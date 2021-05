Google activa el modo oscuro para el buscador web en cualquier navegador: así podrás configurarlo

Después de varios meses de prueba, Google ha decidido extender el modo oscuro para el buscador web a más usuarios. El buscador de Google podrá utilizarse en modo oscuro desde PC o Mac y no solo a través de Chrome, ya que se está aplicando este modo directamente en la web, por lo que funciona a través de Mozilla Firefox, Microsoft Edge y cualquier otro navegador.

A través de una sencilla opción en los ajustes de personalización podemos activar esta personalización de diseño que poco a poco ha ido llegando a otras aplicaciones pero todavía no estaba disponible en el buscador web. Aquí os explicamos cómo podremos activarlo.

El modo oscuro llega al buscador web

Desde hoy y progresivamente para más usuarios, Google ha empezado a enviar una notificación con el aviso de que "El modo oscuro ya está disponible". Según informa Matt Navarra, especialista en redes sociales, el modo oscuro para escritorio ya está llegando a todos los usuarios.

Google 'dark theme' on desktop is rolling out pic.twitter.com/fE6ODyQ9Xt — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2021

A través de una notificación podremos activar directamente el modo oscuro en el navegador. En caso que no nos haya llegado el aviso, desde MSPowerUser explican que al clickar en Preferencias desde la parte inferior derecha de la página de inicio de Google podremos encontrar la opción para intercambiar entre el modo por defecto, un tema claro y el nuevo tema oscuro.

Por el momento a nosotros no se nos ha activado. Desde Genbeta explican que cambiar tu idioma o región no va a afectar el que esta opción aparezca o no en tu versión de Google.

El modo oscuro poco a poco ha ido imponiéndose tanto en Android, iOS como en los propios sistemas de escritorio. Con la llegada del modo oscuro para el buscador web, Google da un paso más en la adaptación de sus servicios y herramientas. Un modo oscuro que el año pasado llegó a Gmail con algunas mejoras pendientes y ahora lo hace para el buscador web, la página que en su origen fue el pilar de la empresa.

