Arranca una nueva era para las televisiones de Samsung: One UI empieza a desplegarse

Samsung avisó hace unas semanas: One UI iba a estar presente en prácticamente todos los productos de la compañía. El gigante surcoreano quiere empezar a unificar el nombre de su software, y para ello necesita que deje de ser exclusivo para móviles y tablets.

Los televisores son los primeros en esta nueva era y, pocos días después del anuncio, empiezan a recibir una actualización que marca un antes y un después con un nombre que sonará a muchos: Tizen.

Samsung ha iniciado el despliegue de One UI para algunos de sus televisores, como el S90C, una de sus propuestas estrella en 2023. Este dispositivo estrena One UI, basado en Tizen 8.0. Tal y como adelantábamos hace unas semanas, One UI pasa a ser el nombre que da Samsung a los sistemas de todos sus productos, pero la base sigue siendo la misma.

"Sumérjase en una experiencia de pantalla Samsung única con contenido personalizado, juegos optimizados, actividad física y conectividad perfecta para una amplia gama de dispositivos."

En el listado de cambios, Samsung no indica muchos cambios y es que, más allá del salto en la versión de Tizen, no los hay. El movimiento de unificar todo bajo el paraguas de One UI es más estratégico que funcional, por lo que no debemos esperar un cambio revolucionario.

Se espera que auriculares, relojes inteligentes y demás productos de Samsung pasen a actualizarse a One UI a lo largo de 2025, un año en el que el software será una de las claves para la compañía.

Imagen | Xataka

En Xataka | He probado todos los Samsung Galaxy S24. Tengo clarísimo cuál me compraría