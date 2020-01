El soporte de Windows 7 finalizó, pero tendrá una actualización más porque la última estropeó los fondos de pantalla

El pasado 14 de enero Microsoft puso fin al soporte de Windows 7. Una de las versiones más populares de su sistema operativo dejaba de recibir actualizaciones tras más de diez años en el mercado. Sin embargo, va a tener que recibir una última actualización ya que con la última Microsoft estropeó el funcionamiento de los fondos de pantalla.

El fin del soporte para Windows 7 implica que Microsoft ya no enviará más actualizaciones con corrección de errores ni mejoras en seguridad. Al menos no más actualizaciones para el público general, pero sí que mantendrá el sistema operativo para aquellos que hayan adquirido Windows 7 Security Updates (ESU), una especie de licencia extendida que una vez comprada te asegura más actualizaciones para el sistema operativo durante un tiempo. Esto generalmente está destinado a empresas y organizaciones que no lo tienen tan fácil para actualizar a Windows 10. Para el resto de usuarios, es posible actualizar a Windows 10 de forma gratuita.

Pero, ¿y si justo antes de dejar de dar soporte a un sistema operativo una actualización estropea parta del sistema operativo? Es lo que le ha ocurrido a Microsoft, por lo que ahora han decidido lanzar una última actualización (que en cierto modo cancela el fin del soporte de Windows 7 y extiende su periodo) para corregir un error causado por ellos mismos. De lo contrario tan sólo los usuarios que adquirieron el soporte extendido se beneficiarían de la corrección, era la idea inicial.

Una última corrección para un último error

Con la actualización KB4534310 de Windows 7 algunos usuarios se percataron de que sus escritorios habían pasado a ser negros en vez de mostrar el fondo de pantalla escogido. Esto se debía a un error muy simple introducido por esta última actualización que básicamente no mostraba el fondo de pantalla si estaba utilizándose el modo strech (que ajusta el wallpaper al tamaño de la pantalla). Microsoft avisó de que sólo los usuarios que tuviesen la licencia ESU tendrían una actualización para el error, pero ahora han cambiado de idea.

Según han publicado en las páginas de soporte de Windows, están trabajando en una actualización que se publicará el próximo mes. La actualización será gratuita y para todos los usuarios de Windows 7. En principio una última actualización para un último error causado por ellos mismos.

Esto sin embargo plantea nuevas cuestiones. Si Microsoft va a lanzar una actualización para un error tan ingenuo como que no se muestre bien el fondo de pantalla... ¿lo hará también con problemas de seguridad graves? Probablemente esta actualización sea tan sólo la excepción en el fin del soporte para Windows 7, pero abre la puerta a que podamos ver actualizaciones futuras para problemas más graves del sistema operativo. De momento una vulnerabilidad en Internet Explorer para windows 7 ya ha aparecido, y Microsoft ha confirmado que no van a solucionarlo.

