Nada es tan importante en mi ordenador como la aplicación para expandir texto

Hace unos años presté atención por primera vez a una función nativa de mi ordenador, el reemplazo de texto. La idea de reemplazar abreviaturas por palabras completas siempre había estado ahí (pq → porque, por ejemplo), pero en un momento dado pensé que quizás esa utilidad podría tener un uso mucho mejor.

Así, empecé a pensar en qué elementos tenía que teclear con cierta recurrencia para proceder a asignarles un atajo de texto. Es decir, con teclear una abreviatura, automáticamente se convertiría en esa palabra o frase completa. Los primeros resultados fueron muy simples:

@@ → Mi correo electrónico personal.

@@@ → Mi correo electrónico del trabajo.

@@@@ → Mi correo electrónico secundario.

mitel → Mi número de teléfono.

midni → Mi DNI.

JL → Javier Lacort.

De abreviaturas a frases, de frases a párrafos

Ese tipo de abreviaturas, que me sirvieron para agilizar el proceso de rellenar formularios, responder con mis datos, etc, me fueron suficiente durante una temporada. Pero un día dije... ¿Y si me atrevo a soñar? Y empecé a pensar cómo usar estos atajos de una forma más avanzada. ¿Por qué limitarme a palabras? ¿Por qué no adoptar frases enteras? ¿E incluso párrafos? Transformar un proceso de varios minutos en uno de dos segundos es lo más parecido a un Satisfyer para nerds.

Si sueles escribir un mismo texto de forma recurrente o tienes que ir a buscarlo a alguna nota de donde copiarlo, estas aplicaciones son extremadamente útiles

Soy la persona que está detrás de Loop Infinito, el podcast diario de Applesfera sobre Apple y su competencia. Cada viernes publico una recopilación con los cinco episodios emitidos durante la semana. La estructura es siempre la misma, solo cambia el código de inserción de cada episodio, su descripción y el título de los mismos.

¿Por qué redactar el mismo esqueleto cada viernes? ¿Por qué ir a buscar una plantilla a un archivo del sistema o una nota cada vez? Hice un atajo de texto que reemplaza el término "postloop" por el esqueleto en cuestión. Simple, rápido. La plantilla del guión de cada episodio, donde siempre coinciden el saludo inicial, la despedida y el esqueleto de las notas del episodio, aparece al teclear "loopguion".

Muy similar ocurre con los artículos de cada episodio de Despeja la X, el podcast semanal de Xataka en el que de vez en cuando me dejan participar. Cuando así ocurre, soy yo quien publica el artículo correspondiente. Lo mismo: "postdlx" se reemplaza por la maraña de texto, cabeceras, códigos y demás que componen cada artículo. Mucho tiempo ahorrado.

Más allá de los podcasts, trabajo escribiendo reportajes para esta casa, sobre todo para Xataka. Cada vez que hago una llamada telefónica para este menester, hago anotaciones sobre dicha llamada y registro con quién hablé, cuándo —fecha y hora— y a qué número de teléfono llamé. Hay un factor susceptible de ser convertido a un atajo de texto: la fecha y la hora, que suelo apuntar con el formato "domingo, 21 de junio de 2020 a las 11:25 h".

La función nativa de reemplazo de texto de macOS no permite este tipo de usos. Solo reemplaza un texto por otro, pero nunca de forma dinámica. Así que busqué alternativas. La aplicación más famosa de esta categoría es TextExpander, de quien solo he oído buenas palabras, pero hace un tiempo mordió la manzana de las suscripciones mensuales, y no tengo nada en contra de ello, pero al final uno le coge el gusto a las compras únicas y a no comprometer el balance mensual. Así que acabé pasando por caja para comprar aText, muy completa y por solo 5 euros en un pago único.

Volviendo a lo de la fecha y la hora, aText —como otras aplicaciones dedicadas a lo mismo— sí permite jugar con variables para crear expansiones de texto. Así que ahora, cada vez que hago una llamada y anoto sus detalles, solo tengo que teclear "timestamp" y automáticamente se reemplaza por 18 de junio de 2020 a las 16:53 h (y ahora ustedes ya saben en qué momento exacto escribí este artículo). Si escribo "thoy", escribe la fecha de hoy en formato completo. Si escribo "tmañana", lo mismo pero para el día de mañana. Y así con muchas combinaciones más.

Frase al azar de una lista

aText trabaja en segundo plano esperando que usemos uno de los atajos de texto que le hemos configurado. También podemos usarlo en su menú contextual o directamente en su aplicación para acceder a distintos textos expandidos, que podemos agrupar en carpetas en función del ámbito al que pertenezcan (trabajo, universidad, abreviaturas personales, etc) o en base a cómo queremos que se activen. Se puede configurar que cada grupo se active inmediatamente después de teclear el término, o solo si a continuación pulsamos la barra espaciadora, o cualquier otra tecla. Lo bueno de que esté ahí es que si no recordamos cómo invocar algún atajo de teclado, lo tenemos localizable a tres clicks.

Más usos: hay ocasiones en que escribo textos muy similares, pero que no deben ser siempre iguales, a la hora de redactar una despedida, un agradecimiento, o dar una información. En ese caso viene muy bien poder escribir un atajo de texto y que no se reemplace únicamente por un mismo texto expandido, sino que haya un listado de posibles textos y que elija uno al azar. He hecho un ejemplo que no uso con varias formas de dar las gracias a alguien para que se entienda de lo que hablo.

Esto puede ser útil para frases muy repetitivas en las que tampoco es buena idea usar solo una, sino tener varias con las que ir jugando. Cada uno tenemos un trabajo, un entorno social y unos usos de la tecnología y las comunicaciones distinto, así que lo mejor es tomárselo con calma e ir buscando las situaciones en las que podemos ahorrarnos tiempo automatizando los textos que escribimos.

Es la gracia de las aplicaciones para expandir texto: con el tiempo vamos descubriendo más usos que encajan mejor en nuestro día a día y acaban ahorrándonos tiempo. Snippets, código de desarrollo, presentaciones por correo electrónico... La aplicación más popular del género, como decía, es TextExpander, a partir de 4,16 dólares al mes o 39,96 dólares anuales, y es justo decir que ofrece algo superior: reconocimiento de lo que escribes para detectar textos recurrentes que te propone automatizar con un atajo. aText, la que he puesto como ejemplo, cuesta 4,99 dólares. Ambas están disponibles tanto para Windows como para macOS. El propio macOS, Android y iOS tienen una función nativa para expandir textos, aunque más limitada.

Ilustración destacada: Jesús León.