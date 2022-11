Tencent quiere sustituir el pago con tarjeta por el escaneo de la palma de la mano: otro desafío para la privacidad

Tencent, el gigante chino detrás de WeChat, ha empezado a probar un sistema de pago que, en lugar de requerir una tarjeta de crédito o débito, funciona con la palma de la mano. Se trata de una tecnología de reconocimiento biométrico, como el escaneo del rostro o de las huellas dactilares, que también puede ser utilizada para identificar la identidad de los usuarios.

El sistema de pago con la palma de la mano forma parte de WeChat Pay, uno de los servicios de pago más utilizados de China, pero que se encuentra detrás de Alipay. Mientras que el primero tiene 800 millones de usuarios, el segundo llega a los 1.300 millones. Así, según recoge MIT Technology Review, el último movimiento de Tencent tiene como objetivo superar a su rival.

Nuevo sistema de pago, nuevos riegos para la privacidad

Empecemos a comprender cómo funciona este sistema de pagos. Aunque no se han brindado detalles, MIT señala que el gigante chino podría utilizar una tecnología de luz infrarroja que penetra las capas superficiales de la piel y es capaz de escanear detalladamente las características de la mano. Estamos hablando del relieve, las líneas y las características subcutáneas de la extremidad.

Como podemos ver, desde el punto de vista de la seguridad, el nuevo sistema parece presentar algunas ventajas sobre otros más antiguos. La palma de la mano asociada al sistema no está tan expuesta como el rostro o las huellas dactilares. Por consecuencia, sería mucho más difícil capturar las características completas de la mano de una persona para luego falsificar sus patrones.

Entonces, ¿cómo se escanean las manos? Tencent actualmente distribuye terminales de cobro similares a los lectores de tarjetas de crédito y débito que permiten escanear y procesar los códigos QR de los clientes que pagan con WeChat Pay. Se estima que unos 50 millones de tiendas y proveedores cuentan con estos aparatos. Una nueva versión de este tipo de dispositivos tiene el hardware necesario para aceptar pagos con las palmas de las manos.

Una serie de imágenes muestran como son las nuevas terminales de pago. Recordemos que el despliegue general todavía no ha comenzado. Se trata de pequeños dispositivos con carcasa en color blanco que tienen una pantalla del lado izquierdo que muestra las instrucciones de uso y los detalles de la compra. Del lado derecho se encuentran los sensores. No es necesario apoyar la mano, solo hay que acercarla unos segundos.

A medida que el sistema empieza a popularizarse y se acerca su despliegue general, empiezan a surgir preguntas relacionadas a la privacidad. De momento se desconoce si Tencent almacena los datos biométricos de los clientes en sus servidores. Sin embargo, esta no es una compañía pionera en este tipo de sistema. Amazon tiene un sistema similar llamado Amazon One y almacena la palma de la mano de sus clientes en la nube. De momento funciona solo en algunas tiendas Whole Foods en Estados Unidos.

Expertos en privacidad y defensores de este tipo de sistemas no se ponen de acuerdo en el debate acerca de los riesgos y los beneficios de pagar o ser identificados con el escaneo biométrico. Una de las principales preocupaciones, según MIT, tiene que ver con la capacidad de las compañías de resguardar los datos privados de los usuarios.

Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP) dice que cuando una compañía sufre una brecha de seguridad se les recomienda a los usuarios cambiar su tarjeta de crédito. En cambio, si los datos biométricos de los usuarios quedan expuestos “no se puede cambiar la palma de la mano”. Queda por ver si este sistema se hará popular.

Imágenes: MIT Technology Review | Amazon

En Xataka: Apple presume de proteger nuestra privacidad mejor que nadie. Y se está haciendo de oro con ese mensaje