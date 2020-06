Suunto 7, análisis: el smartwatch deportivo sube de nivel

El fabricante finlandés de relojes deportivos de referencia, Suunto, ha puesto en el mercado su nuevo Suunto 7, un reloj deportivo nato pero que inicia una nueva categoría entre los relojes de la marca: los smartwatch deportivos. Se une así a los modelos que rivales como Garmin o Polar ya tienen en el mercado e incluso entra a competir con el Apple Watch.

El Suunto 7 no pretende convencer a maratonianos, escaladores o corredores de trail de larga distancia sino principalmente a corredores de salidas moderadas y deportistas variados que aspiran a un reloj deportivo del máximo nivel con el extra de ser un smartwatch que se posiciona desde ya como uno de los mejores con Wear OS del mercado.

En Xataka ya hemos pasado unas semanas entrenando con este reloj deportivo avanzado y este es nuestro análisis del Suunto 7 con Wear OS.

Ficha técnica

Suunto 7 Dimensiones 50 x 50 x 15.3 mm Peso 70 gramos Materiales Bisel de Acero y carcasa de Poliamida reforzada con fibra de vidrio Pantalla AMOLED con Gorilla Glass Resolución 454 x 454 píxeles Brillo 1000 nits Correa Silicona // 24 mm Tallas de muñeca 130-230 mm Sumergible 50 metros Conectividad Wifi, NFC, Bluetooth Smart Sistema Operativo Wear OS Altímetro Barométrico y GPS con 1 m de resolución Sensores Frecuencia cardíaca Precio 479 euros

Además de la novedad de ser el primer reloj deportivo de Suunto que incluye funciones avanzadas de smartwatch gracias al sistema operativo Wear OS de Google, este Suunto 7 ofrece la interesante opción de descargar de manera gratuita mapas locales.

Como veremos más adelante, los mapas térmicos también son un añadido interesante y que acabas usando mucho, indicándote para hasta 15 actividades, rutas populares para entrenar.

Un reloj Suunto a nivel de diseño

Con su enorme esfera, especialmente el modelo Suunto 9 de más nivel, los relojes deportivos de la firma finlandesa han ganado cierta presencia e identificación a primera vista.

Este Suunto 7 es un reloj deportivo atractivo y grande (muñecas de entre 130 y 230 mm) pero que pesa muy poco (70 gramos) y resulta tremendamente cómodo. Cuesta asociar su apariencia robusta y enorme con la comodidad de uso tanto en el día a día como en entrenamientos.

Pese a su generoso tamaño, el Suunto 7 pesa poco y es muy cómodo tanto en el día a día como en entrenamientos

El bisel está fabricado en acero inoxidable, disponible tanto en color negro como en cobre y rosa-dorado. El cristal viene con protección Gorilla Glass y el material de la carcasa es poliamida reforzada con fibra de vidrio.

La correa (24 mm), de silicona, es muy flexible, resistente y no molesta en absoluto. A destacar también que no me ha provocado en estas semanas de uso ningún problema de alergia ni enrojecimiento por sudor o uso, algo que me suele pasar a menudo con este tipo de relojes.

Y siendo sumergible hasta 50 metros, la limpieza con agua tras cada entrenamiento es sencilla y segura.

Brillante pantalla AMOLED

Uno de los elementos destacados de este Suunto 7 es su pantalla. Es la protagonista total cuando la tenemos activa. El panel es AMOLED con una resolución de 454x454 píxeles, con un brillo muy alto de 1000 nits, imprescindible para un equipo que vamos a usar intensivamente en exteriores. Ese brillo podemos ajustarlo tanto de manera manual como automática.

AMOLED y con un brillo de 1000 nits: la combinación perfecta para disfrutar de una pantalla en exteriores

Efectivamente, ese alto brillo y que sea un panel AMOLED hace que la pantalla de este Suunto 7 se disfrute mucho tanto en interiores con notificaciones (por su buena nitidez) como en exteriores con la visualización perfecta incluso con luz intensa.

A nivel de controles, la pantalla del Suunto 7 se comporta de manera exacta a como estamos acostumbrados a ver en relojes avanzados o smartwatches.

