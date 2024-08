Bowers & Wilkins Pi8: el carbono de estos auriculares prémium llega para batir récords en calidad de sonido

Bowers & Wilkins está de estreno. Esta compañía inglesa especializada en el diseño y la fabricación de cajas acústicas y auriculares con pedigrí audiófilo acaba de presentar sus nuevos auriculares completamente inalámbricos (TWS) más avanzados. Como veremos más adelante, desde un punto de vista estrictamente mecánico son una pequeña joya, pero para los entusiastas del sonido una de sus características más atractivas es la presencia de un diafragma de carbono de 12 mm de diámetro.

Sobre el papel la rigidez y la ligereza del carbono permiten a este transductor aproximarse mucho al ideal de comportamiento pistónico perfecto al que debe aspirar cualquier altavoz de buena calidad. En la práctica lo que los usuarios deberíamos percibir es un sonido detallado, nítido y esencialmente libre de coloración y distorsión. Todavía no hemos tenido la oportunidad de probar estos intraauriculares, pero podéis estar seguros de que si finalmente caen en nuestras manos les sacaremos hasta la última gota de jugo.

Bowers & Wilkins Pi8: especificaciones técnicas



características diseño Intraauriculares completamente inalámbricos electrodinámicos transductor Diafragma de carbono de 12 mm de diámetro chipset Qualcomm códecs AptX Adaptive y AptX Lossless con soporte de 24 bits y 96 kHz cancelación activa del ruido Sí autonomía con la cancelación del ruido activada 6,5 horas 13,5 horas adicionales utilizando la base de carga conectividad Bluetooth 5.4 sistemas operativos compatibles Android e iOS RESISTENCIA AL AGUA Y AL SUDOR IP54 (solo auriculares) precio 399 euros

El diseño mecánico de estos intraauriculares es muy ambicioso

Sobre el papel estos auriculares nos ofrecen todo lo que debería entregarnos un producto prémium: una calidad de sonido alta, una cancelación del ruido activa de calidad, una autonomía respetable, compatibilidad con los códecs más ambiciosos y una ergonomía cuidada. Hasta que no los probemos a fondo no sabremos si realmente están a la altura, pero a priori pintan realmente bien. Un apunte importante: de la cancelación activa del ruido se responsabiliza un algoritmo implementado por los ingenieros de B&W y no la solución que propone Qualcomm (aunque el chipset sí es de Qualcomm). Será interesante comprobar qué tal rinde.

En un producto como este la ergonomía tiene un impacto muy profundo en nuestra experiencia, por lo que es esencial que esté a la altura

Por otro lado, el diseño mecánico de estos Pi8 es, según B&W, completamente nuevo. Sus ingenieros los han rediseñado desde cero con el propósito de que su ergonomía sea la más lograda de todos los auriculares que nos han propuesto hasta ahora. En un producto como este la ergonomía tiene un impacto muy profundo en nuestra experiencia, por lo que es esencial que esté a la altura, sobre todo si está vinculada a un dispositivo prémium con un precio elevado. Curiosamente una de las decisiones que han tomado los técnicos de esta marca les ha llevado a reposicionar los micrófonos para que no queden enmascarados por la oreja del usuario y optimicen la recogida del sonido.

Otra prestación interesante de estos auriculares con un pedigrí audiófilo muy evidente es que son compatibles con los códecs AptX Adaptive y AptX Lossless con soporte de 24 bits y 96 kHz. Por otro lado, con la cancelación del ruido activada nos entregan, según B&W, una autonomía de 6,5 horas. No es una cifra sorprendente, pero es posible ampliarla hasta las 20 horas recurriendo a la base de carga, que nos ofrece 13,5 horas de autonomía adicionales.

Por último, los Pi8 nos proponen conectividad Bluetooth 5.4 y pueden convivir con dispositivos Android e iOS. Un apunte más: los auriculares tienen resistencia al sudor y al agua (IP54), pero la funda de carga no nos ofrece esta protección. Es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de manipularlos.

Disponibilidad y precio de los Bowers & Wilkins Pi8

Bowers & Wilkins ha confirmado que los nuevos auriculares prémium Pi8 estarán disponibles durante los próximos días con un precio de 399 euros.

Imágenes | Bowers & Wilkins

