Google Play Pass es oficial: más de 350 juegos y aplicaciones por 4,99 dólares al mes

Google acaba de hacer oficial su esperado 'Google Play Pass'. Se trata de su propia visión de una tarifa plana de juegos y aplicaciones que servirá como alternativa en Android al Apple Arcade del que pueden disfrutar los usuarios de iOS, aunque con algunas diferencias fundamentales que le dan un enfoque totalmente diferente.

La diferencia está en que mientras Apple apuesta por títulos exclusivos en su plataforma, lo que ofrece Google es una compilación de juegos que puedes encontrar tanto en Android como iOS, y que mantendrán sus versiones convencionales con anuncios y micropagos Google Play para quienes no se registren al servicio. El anuncio de Google es un vídeo de presentación, donde además de los primeros títulos también podemos ver algunos de los juegos que serán incluidos.

Y es que la idea no es la de crear nuevos títulos que no tengan compras in-app ni micropagos por doquier, sino la de adaptar los juegos actuales para poder utilizarlos sin microtransacciones ni compras internas dentro de este catálogo. Esto hará que puedas jugar a algunos títulos de sobra conocidos, pero pagando al mes y teniendo unas versiones más completas.

Así será Google Play Pass

Tal y como podemos ver en el vídeo de presentación, el precio será de 4,99 dólares al mes en Estados Unidos, con una oferta de lanzamiento que termina en octubre y con la que podrás acceder por 1,99 dólares en el primer año. De momento, sólo han dicho que empezará a poder utilizarse en Estados Unidos este fin de semana, y que "pronto" llegará al resto de países. Por lo tanto, todavía no hay fechas ni precios para España o Latinoamérica.

En cuanto a los primeros juegos y aplicaciones confirmados, ya sabemos que podremos jugar a las versiones sin micropagos de 'Stardew Valley', 'Terraria', 'Monument Valley', 'Risk', 'Star Wars: Knights of the Old Republic', 'Limbo', 'Lichtspear', 'Mini Metro' o 'Old Man’s Journey'. También se incluirán aplicaciones como 'Facetune' o 'AccuWeather'.

Como suele pasar en este tipo de plataformas, Google también añadirá nuevos juegos y aplicaciones cada mes para que siempre haya novedades con las que aprovechar el pago que estás realizando. Actualmente, dos tercios de los títulos incluidos en esta nueva plataforma son juegos, y en el caso de que tengas alguno de ellos instalados se actualizará automáticamente a la versión de Play Pass una vez te hayas suscrito.

Play Pass podrá ser utilizado desde cualquier dispositivo Android que tenga la tienda de aplicaciones oficial de Google. Entre ellos se incluyen a las Nvidia Shield. No te podrás suscribir desde un dispositivo Shield, tendrás que hacerlo desde un móvil o tableta Android, pero sí podrás descargar los juegos que forman parte de la suscripción.

La nueva categoría de Play Pass aparecerá directamente en la Play Store de los suscriptores, y desde ella se podrá acceder gratis al catálogo de juegos y aplicaciones incluidos. Los juegos podrán ser compartidos con hasta cinco miembros de la familia, y Google también implementará controles parentales en la plataforma.

Un enfoque diferente al de Apple

Google Play Pass y Apple Arcade son dos aproximaciones diferentes a un mismo concepto, el de crear "un Netflix de los videojuegos" para sus dispositivos móviles. Sin embargo, aunque el objetivo final que persiguen ambas empresas es exactamente el mismo, la manera en la que están intentando conseguirlo es totalmente diferente. Incluso se puede hablar de estrategias opuestas.

Apple apuesta por la exclusividad, y porque sólo puedas jugar a los juegos incluidos en Apple Arcade si te suscribes a su plataforma. No sólo son juegos exclusivos para iOS, sino que además no tienen una versión abierta para el resto de usuarios aunque sea con micropagos o anuncios. Además, Apple se centra en los juegos y no ofrece también aplicaciones.

En este sentido, la apuesta de Google parece más sólida y abierta. No busca juegos exclusivos, sino que los desarrolladores adapten títulos de sobra conocidos para quitarles anuncios y micropagos a cambio de ofrecerlos en su tarifa plana. Además, quienes no estén registrados podrán seguir jugando a estos títulos en sus versiones clásicas, tanto en Android como en iOS.

Las cartas están sobre la mesa y tanto Google como Apple han presentado sus diferentes estrategias. Ahora sólo queda ver cómo van evolucionando cada una de ellas, cómo son ambas experiencias, y si en un futuro alguna intenta aproximarse un poco más al concepto de la otra.