El panel AMOLED es táctil y cuenta con una excelente y precisa respuesta a los toques. El sistema Wear OS permite acceder a diferentes pantallas según del lado del que “tiremos”. En caso de que lo necesitemos, podemos desactivar el panel táctil usando las opciones del propio reloj.

Como reloj avanzado, este Suunto 7 permite gestionar el comportamiento de su panel. Disponemos de modo No Molestar, un modo Cine (la pantalla solo se activa pulsando un botón) así como funciones para que la pantalla se active al tocarla, al girar la muñeca o que siempre esté encendida.

Además de las esferas que ofrece Suunto, podemos vía Wear OS escoger cualquiera de las que el sistema de Google permite instalar. La configuración de cada una de ellas ya depende de la elección que hayamos hecho así como el uso de “complicaciones” asociadas a datos de aplicaciones y servicios del sistema.

Tanto por atractivo visual como por efectividad, la que viene por defecto de parte de Suunto nos ha encantado. En ella se incluyen los mapas de calor de la marca, con actualización en tiempo real y segundo plano según avanzamos por la zona.

Control combinado con la pantalla y botones físicos

El control del Suunto 7 se puede realizar tanto usando la pantalla táctil como solo los botones físicos, que son 4 en total.

De manera táctil nos encontramos con los gestos habituales disponibles desde los cuatro lados. Si “estiramos” desde arriba accedemos a la configuración rápida del reloj, desde abajo a las notificaciones y los laterales quedan para las pantallas de información asociadas tanto a entrenamientos de Suunto como al asistente de Google o estadísticas de movimiento de Google Fit.

Por comodidad lo habitual será recurrir a los botones físicos para gestionar el día a día con el reloj, salvo en el caso de notificaciones. El botón principal está situado en el lado izquierdo del reloj, y solo tenemos ése en la zona. Es el que nos da acceso al menú principal del reloj con Wear OS. Ese menú en forma de ruleta podemos modificarlo para que la aplicación o acceso directo que queramos de Wear OS aparezca más o menos arriba.

El funcionamiento del Suunto 7 con Wear OS es muy rápido y fiable. Si lo amparejamos con un reloj Android le sacaremos más partido que con iOS, especialmente en lo que tiene que ver con el asistente y las notificaciones, que podemos gestionar directamente en su gran pantalla. Me ha sorprendido lo fácil y cómodo que es responder mensajes incluso con el teclado integrado del reloj, muy preciso en todo momento.

En el lateral derecho encontramos tres botones físicos. El primero queda reservado para lanzar la aplicación de Suunto. Los otros dos podemos configurarlos en las opciones del reloj para que ejecuten lo que deseemos, desde una aplicación a la reproducción de música, la cual por cierto se puede almacenar en la memoria interna para salir a correr con música y sin teléfono.

Entrenando con el Suunto 7

Aunque el Suunto 7 sea un smartwatch con Wear OS de un alto nivel, su principal función se mantiene en el registro de nuestra actividad física.

En la app de Suunto encontramos más de 80 deportes diferente, algunos de ellos con varios perfiles de uso, como correr o montar en bicicleta

Aquí el toque de Suunto está presente en forma de más de 80 perfiles de deporte entre los que podemos escoger al iniciar una actividad.

Esos perfiles son de deportes concretos (no combinados) y además la configuración de pantallas y la información que tenemos disponible en cada una de ellas no es configurable, algo que usuarios de relojes deportivos avanzados echarán mucho de menos en este Suunto 7.

Para compensar algo esta deficiencia, hay perfiles variados en algunos deportes como bicicleta o correr. Dependiendo de si escogemos carrera de entrenamiento, de montaña o de intervalos, las pantallas serán diferentes y centradas en los datos clave de esas actividades. En montaña por ejemplo se potencia la información sobre altitud y perfil. Pero queda a medias respecto a poder configurar nosotros la información y orden de la misma en esas pantallas.

Algo que no gustará a los usuarios avanzados es que las pantallas con información no sean configurables con los datos que el deportista prefiera durante su ejercicio

La buena noticia es que, si no quieres cerrarte a la aplicación y gestión de entrenamientos que tiene Suunto, este reloj deportivo nos permite recurrir a su sistema operativo avanzado para descargar aplicaciones que sí que incluyen elementos que echamos en falta en la app oficial de la marca. Strava, Adidas Running o Komoot tiene su aplicación para Wear OS.

