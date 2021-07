Roborock H7, análisis: (un aspirador) sin cables y sin excusas para decir adiós al aspirador de trineo

Roborock, la empresa participada de Xiaomi, se ha ganado un hueco en el sector de la aspiración por sus soluciones de altas prestaciones a precios ajustados para lo que ofrecen. Tras su buen hacer en robots aspiradores, este Roborock H7 (que sucede al Roborock H6) llega en forma de ambiciosa propuesta que mira de frente a los mejores... al menos en ficha técnica, pero ya os avanzamos que cumple lo que promete. Hemos probado a fondo el Roborock H7 y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica del Roborock H7

ROBOROCK H7 DIMENSIONES Y PESO 284 x 111 x 231 mm

1,46 kilos MAXIMA SUCCIÓN 160 AW POTENCIA MOTOR 480W CAPACIDAD DEPÓSITO 500 ml BATERÍA 80 Wh, 22,2V/3.610 mAh AUTONOMÍA Eco: 90 minutos

Normal: 45 minutos

Máximo: 8 minutos TIEMPO DE CARGA 2,5 horas PANTALLA OLED de 1,3 pulgadas HARDWARE Depósito lavable y extraíble

Filtro lavable y extraíble

Filtro HEPA

Filtrado de 5 capas

Separador multiciclón

MagBase COMPONENTES Cepillo principal multisuperficie

Cepillo pequeño motorizado

Cepillo quita polvo

Herramienta para limpieza de grietas

Tubo flexible

Tubo central

Agarrador de bolsa de polvo

2x bolsa para polvo OTROS Bloqueo de encendido

Modo máximo en alfombra

Regeneración energética en modo apagado

Child Lock PRECIO 399 euros

Diseño: tu cara me suena

La sensación que tuve al abrir la caja del Roborock H7 fue de déjà vu. Y es que salvo el color elegido para el tubo extensor, materiales, acabados y forma de ensamblaje son muy parecidos a los del Dyson V11. Y eso no es malo, más bien al contrario: el aluminio aporta ligereza, el plástico es funcional y resistente y la forma de encaje es rápida y robusta.

Lo segundo fue una sorpresa: la caja del Roborock H7 tiene dos pisos porque va repleta de accesorios. Al margen del cargador y el soporte para pared, que viene muy bien para tener este arsenal recogido y organizado sin ocupar mucho espacio gracias a la fijación magnética (como los cuchillos), encontramos:

un cepillo multisuperficie para el suelo y alfombras

cepillo pequeño motorizado, muy similar al anterior pero en miniatura. Útil para espacios reducidos.

cepillo para el polvo

esquinero

tubo flexible

tubo extensor

dos bolsas para el polvo para minimizar la exposición a partículas, especialmente interesante para personas con problemas respiratorios y/o alergias

Gracias al conjunto de accesorios podremos usarla como un aspirador vertical, de escoba y de mano.

La puesta en marcha no puede ser más fácil: incrusta en la cabeza el accesorio que deseas y, al oír el clack, estará listo para usarse. También puedes combinar el tubo con otro accesorio para aspirar más cómodamente sin agacharte o simplemente para llegar más lejos.

Sujetarlo con una mano con accesorios largos puede resultar incómodo para los brazos más endebles

La cabeza es la parte más llamativa del Roborock H7. Tiene forma de jarra y en su interior alberga un depósito de 500 ml de capacidad con el sistema de filtrado (parte inferior), un motor de 480 W capaz de generar una potencia de succión de 160 AW (según fabricante) y la batería.

Para sujetarlo nos valdremos de una empuñadura similar a la de un taladro, que entrará en acción cuando pulsemos el botón. Lo malo de pulsar de forma continuada este tipo de gatillos es que la articulación puede resentirse. No hay problema, Roborock ha pensado en los detalles: hay un botón que nos servirá para que el aspirador funcione de forma continua sin necesidad de apretar nada. Eso sí, así desperdiciaremos algo de batería cuando no estamos aspirando.

Aunque el agarre es agradable, el brazo se puede acabar resintiendo fruto del peso y más si tenemos colocados accesorios largos. Eso sí, si vamos parando o está apoyada, tampoco es algo significativo.

