mando a distancia desde el que operamos sobre el televisor.

Su sonido es extraordinario. Es la mejor barra de audio que hemos escuchado

Y, por fin, llegamos a la sección de este artículo más emocionante. Durante la presentación de esta barra de sonido los técnicos de B&O nos permitieron escucharla tanto con contenido cinematográfico como con un abanico muy amplio de géneros musicales (utilizar música con una toma de sonido cuidada es esencial para poner a prueba la calidad de cualquier dispositivo de audio). No quiero ser excesivamente entusiasta, pero, honestamente, la calidad de sonido de esta Beosound Theatre es de absoluta referencia.

Iré directo al grano. Lo mejor que tiene esta barra de sonido, y lo que la desmarca con una rotundidad inapelable de cualquier otro dispositivo de esta categoría de cuantos he escuchado hasta ahora, es la pegada de su extremo grave y su sobresaliente nivel de detalle. Su contundencia es tal que consigue que sintamos en el pecho el impacto de las ondas de baja frecuencia, pero, eso sí, sin enmascarar el resto del espectro de frecuencias audible. De hecho, se nota que los ingenieros de esta marca se han esforzado para integrar con mucha coherencia el extremo grave con las demás frecuencias del rango audible.

No obstante, esto no es todo. La riqueza con la que esta barra de sonido reproduce las voces es equiparable a la que nos entregan las cajas acústicas para aplicaciones de alta fidelidad más refinadas, y los agudos son muy detallados, pero no excesivamente analíticos. Y tampoco son estridentes. Esta barra de sonido se siente cómoda con el cine, pero, en mi opinión, rinde igual o mejor cuando le entregamos música bien grabada.

Por último, consigue recrear una escena sonora amplia. Amplísima, de hecho. Sin embargo, y este es, en mi opinión, su punto débil, no logra ubicar cada instrumento en la escena estereofónica con la precisión espacial que nos propone una pareja de cajas acústicas de buena calidad. No obstante, ninguna barra de sonido que yo haya escuchado logra hacerlo debido a que sus altavoces están demasiado próximos en el recinto para poder restituir con precisión la información espacial que contiene la música estereofónica bien grabada.

Esta barra de sonido es una delicia. Es carísima, es evidente, pero es una auténtica chulada

Esta barra de sonido es una delicia. Es carísima, es evidente, pero es una auténtica chulada. Quien quiera mejorar el sonido de su televisor, le importe mucho el diseño, no esté dispuesto a renunciar a una calidad de sonido muy alta, busque la máxima simplicidad y tenga un presupuesto abultado, acertará si la tiene en cuenta.

Los demás tendremos que conformarnos con admirarla, aunque, honestamente, yo prefiero reproducir la banda sonora de mis películas con un equipo multicanal dedicado porque nos ofrece una capacidad de inmersión que no está al alcance de ninguna barra de sonido. Ni siquiera de una tan sofisticada y lujosa como esta Beosound Theatre.

Más información: Bang & Olufsen