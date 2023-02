Realme GT3, primeras impresiones: el móvil más rápido del mundo cargando es mucho más que eso

En pleno marco del Mobile World Congress 2023, Realme acaba de presentar uno de los dispositivos más importantes de su catálogo GT, el Realme GT3. Se trata de la versión internacional del Realme GT Neo 5, un gama alta con bastantes peculiaridades y el sistema de carga rápida más rápido del mundo. Nada menos que 240W.

Hemos podido probar este dispositivo y vamos a compartir contigo nuestras primeras impresiones. Ya te adelantamos que es un dispositivo peculiar, con un rendimiento sencillamente brutal y con una ambición como pocos. Este es el Realme GT3.



Realme gt3 Dimensiones y peso 163.9 x 75.8 x 8.9 mm 199 g pantalla 6,74 pulgadas AMOLED 144 Hz tasa de refresco 1500 Hz muestreo táctil HDR10+ Resolución 1240 x 2772 procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 memorias 256 GB 16 GB RAM 512 GB 16 RAM 1 TB 16 GB RAM batería 4.600mAh 240W cámara trasera 50 MP 8 MP ultra gran angular 2 MP microscopio cámara delantera 16 MP sistema operativo Android 13 Realme UI 4.0 conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.3 5G SA/NSA otros Lector de huellas óptico bajo la pantalla precio Desde 649 dólares

Aires familiares y distintos con una pantalla extremadamente fluida

Para bien o para mal, el Realme GT3 es un dispositivo diferente a nivel de diseño. Su parte trasera tiene un acabado muy similar al del OnePlus 11: un cristal texturizado en el que brilla un pequeño moteado cuando al teléfono le da el sol. En las fotografías es más llamativo de lo que realmente vemos. La mayoría del tiempo es más similar a un negro mate bastante elegante.

Pero no es este el punto diferencial en el diseño del Realme GT3. Este teléfono cuenta con una pequeña ventana en su parte trasera. En ella, se ha decorado el espacio que ocupa el procesador, para hacer de este teléfono algo aún más llamativo.

Esta zona, además, hace las funciones de LED de notificaciones. Al ser RGB, podemos personalizarlo a nuestro gusto, cambiando su color, velocidad y comportamiento. También se activa al configurar el modo GT y, en su análisis completo, te contaremos de todo lo que es capaz.

Las primeras sensaciones a nivel de acabado son bastante buenas. No es un móvil que venga para competir en materiales con la más ambicioso del mercado, pero ser diferente suma.

La pantalla de este teléfono también tiene un aura bastante especial. La resolución es de 2772 x 1240, lo que Realme denomina '1,5K'. Lo cierto es que tiene una notable nitidez extra respecto a los paneles Full HD+ tradicionales, y el único pero que hemos notado es que parece faltarle algo de brillo a pleno sol. No es dramático, pero sí notable.

La tasa de refresco es variable hasta los 144 Hz, aunque no estamos ante un panel LTPO. La gran sorpresa y bondad es que este teléfono presume de una tasa de muestreo táctil inteligente de hasta 1.500 Hz. La tasa de muestreo permite que la respuesta al tocar el panel sea extremadamente fluida, estando pensada para activar este pico tan solo en juegos.

Un rendimiento sobresaliente y un apartado fotográfico por explorar

No me escondo. Sentí algo de preocupación al leer la hoja técnica del dispositivo y ver que monta el Snapdragon 8+ Gen 1. Es un procesador con potencia de sobra, pero algunos problemas más que demostrados de estrangulamiento térmico. En un SoC propenso a calentarse y disminuir su rendimiento para no salir ardiendo. Tan solo unos pocos teléfonos, como los de OnePlus, lograron mantenerlo a raya el pasado curso.

La gran ventaja de que OnePlus, OPPO y Realme estén bajo la misma familia es clara: en esta casa saben gestionar muy bien el rendimiento. En nuestras primeras pruebas, el Realme GT3 ha mantenido a raya el procesador, al menos en el test de throtling de CPU. Quedará por ver cómo se comporta en juegos al hablar de rendimiento sostenido, pero en estas primeras impresiones el grado de satisfacción es alto.

Cargador Dual GaN 240W, cargador GaN 120W, cargador estándar 65W.

Además de ser potente, este móvil presume de contar con el sistema de carga rápida más rápido del mundo. Hablamos de 240W y una carga completa en la friolera de 9 minutos y medio. Valoramos especialmente el brutal trabajo con el cargador Dual GaN. En dimensiones y volumen es idéntico a un cargador estándar de 65W, todo un reto tecnológico teniendo en cuenta la espectacular potencia de carga. La batería es de "tan solo" 4.600mAh, así que quedará por ver qué tal se comporta.

La gran duda que tenemos recae en la cámara. El año pasado tuvimos una gran sorpresa con el Realme GT 2 Pro, no tanto con el GT 3 Neo 150W. Este GT3, que no deja ser un Neo renombrado, parece no ser demasiado ambicioso en el apartado fotográfico. En el análisis a fondo contaremos qué tal se comporta.

El software llega de la mano de Android 13 y Realme UI, también conocida como ColorOS y, si me apuras, casi como OxygenOS. Hablamos de una ROM algo alejada de Android Stock, pero con un rendimiento impecable y bastantes funciones útiles que detallaremos en el análisis, como la duplicación de apps, modo GT, modos de juego y demás.

Un móvil distinto, relativamente económico y que se carga en menos de diez minutos

Realme está logrando algo que tiene un mérito incalculable: cada móvil que pruebo es una sorpresa. Este Realme GT3 apunta a la perfecta definición de equilibrio. Tiene un buen acabado, potencia de sobra, una cámara sin pretensiones de gama alta pero que se antoja suficiente para usuarios medios, y un sistema de carga de lo sitúa en el top 1 en su campo.

Pronto te contaremos más en su análisis a fondo, donde desgranaremos sus puntos fuertes y débiles, amén de analizar al detalle el rendimiento, cámara y lo demás. Realme empieza bien el año, de eso no cabe duda.