Microsoft quiere que alguien utilice Bing en 2023 y su apuesta es ChatGPT. Lo va a tener complicadísimo

Microsoft tiene claro que el futuro de Bing pasa por vitaminarlo con funciones de OpenAI. Ayer conocíamos que, a principios de este año, lanzará una versión con integración de ChatGPT, solución que se suma a la implementación de DALL-E 2 dentro de Bing. Un total de 1.000 millones de dólares de inversión por parte de Microsoft para potenciar un buscador sin un futuro evidente. No está claro que sea un buen plan.

La inversión. En julio de 2019, Microsoft anunciaba una alianza con Open AI, una organización fundada por, entre otras personalidades del sector, Elon Musk. OpenAI nació en 2015 como organización sin ánimo de lucro, pasando a ser una empresa en busca de rentabilidad en 2019. Sin ir más lejos, desde OpenAI ya han advertido que ChatGPT será de pago y pretende generar ganancias millonarias.

Microsoft inyectó 1.000 millones de dólares para que OpenAI adoptase su nube, Azure, como proveedor exclusivo, así como para garantizarse el uso de estas tecnologías dentro de sus soluciones. Parecía claro que, tarde o temprano, las tecnologías de la Inteligencia Artificial desarrollada por OpenAI acabarían llegando a Bing.

El plan actual. Microsoft quiere que Bing sea un motor de búsqueda más avanzado y acabar arrebatándole el trono a Chrome, con un dominio inamovible actualmente. Para ello, integró en primer lugar DALLE-2. Con ella, se pueden buscar y crear imágenes directamente desde el navegador. Además de integrarla en Bing, Microsoft diseño Designer, una alternativa a Canva aprovechando la tecnología de DALLE-2.

Ahora es el turno de ChatGPT. Antes de que finalice el primer trimestre del año, esta IA estará integrada en la búsqueda de Bing. ChatGPT servirá para completar las ecuaciones de búsqueda del propio usuario con palabras clave relacionadas, así como para servir de apoyo a los propios resultados de búsqueda que ofrezca Bing.

Las limitaciones. Integrar ChatGPT en un buscador es un movimiento potente, pero sin tanto recorrido como pudiera parecer. Es importante recalcar que ChatGPT no rastrea información en tiempo real cómo si hacen los algoritmos de indexación en un navegador. ChatGPT responde en base al conjunto de datos (en constante actualización) del que dispone, no es un rastreador ni un motor de búsqueda en sí.

Debe enfrentarse, del mismo modo, al reto de la velocidad de respuesta, y a refinar los propios resultados que ofrece ya que, actualmente, es más que habitual que nos proporcione información imprecisa, incorrecta y no muy coherente.

Alerta roja en Google. Pese a las limitaciones de ChatGPT, Sundar Pichai ha declarado "código rojo" en su compañía. En Google temen que el potencial de esta IA suponga un cambio de paradigma, pudiendo poner en jaque el liderazgo que llevan monopolizando desde hace más de 20 años. Ejecutivos de Google han llegado a describir como "decisivos para su futuro" los esfuerzos que realicen ahora para reaccionar a ChatGPT.

Curiosamente, esta inteligencia artificial tiene un funcionamiento muy similar a LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un modelo de lenguaje con unas capacidades similares a las de OpenAI. No obstante, desde Alphabet aseguran que aún no implementarán LaMDA en su buscador, debido a los "riesgos de reputación" que puede suponer lanzar un modelo aún inmaduro. Pese a esta postura, dejan claro que tienen capacidad de respuesta ante ChatGPT.

Sin tanta alerta en cifras. Pese a la alarma en Google y la ambición por parte de Microsoft, estos últimos no lo tendrán fácil para destronar a Google como motor de búsqueda. Google domina con mano de hierro, mientras el uso de Bing es completamente marginal.

Microsoft tampoco lo tendrá fácil mientras Chrome siga siendo el navegador número uno, con un Edge que ni siquiera logra superar a Safari, navegador tan solo presente en macOS. La apuesta por la IA y mejora de Bing es clara, pero a Microsoft puede salirle caro tratar de enfrentarse a Google.