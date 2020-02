Un error en Windows 7 impide que algunos PCs se apaguen, ahora que el sistema operativo ya no tiene soporte

Un mes atrás, a mediados de enero, Microsoft anunció el fin de las actualizaciones de soporte para Windows 7. El mítico sistema operativo, después de más de una década, dejaba de obtener mantenimiento por parte de Microsoft. Ahora sin embargo ha aparecido un error que no deja a los usuarios apagar o reiniciar el ordenador en determinadas ocasiones.

"No tienes permiso para apagar este ordenador" es el mensaje de error que está apareciendo a algunos de los usuarios que aún utilizan Windows 7 en sus ordenadores. Esencialmente lo que esto significa es que el usuario no puede apagar el ordenador ni tampoco reiniciarlo de forma manual. Un error en los permisos de acceso que aún no se sabe muy bien qué lo causa ni cuál es la solución definitiva.

El error ha estado apareciendo en los últimos días según diversas quejas por parte de los usuarios en foros. También han aparecido algunos apaños y soluciones, aunque sin ser un arreglo definitivo. Por ejemplo un usuario de Reddit explica que creando otra cuenta de administrador e iniciando sesión ahí siempre que se quiera apagar el ordenador funciona. También desde Quick Heal proponen un arreglo que implica usar la consola de Windows, pero no es una solución confirmada por Microsoft.

Fin del soporte con excepciones

Este error en Windows 7 no tendría tanta relevancia de no ser por la situación actual en la que se encuentra el sistema operativo. Un mes después de que Microsoft decidiera dejar de mantenerlo, han aparecido tanto este error como otro previo en el que el fondo de pantalla se quedaba en negro. Para este previo error Microsoft hizo una excepción y lanzó una actualización con corrección d errores incluso fuera del soporte oficial, que en cierto modo se extendió un poco más.

Que el ordenador no se pueda apagar o reiniciar es sin duda algo más grave que un fondo de pantallas negro. De momento Microsoft no se ha pronunciado al respecto, aunque no sería nada raro ver una segunda excepción en el fin del soporte para solucionar este error. Eso sí, se puede abrir la veda a que se exijan más y más actualizaciones en el futuro. Mientras tanto, hay quien pide que Windows 7 sea de código abierto, para que sea la comunidad quien lo siga manteniendo.

Debido a que Windows 7 se sigue utilizando en multitud de empresas y organismos, Microsoft puso a disposición de estos una licencia que permite seguir obteniendo soporte durante un tiempo determinado a cambio de un pago extra. Probablemente si el error persiste y aparece también en los ordenadores con este mantenimiento extra, veamos una actualización por parte de Microsoft. Quizás sea buena idea actualizar a Windows 10 de forma gratuita.

Vía | MSPU