El tercer y último botón de la cabeza situado en un extremo y sirve para ir alternando entre los tres modos de aspiración disponibles. Como el modelo más premium de Dyson, la Roborock H7 cuenta con una pantalla desde la que ver la autonomía estimada que nos queda en base al modo que estemos usando.

Es cierto que con el soporte podremos dejarlo guardado ocupando relativamente poco espacio, pero si quieres dejarlo de pie sin él, te costará bastante hacerlo ya que la estabilidad en vertical es más bien escasa.

Una capacidad de limpieza para aspirar a lo más alto

Para la realización de este análisis el Roborock H7 ha sustituido al Roomba i7+ y mi Hoover Ultra Vortex, un robot aspirador y un potente aspirador de mano respectivamente. La idea es evaluar su ergonomía, la potencia de succión (valorando los resultados de forma visual) y su autonomía.

Que sea capaz de suplir dos aspiradores es buena noticia: obviamente usar un modelo vertical sin cables requiere más esfuerzo (porque no se pasan solos) que los robots aspiradores, pero la comodidad y la potencia del Roborock H7 posibilita que te apañes en la limpieza del hogar con un solo dispositivo.

Mi casa tiene 65 - 70 metros cuadrados y tengo mascota, por lo que paso el aspirador a diario. A mi robot aspirador le cuesta 45 hacer limpieza de matenimiento y a mi con este aspirador me bastan 15 minutos y llego mejor a las esquinas. Con la potencia media, el tubo alargador y el cepillo multisuperficies puedes recorrer todo el suelo y dar una pasada, incidiendo en las zonas más sucias. La verdad es que para suelos no he necesitado usar el modo más potente, aspirando sin problemas pelos, tierra, algo de hierba, migas y poco mas.

Las alfombras retienen mejor la suciedad que el suelo, por lo que activar el modo Turbo es una buena idea... si es que el propio aspirador no lo hace de forma automática. Y es que el Roborock H7 consta de una función que reconoce moquetas y alfombras y sube al Turbo en caso de que no estemos usando la potencia más ambiciosa. Es cierto que no supone mucho esfuerzo activarlo manualmente, pero así nos olvidamos. Eso sí, si la alfombra es muy finita o de pelo corto, puede que tengamos que hacerlo nosotros. En casa solo tengo una alfombra gorda de pelo largo y ha acertado siempre.

Con alfombras la potencia ha sido satisfactoria y moverse resulta mucho más cómodo que no tenga cables. Otros textiles que he limpiado han sido el colchón y el sofá ha sido una gozada, tanto en comodidad como en resultados. La tela del sofá es de tipo terciopelo y allí los pelos de Lola se pega que dan gusto. Con el cepillo pequeño motorizado y la potencia media, una sola pasada ha bastado para atraparlos.

Hasta ahora no he tenido problemas ni de potencia, ni de comodidad ni de autonomía. Al encender el aspirador con la potencia más baja la pantalla marca 75 minutos, si saltamos a la potencia media la duración estimada es de 45 minutos y con la potencia máxima en teoría duraría algo más de 10 minutos. Eso sí, con el modo más potente el ruido es notable.

La prueba de fuego es aspirar mi pequeño Polo: porque el habitáculo es pequeño y se agradece un aspirador manejable, porque está lleno de porquería y porque las tapicerías de los vehículos son un imán para los pelos, mención especial merece la tapa del maletero.

Sabedora del reto, cargo el Roborock H7 al máximo y me llevo el minicepillo motorizado, esquinero y el cepillito que frota. Nada más entrar me queda claro algo: para aspirar los pelos de la tapicería no vale otra potencia que no sea la máxima, así que la limpieza es contrarreloj. El salpicadero y las puertas las limpias sin problemas, pero sorprende para bien el resultado de los asientos. Algo peor quedan las alfombrillas y no, no me da tiempo a llegar al maletero porque me quedo sin batería.

Si tu coche no está muy sucio o para una limpieza superficial de mantenimiento, este aspirador cumple de sobra. Eso sí, quieres dedicarle tiempo a dejarlo impoluto, entonces mejor un modelo de trineo o irte a los centros especializados de limpieza con aspiradores industriales. En todo caso que no tenga cables permite maniobrar tranquilamente incluso en recovecos como bajo los pedales y poder limpiar sin necesidad de tener un enchufe cerca.