A nivel de entrenamiento, en este Suunto 7 también hay que hablar de la no posibilidad de conexión de sensores externos, algo que siempre eleva el nivel de un reloj deportivo.

Iniciar un entrenamiento una vez escogido el deporte es inmediato. Basta con deslizar el botón de inicio y listo. La puesta en marcha del GPS y el sensor de frecuencia cardíaca es inmediata.

Una vez tenemos el entrenamiento iniciado, podemos optar por mantener la pantalla siempre activa y con información en las pantallas de cada deporte u optar por mantener un bajo consumo de batería con la pantalla “inactiva”.

Dependiendo de si estamos usando el reloj para un entrenamiento en que necesitamos conocer en todo momento cifras y datos relativos a nuestro desempeño o solo lo queremos para registrar posicionamiento y métricas que ya analizaremos al final del ejercicio, optaremos por un modo u otro.

El Suunto 7 está en todo caso especializado en la opción de registro sin consultar demasiado la información en pantalla, puesto que tenerla siempre activa reduce la autonomía de manera drástica.

Gran fiabilidad del sensor de pulso y GPS

Algo que sí que hace Suunto de manera muy notable es ofrecernos información-resumen al acabar el ejercicio, con especial hincapié en gráficas que en esta pantalla AMOLED se ven de cine.

En esas gráficas disponemos de información asociada al uso del sensor de pulso, que es de tipo óptico, como en todos los relojes.

En nuestra prueba, el sensor óptico del Suunto 7 se ha mostrado muy preciso y fiable. Aquí ayuda que llevemos el reloj pegado a la muñeca.

En la comparativa que hemos realizado con un sensor de pecho de Polar, el Suunto 7 ha demostrado que su fiabilidad y velocidad de respuesta a los cambios de intensidad está entre las mejores del sector de los relojes deportivos.

El sensor de pulso del Suunto 7 responde de manera muy veloz a cambios del ritmo cardíaco

Me ha gustado especialmente que, sin llegar a la precisión de un sensor de pecho, el Suunto 7 responde de manera muy veloz a descensos y ascensos bruscos del ritmo cardíaco. Es más que suficiente para las necesidades de los destinatarios de este modelo de reloj deportivo incluso para entrenamientos de intervalos no profesionales.

Las mismas excelentes noticias hay que mencionarlas del sensor GPS, que es rápido detectando satélites y preciso en el registro de rutas, sin fallos de importancia tanto en entrenamientos a campo abierto como en ciudad, donde la trazada real es bastante fiel a la realidad. Y de nuevo, más que suficiente para el propósito de los entrenamientos con este tipo de reloj deportivo.

Mapas bonitos pero nada más

Ya hemos mencionado varias veces en este análisis del Suunto 7 el tema de los mapas. Ha sido con toda la intención pues a priori estaba pensado que fuera uno de los pilares más sólidos de la experiencia de uso de este Suunto 7.

Los mapas, que podemos usar en offline, son un atractivo del Suunto 7 pero que se queda a medio camino en funcionalidad

Para cada actividad que iniciemos disponemos de una serie de elementos para escoger. Entre ellos está el tipo de mapa que queremos “llevar” en la pantalla durante el entrenamiento.

Los disponibles son básicamente el mapa clásico de exterior, el de invierno y el de calor. En este último caso debemos seleccionar el mapa de calor que deseamos según el deporte que hayamos escogido.

El mapa de calor nos muestra con diferente intensidad las rutas más usadas por los usuarios en esa zona. Así, según lo deseemos, podemos variar nuestro entrenamiento por zonas muy concurridas o por el contrario optar por caminos más bien solitarios.

Esos mapas de calor se pueden personalizar según el deporte, por lo que si estamos corriendo, podremos ver en la esfera las rutas más habituales de otros corredores.

Los mapas se pueden descargar previamente. Lo podemos hacer para un área cuadrada de hasta 70x70 km, pero es necesario que el reloj esté conectado al cargador y a una red Wifi. Cuando la descarga ha acabado (o si está pendiente) recibimos en el reloj una notificación.

