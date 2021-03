WhatsApp está trabajando en copias de seguridad en la nube cifradas mediante una contraseña

WhatsApp es una app cuyos mensajes, llamadas y videollamadas están cifradas de extremo a extremo, por lo que nadie puede verlas. Sin embargo, las copias de seguridad almacenadas en la nube, a saber iCloud y Google Drive, no lo están. No están protegidas como los mensajes. De hecho, la propia WhatsApp advierte que:

Sin embargo, eso parece estar cerca de cambiar, ya que WhatsApp está trabajando en la cifrado de dichas copias de seguridad mediante una contraseña, tal y como recogen en WaBetaInfo.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX