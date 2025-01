Google Photos tiene más de 1.000 millones de usuarios. Pero al principio Google ni quería oír hablar del proyecto

Es probable que no conozcas el nombre de David Lieb, pero este ingeniero y emprendedor fue el máximo responsable de la creación de Google Photos. Recientemente ha contado el origen de este servicio, que es mucho más curiosa de lo que podría parecer.

Bump. Lieb comenzó su aventura con Bump, una fantástica aplicación que permitía transferir contactos y fotos de forma sencilla "chocando" el móvil con otro móvil o con un PC. La herramienta acabó siendo usada por 150 millones de usuarios y fue comprada por Google, aunque poco después acabó desapareciendo porque sus creadores se dieron cuenta de que se usaba demasiado poco y no habían pensado en el modelo de negocio para monetizarla.

De ahí a las fotos. Tras aquella aventura, Lieb comenzó a trabajar en Flock, centrada en poder compartir fotos con tus contactos cercanos. Aquel proyecto no acabó de despegar, pero Paul Graham, de YC Combinator, le señaló que quizás podría ser más ambicioso y tratar de plantear una alternativa a los gestores de fotos de iOS y Android, que no eran especialmente potentes. Eso hizo que comenzara a trabajar en Photoroll, una herramienta que sería el germen de Google Photos pero que solo llegó a correr en un móvil en todo el mundo: el de Lieb. No salió de ahí, porque pasó algo importante.

Google entra en escena. La compra de Bump por parte de Google estaba en parte dirigida a hacer que Photoroll acabara siendo desarrollada allí como un gran proyecto. Sin embargo, Lieb y su equipo se encontraron con que en Google había habido una reorganización reciente que hizo que de repente el foco total estaba en Google+, la red social con la que trataron de competir con Facebook.

Olvídate de las fotos. Este emprendedor cuenta cómo aquello no era lo que él esperaba al entrar en Google, pero aun así tenía un plan. Trabajaba en Google con los proyectos que le encargaban durante la jornada, pero por la tarde le dedicaba tiempo a su proyecto de servicio de gestión de fotos, que comenzó a ganarse el apoyo de otros ingenieros de la compañía.

Los jefes no querían saber nada de Google Photos. La apuesta de Google por Google+ hizo que los jefes de Lieb no apoyaran jamás sus esfuerzos por desarrollar Google Photos. A pesar de sus negativas, Lieb siguió trabajando en el proyecto, lo que provocó que fuera "despedido" de sus equipos dos veces para buscar otras posiciones internamente en Google.

Por fin alguien se da cuenta. La cabezonería de Lieb acabó surtiendo efecto, y el proyecto por fin tuvo la bendición de sus jefes, lo que hizo que 100 personas se volcaran en el desarrollo de Google Photos con acceso a todos los recursos de la compañía. Eso permitió que en apenas nueve meses Google Photos completara su desarrollo inicial partiendo totalmente de cero.

Hola Google Photos. El servicio fue presentado en Google I/O 2015. En España se llamó Google Fotos, y ofrecía espacio ilimitado gratis para organizar y compartir nuestras fotos. La propuesta de Google pronto ganó popularidad, y en 2019 la empresa anunció que ya se habían superado los 1.000 millones de usuarios. Luego acabaría dejando de ser gratuito, pero sigue siendo una plataforma extremadamente popular y muy rentable para Google. Y lo curioso es que ni siquiera querían oír hablar de ella al principio. Bien por Lieb.

Ahora Lieb ayuda a otros emprendedores. Lieb termina contando que tras aquel éxito fue diagnosticado de leucemia, aunque afortunadamente el tratamiento funcionó y se curó. Acabó abandonando Google para hacer algo que ahora considera muy importante: guiar a otros emprendedores para ayudarles a que no cometan los mismos errores que él cometió. Lo hace como miembro de YC Combinator, una de las incubadoras más famosas en el ámbito de la tecnología.