Es incomprensible que los mapas del Suunto 7 no admitan navegar por rutas

La posibilidad de tener mapas de diferente índole en nuestro Suunto 7 es una gran acierto, especialmente si podemos visualizarlos en modo sin conexión, pero no entendemos que en un reloj de este nivel y precio, Suunto no haya ofrecido la posibilidad de usar esos mapas para navegar por rutas, aunque fuera con indicaciones sencillas.

Probablemente sea cuestión de autonomía y la funcionalidad final de este reloj en el mercado, pero es un modo que, con mapas de por medio, consideramos de vital importancia en un reloj deportivo.

Autonomía de smartwatch avanzado

Un elemento crítico en un reloj deportivo es la autonomía. Y en este Suunto 7, que además dobla funcionalidad como smartwach avanzado, su comportamiento determina sin duda alguna el usuario destino ideal para él.

En nuestras pruebas como reloj puramente de tipo smartwatch, abusando de notificaciones, interacción con la pantalla y la medición de pulsaciones continua activa, el Suunto 7 nos ha ofrecido una cifras de duración de batería en línea con lo esperado de un reloj avanzado con Wear OS y gran pantalla. Salvo casos de uso muy concretos, hemos podido alcanzar la noche del segundo día de uso con batería suficiente.

Combinando 2-3 horas de actividad con GPS y el uso tradicional de un smartwatch con Wear OS, el Suunto 7 solo puede ofrecernos poco más de un día de autonomía

Ahora bien, no considero esta valoración de la autonomía completa en un reloj que tiene un corte tan deportivo. Si le unimos el registro de una actividad usando el GPS, de entre 2 y 3 horas, la carga del Suunto 7 queda penalizada y con casi toda seguridad, a mitad del día siguiente necesitaremos una carga.

Esta autonomía real la hemos promediado en un uso del reloj con la pantalla siempre activa desactivada, algo que es recomendable cuando usamos el reloj para registrar una actividad de más o menos larga duración y donde nuestro objetivo no es tener la información siempre disponible visualmente en la pantalla sino que el reloj realice un registro de datos biométricos y posición continua para, en todo caso, un análisis a posteriori.

Respecto a la carga del Suunto 7, ésta se realiza con ayuda de un cargador propietario, fácil de usar por su sistema magnético, pero que requiere de que lo llevemos con nosotros si vamos a estar más de un día fuera de casa. Con una carga via USB-C, por ejemplo, su versatilidad sería mayor.

Suunto 7, la opinión de Xataka

Con la irrupción del Apple Watch en el sector deportivo básico, donde el usuario solo quiere registrar su día a día así como entrenamientos sencillos, las diferentes marcas de relojes deportivos han ido realizando una incursión moderada en el sector de los smartwatch.

Suunto era una de las grandes que todavía se resistía, pero el Suunto 7 marca un inicio esperanzador para su catálogo de los próximos años.

El Suunto 7 cumple con las máximas de la marca finlandesa en cuanto a comodidad de uso, fiabilidad de hardware y calidad de construcción. Es una base muy sólida para complementarse con el uso de Wear OS. De hecho, el Suunto 7 es uno de los smartwatches con sistema operativo Android más recomendables del mercado, algo que por otro lado no es nada difícil de decir.

Con ese perfil de usuario, el Suunto 7 tiene mucho recorrido en el mercado de los aficionados al deporte que no quieren renunciar a las ventajas de un smartwatch en el día a día. Pero para deportistas que ya se toman sus salidas de manera más completa, ya sea por duración o por prestaciones del reloj, el Suunto 7 queda algo corto por la ausencia de rutas navegables, emparejamiento de sensores externos y personalización de las pantallas de entrenamiento.

8,5 Diseño9,25 Pantalla9,25 Software8,5 Autonomía7,5 Interfaz8 A favor Calidad de construcción y comodidad de uso

Pantalla perfecta para actividades en exterior

Muy preciso tanto el GPS como el pulsómetro En contra La ausencia de mapas navegables en un reloj de este nivel

Batería no apta para actividades de muchas horas



