WhatsApp renueva su grabadora con una importante novedad: así puedes revisar los audios antes de mandarlos

WhatsApp acaba de actualizarse con una interesante novedad que, desde hace unas semanas, tan solo podrían disfrutar los usuarios de la versión beta. La compañía ha renovado su función de grabadora de voz, para que todos los usuarios puedan reproducir notas de audio antes de enviarlas, sin trucos para hacerlo de forma extraoficial.

La función está disponible tanto para Android como para iOS, por lo que puedes escuchar audios antes de enviarlos en cualquier teléfono actualizado a la última versión de WhatsApp: así es cómo se hace.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD