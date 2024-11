Cuando los SMS eran lo más de lo más y costaban un ojo de la cara, era normal que hiciésemos todo tipo de volteretas mentales para ahorrar caracteres, condensar y mandar más texto en el mismo mensaje. La pela es la pela. Sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy los SMS solo sirven para confirmar los Bizum y recibir estafas de lo más variopintas.

La comunicación es vía Internet a través de apps como WhatsApp que son, efectivamente, ilimitadas. Así pues, más allá del teórico tiempo que podemos ahorrar scribiendo ls mnsjes kmo si costsn 20 ctms kda 1 no sirve de mucho. Es más, un reciente estudio viene a confirmar que incluso juega en nuestra contra. Y s k scribir asi ns ace parecr mnos sincers.

El studio. Publicado por unos investigadores de las universidades de Toronto y Stanford en la "Journal of Experimental Psychology: General" (PDF), el título del propio estudio lo dice casi todo: escribir con abreviaturas y atajos nos hace parecer menos sinceros y hace el mensaje no parezca que merece ser respondido. Eso choca frontalmente con otro dato: el 99,3% de los usuarios que envían mensajes usan abreviaturas.

Kmo se izo. Los investigadores llevaron a cabo ocho experimentos con 5.300 participantes de 37 países utilizando diferentes métodos. Entre ellos, se analizaron conversaciones vía Discord y Tinder y los resultados no dejan lugar a dudas. Según detalla David Fang, el investigador principal del artículo, "en los experimentos, las personas que utilizaban abreviaturas en los mensajes de texto recibían menos respuestas y más breves, y era menos probable que recibieran información de contacto de la otra persona.

El motivo de esta aversión a las abreviaturas es que denotan poco esfuerzo a la hora de redactar el mensaje

No s kstion d edad. Podría pensarse que los usuarios más jóvenes son más propensos a abusar de este tipo de escritura, pero no exactamente. "Aunque los jóvenes tienden a utilizar más abreviaturas en los mensajes de texto, siguen sin ser aficionados a ellas", explica Fang. Es decir, las usan más, pero también reaccionan negativamente hacia ellas. Si bien los resultados generales referentes a la edad son dispares, el autor afirma que "está claro que a los jóvenes no les gustan especialmente las abreviaturas, aunque la intensidad de esta aversión puede variar según la edad".

Scribe bn, ombre! ¿Por qué escribir así genera rechazo? Según los investigadores, porque estos mensajes denotan poco esfuerzo. Curioso, desde luego. En palabras de Fang, "pensábamos que a quienes envían mensajes de texto les gustarían las abreviaturas porque transmitirían una sensación informal de cercanía", pero todo lo contrario. De hecho, el estudio afirma que "la familiaridad del comunicador y la duración del intercambio de texto no atenúan estos efectos, lo que demuestra que se trata de un fenómeno sólido".

Xq imprta. Más allá de la curiosidad, los investigadores sugieren que el uso de las abreviaturas podría "contribuir a la soledad si las personas descubren que los vínculos sociales se debilitan con el tiempo porque reciben respuestas menos frecuentes o positivas a sus mensajes". Sin embargo, el uso de abreviaturas puede tener sentido en según qué contexto.

De acuerdo al investigador principal, "en algunos casos, tiene sentido esforzarse menos y aceptar ser percibido como menos sincero, como cuando se envía un mensaje de texto rápido a un conductor de reparto [...] Sin embargo, nuestros hallazgos son especialmente relevantes cuando queremos parecer más sinceros y reforzar los lazos sociales, como al principio de una relación o cuando necesitamos causar una buena impresión"

Imagen de portada | Xataka

