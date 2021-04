Llega iOS 14.5 y con él App Tracking Transparency: qué es y cómo funciona esta nueva función de privacidad de Apple

Como estaba previsto, iOS 14.5 ya está entre nosotros. La nueva versión del sistema operativo de los iPhone ya se puede descargar e incluye, entre otras novedades, un sistema de desbloqueo facial con mascarilla usando el Apple Watch, la elección del servicio de música predeterminado, la compatibilidad con AirTags y una función que no ha estado exenta de polémica: App Tracking Transparency.

En pocas palabras, App Tracking Transparency sirve para que el usuario pueda decidir si quiere que las aplicaciones instaladas en su móvil rastreen su actividad en otras aplicaciones y webs con el objetivo de mostrar publicidad segmentada. A continuación te enseñamos cómo se activa y qué implicaciones tiene.

Cómo funciona App Tracking Transparency

Con la llegada de iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5, los desarrolladores de aplicaciones tendrán que recibir el consentimiento explícito del usuario a través del framework App Tracking Transparency para rastrearlos o acceder al identificador de publicidad del dispositivo.

Cuando hablamos de seguimiento, hablamos según Apple del "acto de vincular los datos del usuario o del dispositivo recopilados por una aplicación con los datos del usuario o del dispositivo recopilados por las aplicaciones, los sitios web o las propiedades fuera de línea de otras empresas con fines publicitarios o de medición de publicidad dirigida". También se refiere a "compartir datos de usuarios o dispositivos con intermediarios de datos".

De acuerdo a Apple, si le damos permiso a la aplicación, está podrá permitir que se combine información sobre ti o tu dispositivo recopilada mediante la propia app (ID de un usuario o dispositivo, identificador de publicidad actual del dispositivo, nombre, dirección de correo electrónico u otros datos proporcionados por ti que puedan identificarte) con otra información sobre ti o tu dispositivo recopilada por terceros o en apps, sitios o propiedades de terceros. El desarrollador de la app también podrá compartir la información con empresas de análisis de datos, por lo que podrá relacionarse con información sobre ti o tu dispositivo disponible públicamente o de otro tipo.

Con esta función, las apps no podrán rastrear nuestra actividad fuera de la propia app

Esta es la forma más técnica de entenderlo, pero la más sencilla es que, si denegamos el permiso, Instagram no podrá rastrear nuestra actividad fuera de Instagram para enseñarnos publicidad segmentada según lo que hayamos estando viendo. Si buscamos "motosierra" en un buscador o miramos muebles en la app de IKEA, Instagram podría usar esos datos para enseñarnos publicidad sobre motosierra o muebles. Si le denegamos el permiso, no podrá hacerlo.

El desarrollador no solo tiene que implementar este framework en su aplicación, sino que debe incluir una explicación sobre por qué le gustaría rastrear al usuario. Salvo que el propio usuario dé su permiso, el valor del identificador de publicidad del dispositivo será todo ceros y la app no podrá rastrearlo. Esta funcionalidad no se puede bloquear y tampoco se puede incentivar a los usuarios a que activen el seguimiento, aunque como decíamos antes, sí se puede explicar a los usuarios por qué la app los quiere rastrar, siempre que el desarrollador "sea transparente".

Es más, el Acuerdo de Licencia del Programa de Desarrolladores de Apple cubre bien las espaldas del usuario, ya que evita que las apps puedan usar huellas digitales o señales del dispositivo para rastrearlo. Estas incluyen, por ejemplo, propiedades del navegador web de un usuario y su configuración, el dispositivo del usuario y su configuración, la ubicación del usuario o la conexión de red. Las aplicaciones que hagan está práctica, e incluso las que incluyan un SDK que lo haga, pueden ser rechazadas por la App Store.

De hecho, Apple afirma en su guía para desarrolladores que los propios desarrolladores son responsables de todo el código de las mismas. Eso incluye, por supuesto, los SDK de otras empresas. Si ese SDK lleva a cabo prácticas que van en contra de App Transparency Tracking, el desarrollador será el responsable y se podrá enfrentar a la eliminación de su app en la App Store.

Lo mismo se aplica a los sistemas de inicio de sesión único (SSO) de terceros (Google, Facebook, Twitter...). En palabras de Apple, "si el usuario estará sujeto a seguimiento como resultado de la funcionalidad SSO incluida en tu aplicación, debe utilizar el mensaje de transparencia de seguimiento de la aplicación para obtener primero el permiso de ese usuario".

¿Y si me meto en la web de Ryanair, acepto el seguimiento de la web, me bajo la app de Ryanair y deniego el rastreo en la app? ¿La app me puede rastrear? No. Los desarrolladores de aplicaciones deben obtener permiso a través del sistema de Apple, por lo que los datos recopilados por separado, fuera de la aplicación y no relacionados con la aplicación no están dentro del alcance. Básicamente, la única forma de saltar esta petición de consentimiento es usar la web abierta.

Qué no se considera rastreo

No todo se considera rastreo, claro está. Según explican desde Apple, cuando el desarrollador de una app combina información sobre ti o tu dispositivo con el objetivo de mostrar publicidad segmentada o evaluar el rendimiento de la publicidad, no se considerará rastreo siempre y cuando todo el procesamiento de datos se ejecute en el dispositivo y no se mande información que nos pueda identificar fuera del mismo.

Tampoco es rastrero cuando el desarrollador comparte información sobre ti o el dispositivo con empresas de análisis de datos con el objetivo de detectar o prevenir fraudes o con motivos de seguridad. Finalmente, tampoco es rastreo cuando la empresa de análisis de datos con la que el desarrollador comparte la información es una agencia de informes de crédito y se comparte información relacionada con tu historial crediticio con el fin de evaluar la solvencia a la hora de obtener un préstamo, por ejemplo.

Cómo se activa App Transparency Tracking

Con la llegada de iOS 14.5, al descargar o usar una app que nos quiera rastrear, lo primero que nos aparecerá será una ventana emergente como la que hay sobre estas líneas. En ella, la app nos preguntará si queremos permitir que nos rastree por las apps y webs de otras empresas. Podemos pulsar "Permitir" y que lo haga o seleccionar "Pedir a la app que rastree".

En el caso de que hayamos pulsado "Permitir" y queramos revocar el permiso, simplemente tendremos que ir a Ajustes > Privacidad > Rastreo. Allí encontraremos una lista con todas las apps a las que le hemos dado permiso. Simplemente tendremos que desactivar aquellas que no nos interesen y listo. También podemos desactivar la casilla "Permitir que las apps soliciten rastrearte" para que el sistema, por sí solo, le diga a las apps que no nos rastreen.