Por cierto, en caso de que te quedes sin batería, su carga es moderadamente rápida: en algo menos de tres horas la tienes lista para volver a la acción. Puedes cargarla o bien colocándola en el soporte o enchufando la cabeza al cargador.

Luces y sombras en el mantenimiento

La Roborock H7 tiene un generoso depósito de medio litro de capacidad que me ha costado lo suyo llenarlo hasta la línea de MAX. Pero llegado el momento, no he tenido que preocuparme demasiado: abrir la basura y colocar la cabeza del aspirador sobrevolándola, tirar hacia abajo de la pestaña situada frente al gatillo y listo, la tapa inferior del depósito se abre y deja caer la suciedad.

Si tienes problemas respiratorios y/o de alergia y quieres minimizar el contacto con la suciedad, este aspirador cuenta con un sistema de vaciado alternativo con bolsa. Solo tienes que colocarla, usar el aspirador y cuando esté llena y vayas a sacarla, se sella de forma de forma automática.

La ventaja es clara, pero también tiene sus desventajas: solo vienen dos unidades y cuando se acaben tendrás que comprar más. Y a medio y largo plazo es importante que siga habiendo recambio. Aunque llegados a ese punto podrías usarla sin bolsa.

En el manual se detalla a fondo cómo es la limpieza de filtros y piezas. No obstante, estas son algunas de las tareas más importantes y crecuentes:

Tira de la pestaña situada en la parte inferior de la cabeza para sacar el depósito al completo , lo que te permitirá limpiarlo a fondo con agua. El fabricante recomienda realizar esta tarea al menos una vez al mes

Puedes acceder al filtro delantero cuando tengas el depósito extraído y al filtro trasero desde la parte superior . Has de lavarlos con agua y devolverlos a su sitio cuando estén secos.

Ya hemos visto que encajar y soltar los accesorios es fácil y rápido, lo que agiliza la tarea de su limpieza. Para un buen funcionamiento de la aspiradora es recomendable limpiar periódicamente los cepillos.

En la parte inferior de la cabeza hay otra pestaña que permite sacar el depósito completo para limpiarlo a fondo. Roborock recomienda lavar el depósito al menos una vez al mes. Con esta pieza extraída también podremos separar los filtros y lavarlos con agua.

En el apartado de diseño os explicábamos que la batería está integrada en la cabeza. Pues bien, no es fácilmente extraíble (algo que sí es posible en otros modelos), por lo que cuando esta se vaya deteriorando, tendremos que recurrir al servicio técnico para una sustitución de batería.

Roborock H7, la opinión de Xataka

Con el Roborock H7, la firma participada de Xiaomi ha querido aspirar a lo más alto y eso se nota. A nivel técnico, su ambiciosa combinación de potencia y autonomía posibilita que no solo salga airoso, sino que cumpla con nota en suelos, alfombras, colchones e incluso con el coche. En este sentido, este aspirador puede sustituir sin problema a los clásicos modelos de trineo.

Potencia y autonomía son los parámetros críticos de un aspirador sin cables, pero este Roborock H7 va al detalle. El diseño de algunas de sus partes más importantes, como los accesorios o la forma de encaje, recuerdan bastante al modelo de la marca de referencia del sector, Dyson y su V11. Y la verdad, en acción tiene poco que envidiarle. La elección de ese modelo de la firma británica no es casual, si bien ambos integran un panel que facilita mucho conocer cuánta batería queda. No deja de ser un extra sin el que se puede funcionar perfectamente, pero se agradece.

Otro detalle muy sintomático de esa apuesta por no dejar nada al azar es su forma de almacenarlo, con un soporte magnético muy cómodo de usar, o la posibilidad de colocar bolsas en el depósito para no tener que estar en contacto con el polvo. El único "debe" que hemos encontrado en el apartado de diseño es que podamos extraer nosotros mismos la batería para reemplazarla por otra o sustituirla a largo plazo.

El Roborock H7 es un aspirador vertical sin cables de gama alta, salta a la vista en diseño, funcionamiento y también en el precio. Y es que con un PVP de 399 euros no se puede decir que sea un modelo barato. Eso sí, la comparación con los Dyson es inevitable: su "homólogo" el Dyson V11 cuesta 150 euros más. Así que sí, hay bastantes modelos más baratos, pero si queremos gran potencia y autonomía con diseño premium, la relación prestaciones coste es muy atractiva.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Roborock. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.