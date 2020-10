YouTube elimina la parodia de Pantomima Full sobre los negacionistas de la COVID-19 por cuestionar las directrices de la OMS

El último vídeo de Pantomima Full, el dúo humorístico compuesto por Rober Bodegas y Alberto Casado, ha sido eliminado de YouTube. En él, los humoristas parodiaban y criticaban con ironía y sarcasmo a los negacionistas de la COVID-19, un contenido que, según YouTube, incumple sus políticas. El clip, por lo tanto, ha sido retirado, aunque sigue siendo visible en Twitter e Instagram.

El motivo, esgrime YouTube en el correo enviado a Pantomima Full, es que en YouTube "no se permite el contenido en el que se cuestione explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias locales" y que "pueda animar a los usuarios a no respetar estas directrices". Desde Webedia hemos contactado con YouTube y Pantomima Full y actualizaremos cuando recibamos respuesta.

La política de contenido restringido de YouTube

En la web de soporte de YouTube se especifica claramente que no se pueden publicar vídeos que incluyan desinformación sobre tratamientos, sobre la prevención, sobre el diagnóstico y sobre la transmisión. YouTube pone algunos ejemplos de contenido restringido, como decir que el virus se encuentra en las redes 5G, que no existe o que las medidas de distanciamiento social no son efectivas.

El vídeo de Pantomima Full aborda estos argumentos esgrimidos por los negacionistas de la COVID-19, pero basta con ver el clip para detectar que se trata de una sátira y de un clip cuyo único objetivo es entretener a la par que criticar todos estos argumentos. No se sabe si el vídeo ha sido retirado por los algoritmos de YouTube o por personal humano.

Como explican en Genbeta, la propia política de YouTube afirma que "podemos hacer excepciones si la finalidad del contenido es condenar o rebatir la desinformación que infrinja nuestras políticas. Eso sí, este contexto debe aparecer en el propio vídeo, ya sea en el audio o en las imágenes. No basta con con incluirlo en el título o en la descripción". El vídeo de Pantomima Full es justo eso, una crítica, pero es cierto que no se indica expresamente en el vídeo que lo sea.