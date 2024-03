Cómo evitar el bloqueo de Telegram: así puedes seguir accediendo a la app tras las restricciones

El fin de semana ha estado protagonizado por la noticia: la Audiencia Nacional ha pedido a las operadoras españolas el bloqueo completo de acceso a Telegram. Recibida la notificación por parte de las mismas, el plazo máximo para ejecutar la orden será de tres horas. Según el juez, la petición de bloqueo surge por una "vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual", con demandantes como Movistar y EGEDA (Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales).

Estas medidas cautelares se solicitan tras "la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes", localización en la que Telegram fija su sede social. Las autoridades no habrían respondido ante la petición judicial de notificar a Telegram, afirmando el auto que "no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".

En el momento en el que escribimos este artículo, aún es posible acceder desde España tanto a la web como a la aplicación de Telegram. Vamos a explicarte cómo se prevé que funcione el bloqueo y qué medidas puedes tomar para impedir la pérdida de acceso al servicio.

Cómo funcionaría el bloqueo de Telegram

El Juzgado Central de Instrucción nº 005 de Madrid ha publicado en el auto algunos de los detalles técnicos sobre el bloqueo. Ordenan a las operadoras bloquear el acceso a la web de Telegram (incluyendo todos sus dominios), así como a las apps para iOS y Android.

En el caso de las páginas, se pide deshabilitar la conexión a las webs (URL). En lo que refiere a las aplicaciones, la petición es idéntica: "deshabilitar direcciones IP, protocolos, puertos y cualquier otro elemento de conexión para suspender el funcionamiento de la aplicación".

Históricamente, el bloqueo de acceso a webs y apps se ha realizado mediante DNS, en el caso de que dichos bloqueos se realicen por parte de las operadoras. ¿Cómo funciona un bloqueo de este tipo?

Los servidores DNS (Sistema de Nombres de Dominio) son las encargadas de traducir las direcciones web a direcciones IP. Cuando accedes a Xataka.com, los DNS traducen el dominio a una IP para que tu ordenador sepa cómo conectarse a ella.

Las operadoras pueden bloquear el acceso a webs de forma muy sencilla. Basta con filtrar direcciones IP en los DNS para que nuestro dispositivo no responda ante la petición. ¿Traducción? No podremos conectarnos a esa IP y, por tanto, será imposible acceder a la página.

Quién tendría que aplicar el bloqueo. El juzgado ha pedido a todos los operadores españoles, quienes en el plazo máximo de tres horas tras recibir la notificación, deberían proceder.

Vodafone España

Orange Espagne

Orange España Virtual

MASMOVIL IBERCOM

Digi Spain Telecom

Telefónica España y Telefónica Móviles España

AVATEL TELECOM

ADAMO TELECOM IBERIA

AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO

PROCONO

La petición se dirige a los grandes grupos de telecomunicaciones, por lo que las operadoras low cost bajo su paraguas también estarían afectadas por el bloqueo.

Cómo saltarse el bloqueo de Telegram

En primer lugar, apuntar que si bien el juzgado a pedido que se bloqueen y deshabiliten las conexiones a web y apps, no hay respuesta aún por parte de los operadores.

Esto se traduce en que no conocemos los detalles acerca de cómo se producirá el bloqueo. Aún así, es más que probable que se realice mediante los métodos tradicionales, por lo que hay dos principales formas de evitarlo:

Telegram tiene opción nativa para proxy. Puedes añadirlos manualmente o conectarte a alguno público (menos recomendable esto último).

Uso de proxies en Telegram: la app de Telegram cuenta con una opción nativa para proteger nuestra identidad mediante el uso de proxies. Un servidor proxy es un equipo que hace de intermediario entre nuestro dispositivo y el servidor de destino (en este caso, el servidor de Telegram). En lugar de realizarse una petición directa desde nuestro móvil u ordenador al servidor de Telegram, nos conectamos a ese servidor intermedio.

Gracias a esto, enmascarar nuestra dirección IP (el servidor recibirá la dirección IP del proxy, no la nuestra), por lo que a efectos prácticos no estaremos accediendo como usuarios españoles si el proxy no está vinculado a una IP nacional. Antes de lanzarse a usar un proxy gratuito se ha de tener en cuenta que nuestros datos pasarán por el mismo, por lo que debemos tener cierto cuidado a la hora de usarlos.

Basta con descargarse la VPN y seguir los pasos que te indicarán las apps.

Uso de VPN. La segunda forma para enmascarar nuestra conexión es el uso de una VPN, una red privada. Las VPN permiten ocultar toda la información de conexión del dispositivo, mientras que el proxy se limita tan solo a la app en la que hemos configurado dicho proxy. Una VPN permite crear una red local sin que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí. De esta forma, tu tráfico partirá primero al servidor VPN, y posteriormente al destino. Es una estupenda forma para que tu proveedor de servicios no sepa a qué estás accediendo. Una recomendación gratuita es apostar por Warp, la VPN gratuita de Cloudflare.

En el caso de que ya tengas descargada la app de Telegram, en principio, deberías seguir teniendo acceso a la misma y a tus chats. Al bloquearse las DNS no sería posible chatear al no haber conexión con el servidor, pero mediante proxy se solucionaría de forma sencilla. Si no tienes descargada la app, usar la VPN es la mejor solución. Será necesario para poder iniciar sesión en el servicio.

