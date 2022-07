Nothing Phone (1), primeras impresiones: el nuevo de la clase quiere enseñar a los demás cómo se hacen los deberes

Llevamos semanas con filtraciones y rumores sobre el Nothing Phone (1) y, por fin, es oficial. El teléfono con LEDs en su parte trasera, la apuesta de Carl Pei para dar un soplo de aire fresco al mundillo de los smartphones. Una nueva marca, un nuevo sistema operativo, y una primera generación prometedora.

Ya hemos tenido una primera toma de contacto con este teléfono, así que vamos a contarte nuestras primeras impresiones sobre el Nothing Phone (1). Repasaremos también sus características y especificaciones técnicas, para que tengas un pequeño aperitivo antes de su review en profundidad.

Ficha técnica del Nothing Phone (1)

NOTHING PHONE (1) DIMENSIONES Y PESO 159,2 x 75,8 x 7.6 mm

193,5g PANTALLA 6,55 pulgadas

AMOLED

120 Hz no adaptativos

Resolución Full HD+

HDR10+

Profundidad de color de 10 bits

Brillo típico de 500 nits (pico máximo de 1200 nits)

Respuesta táctil de 240Hz PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 778G+

GPU Adreno 642L

6 nanómetros MEMORIAS 8 + 128 GB

8 + 256 GB

12 + 256 GB

Tecnologías LPDDR5X y UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 50 MP IMX766, f/1.88, OIS

50 MP, Samsung JN1, f/2.2, macro 4cm CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.45 SISTEMA OPERATIVO Nothing OS

Android 12

3 años de actualizaciones de sistema

4 años de actualizaciones de seguridad BATERÍA 4.500mAh

Carga rápida de 33W

Carga inalámbrica de 15W

Carga inversa de 5W OTROS LEDs traseros

Doble altavoz estéreo

Lector de huellas bajo pantalla

IP53 CONECTIVIDAD Modo dual Gigabit 5G SA/NSA con 4x4 MIMO

Gigabit 4G LTE con 4x4 MIMO

Wi-Fi 802.11 PRECIO Desde 469 euros

Transparente y con una fiesta de LEDs

Los LEDs. Todos estamos aquí por los LEDs. El factor diferencial del Nothing Phone (1) es su parte trasera, la cual está protagonizada tanto por un cristal transparente como por el sistema de LEDs. Antes de hablar sobre estos, conviene saber que el Nothing Phone (1) no muestra los elementos de la placa base al desnudo, sino los embellecedores y tornillería que se han diseñado específicamente para hacer este terminal bastante estético.

Los materiales de construcción son aluminio y cristal y, sí, es clavado a un iPhone 12/13 si lo miramos por sus laterales. No obstante, la principal pega que le vemos al diseño es que la parte trasera se llena de huellas con gran facilidad, por lo que no termina de lucirse al completo esta curiosa trasera transparente.

Por delante es simétrico, algo que no acostumbramos a ver en terminales Android. El móvil, aunque no lo parece en las fotos, es bastante grande, con un alto de casi 16 centímetros. Es relativamente ligero, con poco más de 193 gramos de peso. No es el teléfono más cómodo en mano por lo resbaladiza que es la parte trasera, pero no es ni mucho menos problemático.

Vamos a lo que vamos. El Nothing Phone (1) está lleno de LEDs (más de 900) en su parte trasera, los cuales tienen cinco funciones principales:

Indicador de llamadas

Indicador de notificaciones

Indicador de nivel de carga del teléfono

Indicador de la función de carga inalámbrica inversa

Luz de apoyo en fotografía

Nothing denomina a este diseño como Glyph (la traducción al castellano sería algo similar a 'jeroglífico'), y nos permite saber que tenemos notificaciones cuando está bocabajo. De hecho, hay una función que permite silenciar el teléfono cuando está bocabajo y que solo funcionen los LEDs.

Así brilla el Nothing Phone (1) con un tono de llamada personalizado.

Las luces están sincronizadas con los sonidos, y tenemos tanto tonos de llamada como tonos notificación personalizados por Nothing. También contamos con la opción de añadir cualquier archivo de sonido que tengamos en la memoria interna del teléfono y dejar que los LEDs se sincronicen con el mismo.

