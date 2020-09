India asesta un nuevo golpe a las apps chinas y bloquea otras 100 aplicaciones, incluyendo 'PUBG Mobile' y 'Rise of Kingdoms'

El conflicto entre China e India sigue llevándose aplicaciones por delante. Si hace algunos meses el gobierno indio bloqueó un total de 59 aplicaciones, incluyendo TikTok y WeChat, ahora el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (IT) acaba de publicar una nueva lista con 118 aplicaciones entre las que se encuentran títulos como 'PUBG Mobile', 'Arena of Valor' y 'Rise of Kingdoms', dos juegos de lo más populares.

Desde el gobierno indio exponen que "en vista del carácter emergente de las amenazas" han decidido bloquear estas aplicaciones ya que "a la vista de la información disponible, se dedican a actividades perjudiciales para la soberanía e integridad de la India, la defensa de la India, la seguridad del Estado y el orden público".

Aseguran que el Ministerio ha recibido "muchas quejas de diversas fuentes, entre ellas varias denuncias sobre el uso indebido de algunas aplicaciones móviles" en Android y iOS para "robar y a escondidas transmitir los datos de los usuarios de manera no autorizada a servidores que se encuentran fuera de la India". Para el Ministerio, esto representa una amenaza que afecta a "la soberanía y la integridad de la India".

'PUBG Mobile' ha sido bloqueado

De la lista de aplicaciones, que se puede consultar al completo en el comunicado emitido por el gobierno, llama la atención el nombre de 'PUBG Mobile'. Daniel Ahamad, analista del sector de los videojuegos de Niko Partners, explica en su perfil de Twitter que la prohibición de 'PUBG Mobile' es un "gran golpe para la industria de los videojuegos", ya que 'PUBG Mobile' era el juego más importante en cuanto a descargas e ingresos. De hecho, califica este bloqueo como "tan grande" como la prohibición de TikTok en junio.

'PUBG' es una IP coreana, pero 'PUBG Mobile' es un título desarrollado por Tencent, que es una (enorme) empresa china. Eso explicaría su prohibición. Sin embargo, llama la atención que otros títulos para móviles firmados por 'Tencent', como podrían ser 'Call of Duty: Mobile', no estén en la lista. Cabe destacar que 'COD Mobile' realmente lo desarrolla TiMi Studios que, eso sí, es una filial de Tencent.

Para hacernos una idea de la magnitud de esta prohibición, Sensor Tower estimaba en julio de 2020 que 'PUBG Mobile' había sido descargado más de 175 millones de veces, un 24% del total de descargas. Otras estimaciones hablan de 50 millones de descargas y 33 millones de usuarios activos.

Desde su lanzamiento, 'PUBG Mobile' ha amasado 1.300 millones de dólares en ingresos a nivel global. Otros juegos conocidos que han sido bloqueados son 'AFK Arena', 'Rise of Kingdoms' y 'Arena of Valor', uno de los principales exponentes del género MOBA en móviles.

Más información | Comunicado del gobierno de India (PDF)