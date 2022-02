Edge, Firefox y Chrome están a punto de llegar a sus versiones 100. Para algunas web es un problema

¿Recuerdas cuando se acercaba el año 2000 y muchos temían que los ordenadores "enloquecieran" por errores el manejo de las fechas? Si no tienes la edad suficiente, puede que hayas oído hablar de este fenómeno como el "error del milenio". Ahora, una situación similar, pero a menor escala, podría estar en puerta. Los principales navegadores web están a punto de llegar a sus respectivas versiones 100, lo que podría ocasionar que algunas páginas web dejen de funcionar correctamente.

Según el calendario de actualizaciones para este año, Google Chrome alcanzará la temida versión el 29 de marzo, Microsoft Edge hará lo propio en la semana del 31 de marzo y Mozilla Firefox el 3 de mayo. ¿Pero por qué pasar de un número de versión de dos dígitos a uno de tres dígitos podría causar problemas? El origen del asunto está en los mecanismos de informe de versión User-Agent mediante el cual los servidores de las paginas y servicios web identifican a los navegadores.

Un problema que podría ser mitigado

Para entender esto tomemos como ejemplo Mozilla Firefox. Si utilizas este navegador, la cadena de texto que este devuelve a los servidores cuando le piden que se identifique es similar a la siguiente: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0". Como podemos ver, se envía mucha información sobre el dispositivo, pero lo que nos interesa es la parte final "Firefox/97.0", es decir, la que indica que se trata de la versión 97 del navegador.

Ahora bien cuando Firefox, que es el que tomamos de ejemplo, alcance la versión 100, la parte final de la cadena de texto User-Agent mostrará "Firefox/100.0". Esto es algo completamente lógico y no debería representar problema alguno. Sin embargo, hay páginas y servicios web que no están preparados para interpretar versiones de tres dígitos. En estos casos puntuales, entenderían que un usuario con Firefox 10 está intentando ingresar a ellas.

Pensemos en lo que sucedería si intentamos explorar una página web con un navegador que no se ha actualizado en más de una década. Posiblemente muchos sitios —o parte de estos— no funcionen. Esto es precisamente lo que podría ocurrir en los casos en los que no se logre identificar correctamente la versión del navegador. No obstante, los desarrolladores web usan técnicas diferentes para analizar la cadena User-Agent, por lo que la magnitud del problema, según Mozilla, podría ser limitada.

Los desarrolladores de los navegadores no se han quedado de brazos cruzados y hace meses vienen trabajando para mitigar el problema. Mozilla incluirá un mecanismo que, en caso que una página web no funciones con la versión 100, se recargará y se identificará como Firefox 99. También ofrecerá una solución avanzada de congelar la versión del navegador. Google Chrome se decantará por esta última opción. Los usuarios podrán recurrir a chrome://flags para indicarle a los servidores que están en una versión inferior.