Lo importante no es que tenga LEDs, es cómo interactúan los mismos con los sonidos y vibración del teléfono. Todo está en perfecta sincronía

Mi resumen de todo esto es muy claro: es el primer teléfono en años que ha logrado que lo mantenga con el sonido activo, tanto de notificaciones como de llamadas. Los sonidos de carga, notificaciones, la respuesta háptica del teléfono... Todo está pensado para dar una gran experiencia de usuario, algo sobre lo que profundizaremos en el análisis.

Un hardware completo y la gran promesa en software

A nivel de hardware, el Nothing Phone (1) es un gama media que llega bien cargado. Tiene una pantalla de 6,55 pulgadas, con tecnología AMOLED y una tasa de refresco que se mueve a 60 o 120 Hz (no es LTPO y, por tanto, no adaptativa). La resolución es Full HD+ y es capaz de reproducir contenidos HDR10+. Del panel hablaremos a fondo en el análisis, aunque ya te adelantamos que le falta un poco de brillo (tan solo tiene 500 nits de valor típico, y los picos máximos de 1.200 nits no son fáciles de alcanzar)

El procesador es el Qualcomm Snapdragon 778G+, personalizado por Nothing para adaptarlo mejor al teléfono. Nuestra versión es la de 8 + 256 GB de memoria, con tecnologías LPDDR5X y UFS 3.1, respectivamente. Es pronto para hablar de autonomía, aunque los 4.500mAh con carga rápida de 33W deberían ser suficientes para aguantar el día sin demasiado problema.

Pero la estrella en la experiencia de usuario con el Nothing no es la potencia bruta, sino Nothing OS 1 basado en Android 12. Podemos adelantarte que estamos muy contentos con lo que hemos probado. Es lo más cercano a un Google Pixel, sin bloatware de ningún tipo y con algunas ligerísimas personalizaciones.

Nothing OS es lo más cercano a Pixel Experience. Una ROM de Android "puro", sin bloatware ni demasiadas funciones de personalización. Eso sí, tiene el toque personal de la compañía

No esperes encontrarte algo similar a las primeras versiones de OxygenOS. No hay demasiada personalización, es una ROM muy limpia, con presencia de Material You y fuentes propias para definir su propio lenguaje de diseño.

Dos cámaras, no hace falta más

Si algo han demostrado fabricantes como Apple y Google en fotografía en los últimos años, es que menos puede ser más. El Nothing Phone (1) solo tiene dos cámaras, un sensor principal Sony IMX766 (el mismo que montan terminales como el OPPO Find X5 Pro o el Xiaomi 12) y un Samsung JN1 para el ultra gran angular, ambos sensores de 50 megapíxeles.

Es pronto para sacar conclusiones, aunque lo poco que hemos podido ver nos ha gustado. Lo único que podemos adelantarte del Nothing Phone (1) es que el procesado es bueno, muy bueno. No está a la altura de los móviles de la gama más alta (tampoco lo pretende), pero no lo tendrá muy difícil para estar entre el top 3 de móviles en su rango de precio.

Hay ciertas particularidades, como el uso de los LEDs del teléfono como luz de apoyo, un modo profesional bastante completo y un indicador rojo en el propio teléfono para avisarnos de que estamos grabando.

El Nothing Phone (1) promete

En tiempos de móviles clónicos, el Nothing Phone (1) logra captar las miradas. Hay mucho que hablar y probar de él, y tras estas primeras impresiones mi sensación es la de volver a tener la opción de comprar un móvil centrado en software y experiencia de usuario. Sí, mola tener una discoteca LED en la parte trasera, pero lo que importa no es tanto este hardware, sino cómo se integra con los sonidos, la vibración y la interacción del usuario con el sistema.

Ya te adelantamos que el Nothing Phone (1) es lo más cercano a un Pixel de gama media. Todo gira entorno a la experiencia de usuario, los LEDs no son tan protagonistas como parece

Incluso móviles con ROMs limpias no están tan cerca de los Pixel como este Phone (1), una auténtica alegría para los que valoramos un sistema limpio, sin bloatware y con la personalización justa. No deja de ser un gama media con las limitaciones que esto conlleva, pero el Nothing Phone (1) es una alternativa a seguir de cerca.