El próximo gran proyecto de Facebook es una aplicación de videollamadas grupales para conectar amigos y familiares

Dentro de los planes de dominación mundial por parte de Mark Zuckerberg se encuentra el no dejar que ninguna otra red social o de comunicación le quite el trono que posee con apuestas como Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger, por lo que cualquier indicio de peligro por parte de la competencia es atacado sin piedad, ahí tenemos el caso de Snapchat.

Hoy de acuerdo a información obtenida por The Verge, Facebook está preparando un nuevo embate, ahora en contra de 'Houseparty', la nueva aplicación de moda en Estados Unidos que permite realizar videollamadas grupales desde un smartphone. Ya que la compañía de Zuckerberg ha mostrado a sus empleados algo que hasta el momento es conocido como 'Bonfire', que dicen es precisamente un clon de Houseparty.

Bonfire o cómo las videollamadas grupales son el nuevo campo de batalla

'Houseparty' nace de las cenizas de Meerkat, sí, aquella aplicación que dejaba hacer transmisiones en directo desde un smartphone y que fue sepultada por Facebook Live y Periscope de Twitter. En esta aplicación podemos iniciar un chat de vídeo y nuestros contactos recibirán una notificación para que se unan a la charla, y así tener una bonita reunión con amigos desde nuestro smartphone.

Suena simple ¿verdad? Pues 'Houseparty' ya reporta 1,2 millones de usuarios con una actividad diaria de más de 20 millones de minutos, lo que ha hecho que se transforme en el nuevo fenómeno de las redes sociales, algo que por supuesto no le cayó del todo bien al tío Zuck. Actualmente, Houseparty no ha logrado dar el salto a otras regiones para replicar su éxito, pero Zuckerberg no quiere esperar a que esto suceda y ya se prepara para frenar su crecimiento.

Quienes han tenido oportunidad de conocer la nueva aplicación de Zuckerberg mencionan que 'Bonfire' es idéntica a 'Houseparty', "es un clon". Su lanzamiento está programado para el otoño, momento en el que conoceremos los detalles de esta nueva apuesta, la cual va mucho en la línea de filosofía y plan de trabajo de Zuckerberg, quien busca crear comunidades más unidas, ya sea por Facebook, WhatsApp, Instagram, así como la realidad virtual.

