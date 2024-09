Ya puedes descargar iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, pero si estás en la UE tendrás menos funciones. El motivo: la DMA

Hoy es el día. iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15 Sequoia aterrizan en dispositivos compatibles, pero muchos usuarios se quedarán sin algunas de las novedades más interesantes. Aquellos que se encuentran en la Unión Europea (UE) serán los más perjudicados. Recordemos que Apple ha decidido retrasar el lanzamiento de algunas de sus funciones para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Veamos este escenario un poco más en detalle.

Apple Intelligence. El esperado avance de la compañía de Cupertino en inteligencia artificial (IA) no estará disponible para nadie en el mundo hoy lunes. Tendremos que esperar hasta iOS 18.1 cuyo lanzamiento está previsto para octubre para poder empezar a utilizar esta característica en versión beta. Pero eso no será suficiente. Nuestros dispositivos deberán estar configurados en el idioma de Siri y del sistema en inglés de Estados Unidos.

Dado que estamos hablando de una versión de prueba, tendremos que proceder a activar Apple Intelligence de forma manual. Para ello, tendremos que entrar en Ajustes > Apple Intelligence y Siri. El paso siguiente será pulsar en ‘Join the Apple Intelligence Waitlist’. Un punto importante es que este despliegue no estará limitado a Estados Unidos, sino que alcanzará la mayoría de las regiones del mundo e irá añadiendo idiomas con el paso del tiempo.

La compañía de Cupertino ha dicho que Apple Intelligence soportará inglés de Australia, Canadá, Reino Unido y otras variantes en diciembre. En 2024 también llegarán idiomas como el chino, francés, japonés y español. Cabe señalar que, al menos de momento, la UE está excluida del lanzamiento de Apple Intelligence, por lo que, si te encuentras en esta región el mundo no podrás utilizar esta característica, aunque tengas un idioma soportado.

Apple dijo en el pasado que no creía que pudiera tener listo Apple Intelligence este año para la UE, lo que sugiere que podría aparecer en algún momento de 2024. Países europeos que no pertenecen a la UE como Reino Unido y Suiza no están alcanzados por las restricciones de lanzamiento que Apple ha aplicado, por lo que podrán disfrutar de Apple Intelligence anticipadamente, siempre que tengan configurado un idioma admitido.

iPhone Mirroring. Esta función se presenta como una de las novedades más interesantes de macOS 15 Sequoia. Nos permitirá ver la pantalla de nuestro iPhone con iOS 18 en nuestro ordenador como si de un espejo se tratase. Y no solo eso. También podremos compartirlo y hasta transferir archivos. Malas noticias para los usuarios de la UE. Esta función estará disponible en casi todo el mundo, menos en esta región. Se espera que llegue más adelante.

SharePlay Screen Sharing. La última evolución de SharePlay permite compartir la pantalla la pantalla de nuestro iPhone con iOS 18 o iPad con iPadOS 18 a otro dispositivo. El otro dispositivo no solo podrá ver lo que hay en pantalla, sino que también podrá controlarlo de forma remota para, por ejemplo, ofrecer servicio técnico. Esta novedad también estará disponible muchas partes del planeta, menos en la UE.

Tanto iOS 18, como iPad OS 18 y macOS 15 Sequoia todavía tiene muchas otras funciones que sí llegarán a esta región, y que puedes analizar detalladamente en los enlaces que puedes encontrar en este post. Entre ellas podemos destacar la capacidad de iPadOS 18 para trabajar con tiendas alternativas a la App Store.

