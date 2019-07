Microsoft muestra por accidente un nuevo menú Inicio en Windows 10

El menú de Inicio es una de las partes más míticas de Windows 10 y anteriores, hasta el punto de que sus cambios en Windows 8 fueron duramente criticados por parte de muchos usuarios, demandaban modificar su comportamiento hecho que llevó a Microsoft a dar marcha atrás en Windows 8.1 y en la versión actual.

Ahora, en un contexto en que se habla de que pueden desaparecer los "Live Tiles", que el sistema heredó de Windows Phone, Microsoft ha lanzado por accidente una versión de Windows 10 destinada a uso interno que muestra un menú de Inicio inédito y extraño. De hecho, por diseño parece de otra era, aunque probablemente se deba a que se trata de software de prueba y está lejos de una versión final.

La versión de Windows 10 que alberga esta nueva función es la build 18947, pensada para pruebas internas de Xbox, y ha llegado al principio a usuarios del programa Windows Insider que tienen equipos de 32 bits. Eso ha hecho que de primeras hayan sido pocos los usuarios que han comenzado a recibir este menú de inicio, pero más tarde ha comenzado un despliegue masivo en todos los anillos Insider (incluso lentos) en 32 y 64 bits.

Windows 10 build 18947 is being pushed to Insiders in ALL RINGS on 32-bit machines. 18947 is a canary build, and has not been tested internally yet (it was compiled less than a day ago.) Seems an error has caused the rollout.