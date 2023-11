Vivo también tendrá su propio sistema operativo. BlueOS es su plan para alejarse al máximo de Android

Octubre cerró con una de las noticias más relevantes para el mundo del smartphone: Xiaomi ya tiene su propio sistema operativo propio, HyperOS. A pesar de estar basado en Android, se ha rediseñado por completo. Vivo quiere seguir los pasos de Xiaomi aunque, en este caso, tiene previsto ir incluso un paso más allá.

La compañía ha hecho oficial BlueOS, su alternativa a Android. Se trata de un sistema operativo independiente, desarrollado en Rust y no compatible con aplicaciones de Android, al menos en la primera versión desarrollada para relojes inteligentes.

Desarrollado en Rust. BlueOS será el nuevo sistema operativo de Vivo. Un nuevo marco de software en el que se incluirán todos los dispositivos de la compañía china. Estará desarrollado en el lenguaje de programación Rust, un paso bastante peculiar que lo aleja de Java.

La promesa de la eficiencia. BlueOS promete funcionar hasta en dispositivos con CPUs de 200 MHz y 32 MB de RAM. El objetivo es ser un sistema mucho más liviano que Android, funcionando en configuraciones de hardware mínimas y adaptable a todo tipo de dispositivos.

Según Vivo, su nuevo sistema resuelve mejor que Android la gestión de memoria, velocidad de inicio de las aplicaciones y la ocupación de memoria.

La puerta a un nuevo modelo de IA. No podía faltar mención a la IA con este nuevo sistema BlueOS. Vivo habla de que el sistema ha nacido como acceso a un gran modelo de IA. Serán capaces de generar texto, imágenes, voz y otro contenido basado en la interacción natural, gracias a lenguajes generativos. Una propuesta similar a la de Xiaomi con HyperOS, sistema en el que la propia galería es capaz de editar las fotografías con fondos generados por IA.

Por el momento, los móviles seguirán con Android. BlueOS lleva en desarrollo desde 2018 y el plan es que sea el nuevo sistema operativo nativo de la marca. Pese a ello, en su primera etapa de desarrollo, no estará presente en teléfonos móviles. El primer dispositivo que lo estrenará será el Vivo Watch 3, el primer reloj inteligente de la compañía con este sistema operativo.

Ya se ha confirmado que el Vivo X100 llegará con OriginOS, por lo que no hay fecha cerrada para la transición desde Android al nuevo sistema operativo. Por el lado del reloj, no será compatible con aplicaciones Android: BlueOS es un sistema nuevo, no está basado en WearOS. Lo mismo sucederá en móviles, este sistema es completamente nuevo, no se basa en Android.

Queda la duda de si el sistema estará orientado o no a usuarios europeos o si quedará en China. El próximo 13 de noviembre, en la presentación del Vivo X100, se esperan más detalles al respecto.

