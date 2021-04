Esta app se promociona como un juego para niños en la App Store, en realidad es un casino que estafa a los usuarios

En la tienda de aplicaciones de Apple 'Jungle Runner 2k21' se promociona como "un divertido juego de correr". Un mono corriendo por plataformas y recogiendo plátanos es lo que vemos en las capturas de pantalla. Sin embargo, la realidad es muy distinta al descargar el juego. En realidad es un casino de dudosa confianza que cobra dinero a la gente a cambio de premios que no siempre llegan.

'Jungle Runner 2k21' es en realidad otra estafa más dentro de la tienda de aplicaciones de Apple, descubierta en esta ocasión por el desarrollador Kosta Eleftheriou. La aplicación incumple una serie de normas de publicación de la App Store de Apple, aunque de algún modo ha conseguido pasar la revision por parte de los empleados de Apple y se ha publicado dentro de la tienda.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP. 🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi

Según relata Kosta Eleftheriou, la aplicación en realidad sí que es un juego de correr. Uno básico y bastante cutre, pero sólo lo es si se descarga y utiliza en Estados Unidos. Al utilizarlo de algunos países como Turquía (también de Kazajistán e Italia según relatan otros usuarios) las cosas son diferentes. El juego abre un navegador interno que muestra un casino online.

Once people follow the ad, they are taken to this App Store page. Notice the abundance of coins and the “Install and win” copy.



In order to pass App Review the app claims to be “a fun running game”, and in the US works like an extremely basic and very poorly designed kids game. pic.twitter.com/eb2PdyY0Cd