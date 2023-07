Musk quería una X gigante en la sede de Twitter. Ha sembrado el caos entre los vecinos

Adiós Twitter, hola X. Elon Musk busca un giro radical en su plataforma, matando por completo la antigua identidad de la red social del pájaro azul. El pasado 24 de julio se producía el cambio y, a lo largo de los últimos tres días, la app se ha ido actualizando tanto en iOS como en Android.

La transición va en serio: en el edificio de Twitter, en San Francisco, ya han instalado una X gigante en su parte superior. ¿Las consecuencias? Vecinos compartiendo en Twitter X los terribles destellos que causa en los edificios aledaños.

A Shiny 'X' logo has been installed at Twitter HQ in San Francisco following Elon Musk's rebrand of the social network.



Read more here 👉 https://t.co/0K1cuIbJUY pic.twitter.com/fHM21xqSSs