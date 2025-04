No tengo ni idea de cómo se programa una app. Acabo de crear una en 20 segundos con Google Firebase

He intentado aprender a programar unas cuantas veces. Todas y cada una de ellas lo he acabado dejando. Más allá de los fundamentos más básicos, no tengo ni idea de cómo empezar a construir una app. Mi compañero Iván Linares, de Xataka Android, ha logrado crear una aplicación con la nueva herramienta de Google, Firebase. Y, según su experiencia, es algo que se logra en cinco minutos.

Así que he querido poner a prueba esta herramienta para comprobar si a mí, el rey de los dummies en programación, me fuera posible crear mis propias aplicaciones en cuestión de minutos. Sería un logro.

Google Firebase. Google Firebase es una plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones. No es un servicio nuevo, pero ahora cuenta con un nuevo aliado que permite que hasta el más novato pueda crear una app: Gemini.

Gracias a la implementación de su inteligencia artificial, una de las más potentes y tapadas del momento, es posible crear aplicaciones en Google Firebase. Lo mejor de todo es que no necesitamos tener ni idea de código. Tan solo tenemos que dirigirnos a Firebase Studio.

Apuntar que el proceso es completamente gratuito, y que tenemos hasta tres espacios de trabajo disponibles. Más que suficiente para juguetear de lo lindo con la herramienta. La integración de Gemini está aún en fase de pruebas, por lo que se nos advierte de que puede haber errores.

Probando Google Firebase: Abrir Firebase es abrir una interfaz que no deja margen de error. Tenemos un recuadro para escribir el prompt, en el que aparecen algunas ideas ya prefijadas.

No he querido complicarme ni lo más mínimo: "A calculator app". Gemini no ha tardado ni cinco segundos en generar las claves de "Calcify". Sí te sugiere el nombre, y puedes cambiarlo si no te gusta.

En el resumen que me ha ofrecido aparecían los siguientes datos, información sobre la app que vamos a crear.

El UI (la interfaz).

Algoritmo de operaciones matemáticas

Pantalla dinámica para mostrar los resultados

Cálculo de errores

Paleta de colores

Wow. En caso de que no me convenciese alguna parte de esta devolución de cómo hacer la app, no tienes más que describirle los cambios. Ahora solo toca pulsar en "prototype this app" y esperar que suceda la magia.

Es impresionante ver cómo, en tiempo real, se va creando todo. Me ha llamado especialmente la atención comprobar cómo va autocorrigiendo automáticamente los errores, algo que no le lleva más que unos segundos. No ha tardado ni un minuto, en apenas 20 segundos ha creado la app.

Sí, no es más que una app de calculadora. Pero la ha creado una IA con un prompt de una línea en menos de 20 segundos. Es bastante impresionante. Hasta aquí tenemos nuestra app, pero no me escondo si confieso que he soltado un "jo*er" justo después. He querido probar cuánto tarda en realizar cambios. Con un prompt sencillo.

I want the color of the “AC, C, and +/-” keys to be red, so there’s more distinction. I also want it to have the name “Calcify” written in the top left corner.

Se ha puesto manos a la obra, cambiando los aspectos necesarios para realizar la modificación que le he comentado y... no ha tardado ni cinco segundos en devolverme la app con las pertinentes modificaciones.

La principal limitación de Firefly está en la publicación, aunque nos ayuda bastante. No podemos pedirle directamente que nos genere el APK, y tendremos que ayudarnos de más IA o conocimiento técnico para importar los archivos necesarios en Android Studio y acabar generando el archivo de la app para usarla fuera de Firebase.

No obstante, es una herramienta impresionante tanto como entretenimiento como para dar nuestros primeros pasos en programación. Combinada con ChatGPT o DeepSeek tiene un potencial enorme.

Imagen | Xataka

En Xataka | Jensen Huang lo tiene claro: a estas alturas nadie debería aprender a programar, ya lo hará la IA por nosotros